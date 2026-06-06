/अब AI को साबित करना होगा अपना दम! काम पसंद नहीं आया तो सीधे मिलेंगे ₹95 करोड़, जानिए कैसे

आजकल टेक जगत में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बोलबाला है, लेकिन इसके साथ ही कंपनियों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है. उबर और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों का एआई बजट उम्मीद से पहले ही खत्म हो रहा है, जिससे वे एआई के इस्तेमाल पर लिमिट लगाने लगी हैं. इस बीच कोडिंग एआई स्टार्टअप कॉग्निटिशन (Cognition) ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बेहद क्रांतिकारी और चौंकाने वाले 'एआई प्रोडक्टिविटी गारंटी' (AI Productivity Guarantee) प्रोग्राम का ऐलान किया है. कंपनी का दावा है कि अगर उनका वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई 'डेविन' (Devin) ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ, तो वे $10 मिलियन (यानी करीब 95.7 करोड़ रुपये) तक का हर्जाना देंगे.
कॉग्निटिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस गारंटी की घोषणा करते हुए लिखा कि 'एआई को अपनी कीमत खुद साबित करनी होगी'. अगर डेविन एआई आपके प्रोजेक्ट में उस कोडिंग वैल्यू को डिलीवर नहीं कर पाता है जिसके लिए आपने भुगतान किया है, तो कॉग्निटिशन आपकी कमी को पूरा करने के लिए $10 मिलियन तक का फंड देगी. डेविन एक ऐसा एआई एजेंट है जो बैकग्राउंड में इंसानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कोड लिखने से लेकर पूरे टास्क को शुरू से अंत तक खुद पूरा करता है. कंपनी का कहना है कि अब समय आ गया है जब एआई कंपनियों को सिर्फ टोकन बढ़ाने की जगह असली काम (Productive Output) पर ध्यान देना चाहिए.
ऊपर से देखने पर यह स्कीम बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन सवाल यह है कि एआई के काम की सही वैल्यू कैसे मापी जाएगी. इसके लिए कॉग्निटिशन के सीईओ स्कॉट वू (Scott Wu) ने एक खास 'एआई एस्टिमेटर' (AI Estimator) टूल तैयार किया है. यह सिस्टम डेविन के हर सेशन के बाद दो मुख्य सवाल पूछेगा. पहला सवाल यह कि क्या किसी इंसानी इंजीनियर को यह कोड सचमुच उपयोगी लगा? और दूसरा यह कि अगर हां, तो उस इंसान को खुद यह काम करने में कितना समय लगता? यह सिस्टम कोड की लाइनों को गिनने के बजाय काम के घंटों (Hours) के आधार पर वैल्यू तय करेगा.
सालाना कॉन्ट्रैक्ट के अंत में इस पूरे डेटा को ग्लोबल रेट के हिसाब से डॉलर में बदला जाएगा. अगर ग्राहक द्वारा दी गई रकम एआई द्वारा किए गए काम की वैल्यू से ज्यादा निकलती है, तो कॉग्निटिशन उस अंतर की भरपाई $10 मिलियन तक का रिफंड देकर करेगी. हालांकि यहाँ एक बड़ा कैच यह है कि यह मुआवजा आपको कैश (Cash) के रूप में नहीं, बल्कि क्रेडिट (Credits) के रूप में मिलेगा. इस क्रेडिट का इस्तेमाल कंपनियां भविष्य में डेविन क्लाउड की अन्य सेवाओं के लिए कर सकेंगी. साथ ही, इस काम का पूरा मूल्यांकन खुद कॉग्निटिशन का सिस्टम ही करेगा.
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में एआई टूल्स के भारी-भरकम खर्च पर नजर रखी जा रही है. हाल ही में ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी माना था कि एआई टूल्स की भारी लागत कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ने अपने कर्मचारियों पर एआई के बेजा इस्तेमाल को लेकर सख्ती शुरू कर दी है, वहीं उबर ने अपना सालाना एआई बजट महज 5 महीने में ही खत्म कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने इंजीनियर्स को आंतरिक एआई टूल्स पर शिफ्ट होने को कहा है. ऐसे माहौल में यह $10 मिलियन का गारंटी प्लान टेक कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा बिजनेस मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है.