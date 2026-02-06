Advertisement
trendingNow13100080
Hindi Newsटेकइंजीनियरों की बल्ले-बल्ले! ये कंपनी करने जा रही 25,000 फ्रेशर्स की भर्ती, कैंपस प्लेसमेंट में मचेगी धूम

इंजीनियरों की बल्ले-बल्ले! ये कंपनी करने जा रही 25,000 फ्रेशर्स की भर्ती, कैंपस प्लेसमेंट में मचेगी धूम

IT सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. टेक की दिग्गज कंपनी Cognizant (कॉग्निजेंट) ने साल 2026 के लिए अपने भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह इस साल करीब 25,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का लक्ष्य लेकर चल रही है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियरों की बल्ले-बल्ले! ये कंपनी करने जा रही 25,000 फ्रेशर्स की भर्ती, कैंपस प्लेसमेंट में मचेगी धूम

IT सेक्टर में इन दिनों एक डर लगातार चर्चा में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले समय में नौकरियों पर असर डाल सकता है. लेकिन इसी माहौल में एक बड़ी आईटी कंपनी Cognizant ने बिल्कुल अलग सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है. कंपनी का मानना है कि एआई लोगों की जगह लेने नहीं, बल्कि उन्हें जल्दी काम के काबिल बनाने का जरिया बन रहा है.  Cognizant कहा कि वह 2026 में भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों और कैंपस से रिकॉर्ड भर्तियां करने जा रही है. कंपनी का लक्ष्य है कि 20,000 से लेकर 25,000 नए ग्रेजुएट्स को अपनी टीम में शामिल किया जाए. ऐसे में अगर आप इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं, तो खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. 

2026 में बढ़ेगी कैंपस भर्ती
पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर में छंटनी और कम भर्तियों को लेकर डर का माहौल था. कई दिग्गज कंपनियां अपने बजट को कम करने के लिए लोगों की छंटनी कर रही हैं. लेकिन Cognizant का यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय आईटी इंड्रस्टी एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है. कंपनी के इस फैसले से न केवल छात्रों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों के कॉलेजों में भी प्लेसमेंट को लेकर उम्मीदें जग गई हैं. 

फ्रेशर्स जल्दी बन रहे हैं प्रोजेक्ट का हिस्सा
कंपनी का कहना है कि 2025 में उसने करीब 20 हजार फ्रेशर्स को नौकरी दी थी. इनमें से ज्यादातर अब सीधे ग्राहकों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. सिर्फ कुछ लोग अभी ट्रेनिंग में है. कॉग्निजेंट के अनुसार, एआई टूल्स की वजह से नए कर्मचारियों को काम समझने और जिम्मेदारी संभालने में पहले से कम समय लग रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- धरती छोड़ आसमान में बसने जा रही है AI की दुनिया! जानिए टेक दिग्गजों का दावा सच या...

एआई से काम हुआ आसान
कंपनी का मानना है कि AI और ऑटोमेशन से काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना आसान हो गया है. इससे जूनियर लेवल के कर्मचारियों को भी जल्दी जिम्मेदारी मिल रही है. पहले जहां नए लोगों को लंबे समय तक सीखने में लगाया जाता था, अब वही काम टेक्नोलॉजी की मदद से तेजी से हो रहा है. 

AI और डिजिटल स्किल्स की होगी डिमांड
इस बार की भर्ती केवल साधारण कोडिंग तक सीमित नहीं रहेगी. Cognizant उन युवाओं को मौका देने जा रहा है जो नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं. ऐसे में अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ है, तो आपकी चांदी है. डेटा को मैनेज करने वालों के लिए भी अच्छा मौका. इसके साथ कंपनी ने डिजिटल सिक्योरिटी जानने वाले युवाओं को खास मौका देने जा रही है. 

क्यों बढ़ी अचानक भर्ती की जरूरत?
जानकारों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में अब कंपनियां पुराने प्रोजेक्ट्स की जगह 'नए एआई प्रोजेक्ट्स' पर ध्यान दे रही हैं. इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में नए नजरिए वाले युवाओं की जरूरत है. Cognizant की नई लीडरशिप भी भारत को अपने सबसे बड़े टैलेंट हब के रूप में देख रही है. 

सैलरी पैकेज और ट्रेनिंग पर जोर
भले ही कंपनी ने अभी सटीक सैलरी स्ट्रक्चर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि पैकेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा होगा. इसके साथ कंपनी चुने गए फ्रेशर्स को अपने विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए 'स्किल-अप' करेगी, ताकि वे सीधे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें. ऐसे में अगर आप कोडिंग के साथ-साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और एआई की जानकारी पर काम करते हैं, तो 2026 में कॉग्निजेंट की ब्लू आईडी आपके गले में हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- अब AI सुलझाएगा एग्जाम की टेंशन! PM मोदी ने छात्रों को दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट का...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Cognizant Hiring 2026IT Jobs in IndiaAI job

Trending news

'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: मंगल मिशन के समय क्या कोई डर था? इसरो साइंटिस्ट ने बताया 70 पर्सेंट वाला एंगल
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: मंगल मिशन के समय क्या कोई डर था? इसरो साइंटिस्ट ने बताया 70 पर्सेंट वाला एंगल
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट