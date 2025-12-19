Advertisement
trendingNow13046082
Hindi NewsटेकMMS वायरल होने के बाद कैसी होती है महिला की जिंदगी? KISS CAM वाले कांड के बाद फूट-फूटकर रोते थे HR के बच्चे

MMS वायरल होने के बाद कैसी होती है महिला की जिंदगी? KISS CAM वाले कांड के बाद फूट-फूटकर रोते थे HR के बच्चे

Kristin Cabot... Astronomer कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थीं, उस समय सुर्खियों में आ गईं जब बोस्टन में Coldplay के कॉन्सर्ट के दौरान वह अपने तत्कालीन बॉस Andy Byron के साथ बड़े स्क्रीन पर नजर आईं. इस वीडियो के वायरल होते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MMS वायरल होने के बाद कैसी होती है महिला की जिंदगी? KISS CAM वाले कांड के बाद फूट-फूटकर रोते थे HR के बच्चे

Coldplay के एक कॉन्सर्ट में हुए ‘किस कैम’ विवाद के बाद पहली बार Kristin Cabot ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. Kristin Cabot, जो पहले Astronomer कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थीं, उस समय सुर्खियों में आ गईं जब बोस्टन में Coldplay के कॉन्सर्ट के दौरान वह अपने तत्कालीन बॉस Andy Byron के साथ बड़े स्क्रीन पर नजर आईं. इस वीडियो के वायरल होते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में Kristin ने बताया कि इस घटना का सबसे गहरा असर उनके बच्चों पर पड़ा.

वायरल वीडियो के बाद मिलने लगीं जान से मारने की धमकियां
Kristin Cabot ने बताया कि वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं. एक बार वह ऐसी ही एक धमकी अपनी मां को फोन पर सुना रही थीं, तभी उनके बच्चे पास में मौजूद थे और उन्होंने पूरी बातचीत सुन ली. Kristin के मुताबिक, उनके बच्चे पहले से ही मानसिक तनाव में थे, लेकिन इसके बाद हालात पूरी तरह बिगड़ गए. बच्चों को लगने लगा कि उनकी मां की जान को खतरा है और वे खुद भी सुरक्षित नहीं हैं.

बच्चों के मन में बैठ गया डर
Kristin ने कहा कि उनके बच्चे इस कदर डर गए थे कि उन्हें लगता था उनकी मां मर सकती है और वे भी खतरे में हैं. इस डर ने बच्चों की सामान्य जिंदगी छीन ली. वे बाहर जाने से कतराने लगे और किसी सार्वजनिक जगह पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे. एक मां के तौर पर Kristin के लिए यह सबसे दर्दनाक अनुभव था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्विमिंग पूल की घटना ने तोड़ दिया हौसला
Kristin ने एक घटना का जिक्र किया जब वह अपनी बेटी के साथ टाउन स्विमिंग पूल गई थीं. वहां एक महिला ने उनकी और उनकी बेटी की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं. यह देखकर Kristin की बेटी रो पड़ी और आंखों में आंसू लिए उसने अपनी मां से कहा, “प्लीज, चलो यहां से चले चलते हैं.” यह पल Kristin के लिए बेहद भावुक था क्योंकि वह अपने बच्चे को सुरक्षा का अहसास नहीं करा पा रही थीं.

बेटे के वर्कप्लेस पर शर्मसार करने की कोशिश
एक और घटना में Kristin अपने बेटे को उसके काम की जगह से लेने गई थीं. वहां कुछ महिलाओं ने उन्हें “वो लड़की” कहकर संबोधित किया और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की कोशिश की. Kristin ने बताया कि उस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों को कैसे संभालें और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं.

अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है जिंदगी
समय के साथ हालात में थोड़ा सुधार आया है. Kristin ने बताया कि उनके बच्चों ने थेरेपी ली है और अब वे फिर से स्कूल जाने लगे हैं. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब उन्हें लोगों से पहले जैसी नफरत नहीं, बल्कि सहानुभूति और kindness मिल रही है.

Kristin ने भी खुद को फिर से मजबूत किया
Kristin Cabot ने कहा कि अब वह भी पहले से ज्यादा बाहर निकलने लगी हैं. उन्होंने एक टी-शर्ट भी खरीदी है जिस पर लिखा है, “Yes, It’s Me.” यह उनके आत्मविश्वास की वापसी का संकेत है.

पति से अलगाव और तलाक की सच्चाई
इस विवाद के महीनों बाद Kristin के तत्कालीन पति, मैसाचुसेट्स के बिजनेसमैन Andrew Cabot ने बयान जारी कर कहा कि Coldplay कॉन्सर्ट से कई हफ्ते पहले ही दोनों आपसी सहमति से अलग हो चुके थे. उन्होंने लोगों से Kristin की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील भी की. बाद में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी. Kristin ने Andrew के बारे में कहा कि वह हमेशा एक जेंटलमैन की तरह पेश आए.

क्या है Coldplay ‘Kiss Cam’ विवाद?
Coldplay के बोस्टन स्थित Gillette Stadium में हुए कॉन्सर्ट के दौरान बैंड ने ‘किस कैम’ का इस्तेमाल किया. इसी दौरान कैमरा Andy Byron और Kristin Cabot पर गया, जो एक-दूसरे के काफी करीब नजर आए. सिंगर Chris Martin ने मजाकिया अंदाज में कहा, “या तो ये अफेयर में हैं या बहुत शर्मीले हैं.” कैमरे पर आते ही Kristin ने चेहरा ढक लिया और Andy झुक गए, जिससे विवाद और भी बढ़ गया.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Coldplaykiss cam scandalKristin Cabot

Trending news

मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
bomb threat
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश के हालात गंभीर, 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा भारत
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में