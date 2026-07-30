/Apple Watch ने फिर बचाई जान! बेहोश पड़े शख्स के लिए बुलाई एम्बुलेंस; जानिए कैसे काम करता है यह फीचर और क्या भारत में है उपलब्ध?

तकनिकी दुनिया कभी-कभी ऐसे चमत्कार कर दिखाती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. अमेरिका के ओहियो में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ एक स्मार्टवॉच एक इंसान के लिए फरिश्ता बन गई. घर के बाहर बेहोश होकर गिरे मोहम्मद इस्लाम को जब होश आया, तो एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था. उनकी कलाई पर बंधी Apple Watch ने सही समय पर इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करके उनकी जान बचा ली.
आज के समय में गैजेट्स सिर्फ मनोरंजन या स्टाइल का जरिया नहीं रहे, बल्कि ये लोगों की जान भी बचा रहे हैं. अमेरिका के ओहियो में रहने वाले मोहम्मद इस्लाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. काम से छुट्टी लेकर घर पर आराम कर रहे मोहम्मद अचानक कचरा फेंकने बाहर निकले और बेहोश होकर गिर पड़े. उस वक्त घर पर उनके आसपास कोई नहीं था.
मोहम्मद बताते हैं कि उन्हें सुबह से सांस लेने में तकलीफ, कान के पास दर्द और चलने में परेशानी हो रही थी. जब वे बाहर गिरे, तो उन्हें नहीं पता कि वे कितनी देर तक बेसुध पड़े रहे. जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे पसीने से लथपथ थे और उठने में असमर्थ थे. उन्होंने जैसे-तैसे पास रखी कुर्सी को पकड़कर बैठने की कोशिश की, तभी उन्हें दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी.
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पाया कि मोहम्मद के फेफड़ों में खून के थक्के (Blood Clots) जम गए थे, जो बेहद जानलेवा स्थिति थी. डॉक्टरों ने सही समय पर इलाज शुरू किया और उनकी जान बच गई. मोहम्मद का कहना है कि वे आज सिर्फ अपनी Apple Watch की वजह से जिंदा हैं, जिसने सही समय पर पैरामेडिक्स को ऑटोमैटिक कॉल कर दिया था.
Apple Watch का यह खास फीचर यूजर के अचानक जोर से गिरने की पहचान करता है. गिरते ही यह वॉच कलाई पर वाइब्रेशन देती है, अलार्म बजाती है और स्क्रीन पर एक अलर्ट दिखाती है. अगर यूजर हिल-डुल रहा है, तो वॉच इंतजार करती है. लेकिन अगर यूजर लगभग 1 मिनट तक कोई हलचल नहीं करता, तो 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है. इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वॉच खुद इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देती है और आपकी लोकेशन शेयर कर देती है.
यह फीचर Apple Watch SE, Series 4 या उसके बाद के मॉडल और Apple Watch Ultra में उपलब्ध है. 55 साल या उससे अधिक उम्र के यूज़र्स के लिए यह फीचर अपने आप ऑन रहता है. हालांकि, 18 से 54 साल के यूज़र्स भी इसे अपने आईफोन के Watch App में जाकर Emergency SOS सेटिंग्स से ऑन कर सकते हैं.
भारतीय यूज़र्स के लिए राहत की बात यह है कि Apple Watch का Fall Detection फीचर भारत में भी पूरी तरह काम करता है. भारत में अगर वॉच हार्ड फॉल डिटेक्ट करती है और यूजर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो यह खुद-ब-खुद भारतीय इमरजेंसी नंबर (112) पर कॉल कनेक्ट कर देती है. इसके साथ ही यह आपके आईफोन की Health App में सेव किए गए आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स (परिजनों) को आपकी लाइव लोकेशन के साथ तुरंत एसएमएस (SMS) भी भेज देती है.