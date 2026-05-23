Advertisement
trendingNow13226576
Hindi NewsटेकCockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट भारत में ब्लॉक, इंस्टाग्राम पेज भी हुआ हैक

Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट भारत में ब्लॉक, इंस्टाग्राम पेज भी हुआ हैक

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी पार्टी के ऑनलाइन अस्तित्व पर “क्रैकडाउन” चल रहा है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 23, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है.
पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. कुछ दिनों पहले वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा पाने की मांग कर रहे एक वकील को फटकार लगाते हुए “पैरासाइट्स” और “कॉकरोच” जैसे शब्दों के इस्तेमाल की खबर सामने आई थी. हालांकि बाद में CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं.

इसी विवाद के बाद सोशल मीडिया पर “कॉकरोच जनता पार्टी” नाम का एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अब इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

अभिजीत दिपके का बड़ा आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी पार्टी के ऑनलाइन अस्तित्व पर “क्रैकडाउन” चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई सोशल मीडिया अकाउंट या तो हैक कर लिए गए हैं या फिर उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिपके के अनुसार पार्टी का आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है. इसके अलावा उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी कथित रूप से हैक कर लिया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी का एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट भारत में रोक दिया गया है और उनका बैकअप अकाउंट भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है.

 

 

समर्थकों को दी चेतावनी

अभिजीत दिपके ने अपने समर्थकों और फॉलोअर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल उनकी टीम के पास किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस घोषणा के बाद यदि किसी भी अकाउंट से कोई पोस्ट दिखाई देती है, तो उसे कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक बयान न माना जाए.

दिपके का कहना है कि जब तक उनकी टीम दोबारा अपने अकाउंट्स पर नियंत्रण हासिल नहीं कर लेती, तब तक किसी भी नई पोस्ट की सत्यता पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए.

X अकाउंट हटने के बाद नया हैंडल सामने आया

गुरुवार को पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित या रोका गया दिखाई दिया. इसके कुछ समय बाद ही “Cockroach is Back” नाम से एक नया हैंडल ऑनलाइन सामने आया. इस नए अकाउंट की टैगलाइन “Cockroaches Don’t Die” रखी गई, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान फिर से अपनी ओर खींच लिया.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया हैंडल आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा है या नहीं. फिर भी इस अकाउंट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

कैसे वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी?

कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट CJI की टिप्पणी के अगले ही दिन यानी 15 मई को बनाया गया था. यह एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पहल के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय हो गया. इस अभियान को राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और बड़ी संख्या में आम इंटरनेट यूजर्स का समर्थन मिला.

पार्टी की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसका व्यंग्यात्मक अंदाज और विवादित कानूनी बहस से जुड़ाव माना जा रहा है. फिलहाल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कथित कार्रवाई के दावों ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. हालांकि इंस्टाग्राम और एक्स की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Cockroach Janta PartyAbhijeet DipkeInstagram hacked

Trending news

कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
National politics
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
do you know
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
थोड़ी देर के लिए हुई थी बूंदा-बांदी या फिर राहत बनकर लौटेगी बारिश? IMD ने क्या बताया
delhi rain
थोड़ी देर के लिए हुई थी बूंदा-बांदी या फिर राहत बनकर लौटेगी बारिश? IMD ने क्या बताया
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
COBRA
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?