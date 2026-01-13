ऑफिस जाने का झंझट खत्म! 2035 में स्पेसशिप पर बैठकर नौकरी करेंगे युवा, OpenAI के CEO ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Future of AI and Jobs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नई-नई भविष्यवाणी हो रही है जो आने वाले समय की तस्वीर को और भी रोमांचक बना देती है. इसी क्रम में अब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने 2035 को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने युवाओं की सोच और करियर प्लानिंग को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. ऑल्टमैन के मुताबिक आने वाले एक दशक में न तो नौकरी के लिए रोज़ ऑफिस जाने की मजबूरी रहेगी और न ही काम सिर्फ धरती तक सीमित रहेगा.
Trending Photos
Sam Altman Predictions 2035: क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 10 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? पैसे कमाने के क्या तरीकें होगें? इन्हीं सवालों को लेकर OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर खींची है जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती है. ऑल्टमैन का मानना है कि साल 2035 तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट धरती पर डेस्क जॉब करने के बजाय अंतरिक्ष में सुपर-पेड यानी शानदार सैलरी वाली नौकरियां कर रहे होंगे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की रफ्तार जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसने आने वाले समय की दुनिया की तस्वीर ही बदलने का संकेत पहले ही दे दिया है. CEO सैम ऑल्टमैन ने 2035 को लेकर जो भविष्यवाणी की वह हैरान कर देने वाला है. सैम के मुताबिक आने वाले सालों में न सिर्फ ऑफिस जाना पुरानी बात होगी बल्कि इंसानों के लिए नौकरियों के नए मौके धरती से बाहर यानी स्पेस त फैल जाएंगे. AI, ऑटोमेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के मेल से काम करने का तरीका, स्किल्स और करियर की परिभाषा पूरी तरह बदलने जा रही है.
पुराने काम छोड़, नए रोमांच की ओर
हाल ही में हुए एक एक इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने बताया कि AI एजुकेशन और करियर के तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा. उन्होंने आज के दौर के कामकाज को उबाऊ कहा है और कहा कि भविष्य की पीढ़ी स्पेसशिप पर सवार होकर सौर मंडल की खोज करेगी. ऑल्टमैन ने दावा किया है कि साल 2035 के ग्रेजुएट्स शायद हमें देख कर हैरान होंगे कि हम कितने बोरिंग और पुराने ढर्रे के काम किया करते थे.
AI खत्म करेगा जॉब्स लेकिन...
इस दौरान ऑल्टमैन से सवाल किया गया कि क्या AI एंट्री-लेवल की व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म कर देगा तो उन्होंने बहुत ही सामान्य सा जवाब दिया. उन्होंने माना कि कुछ नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं लेकिन उनकी जगह बिल्कुल नई नौकरियां लेंगी. उन्होंने इस दौरान अपना उदाहरण देते हुए कहा कि आज मैं जो काम कर रहा हूं 10 साल पहले किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था.
ये भी पढे़ंः Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जानिए सच्चाई
एक व्यक्ति की कंपनी बनेगी यूनिकॉर्न
अगली पीढ़ी को लेकर बात करते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि अगर मैं आज 22 साल का होता तो खुद को इतिहास का सबसे भाग्यशाली इंसान मानता. आज कुछ नया बनाने या कंपनी शुरू करने का सबसे बेहतरीन समय है. सैम ने यह भी दावा किया कि AI की मदद से अब एक अकेला व्यक्ति भी 1 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है. ऑल्टमैन का मानना है कि AI सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि यह इंसानी खोज और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत है.
ये भी पढ़ेंः कौन हैं दीना पॉवेल? जिन्हें जुकरबर्ग ने बनाया Meta का प्रेसिडेंट, ट्रंप भी खुशी से..