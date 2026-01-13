Advertisement
trendingNow13072587
Hindi Newsटेकऑफिस जाने का झंझट खत्म! 2035 में स्पेसशिप पर बैठकर नौकरी करेंगे युवा, OpenAI के CEO ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

ऑफिस जाने का झंझट खत्म! 2035 में स्पेसशिप पर बैठकर नौकरी करेंगे युवा, OpenAI के CEO ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Future of AI and Jobs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नई-नई भविष्यवाणी हो रही है जो आने वाले समय की तस्वीर को और भी रोमांचक बना देती है. इसी क्रम में अब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने 2035 को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने युवाओं की सोच और करियर प्लानिंग को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. ऑल्टमैन के मुताबिक आने वाले एक दशक में न तो नौकरी के लिए रोज़ ऑफिस जाने की मजबूरी रहेगी और न ही काम सिर्फ धरती तक सीमित रहेगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस जाने का झंझट खत्म! 2035 में स्पेसशिप पर बैठकर नौकरी करेंगे युवा, OpenAI के CEO ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Sam Altman Predictions 2035: क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 10 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? पैसे कमाने के क्या तरीकें होगें? इन्हीं सवालों को लेकर OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर खींची है जो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती है. ऑल्टमैन का मानना है कि साल 2035 तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट धरती पर डेस्क जॉब करने के बजाय अंतरिक्ष में सुपर-पेड यानी शानदार सैलरी वाली नौकरियां कर रहे होंगे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की रफ्तार जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसने आने वाले समय की दुनिया की तस्वीर ही बदलने का संकेत पहले ही दे दिया है. CEO सैम ऑल्टमैन ने 2035 को लेकर जो भविष्यवाणी की वह हैरान कर देने वाला है. सैम के मुताबिक आने वाले सालों में न सिर्फ ऑफिस जाना पुरानी बात होगी बल्कि इंसानों के लिए नौकरियों के नए मौके धरती से बाहर यानी स्पेस त फैल जाएंगे. AI, ऑटोमेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के मेल से काम करने का तरीका, स्किल्स और करियर की परिभाषा पूरी तरह बदलने जा रही है. 

पुराने काम छोड़, नए रोमांच की ओर
हाल ही में हुए एक एक इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने बताया कि AI एजुकेशन और करियर के तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा. उन्होंने आज के दौर के कामकाज को उबाऊ कहा है और कहा कि  भविष्य की पीढ़ी स्पेसशिप पर सवार होकर सौर मंडल की खोज करेगी. ऑल्टमैन ने दावा किया है कि साल 2035 के ग्रेजुएट्स शायद हमें देख कर हैरान होंगे कि हम कितने बोरिंग और पुराने ढर्रे के काम किया करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

AI खत्म करेगा जॉब्स लेकिन...
इस दौरान ऑल्टमैन से सवाल किया गया कि क्या AI एंट्री-लेवल की व्हाइट कॉलर जॉब्स को खत्म कर देगा तो उन्होंने बहुत ही सामान्य सा जवाब दिया. उन्होंने माना कि कुछ नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं लेकिन उनकी जगह बिल्कुल नई नौकरियां लेंगी. उन्होंने इस दौरान अपना उदाहरण देते हुए कहा कि आज मैं जो काम कर रहा हूं 10 साल पहले किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था.

ये भी पढे़ंः Fatima Jatoi 6:39 Minute MMS Video ने मचाई सनसनी! लिंक ढूंढने से पहले जानिए सच्चाई

एक व्यक्ति की कंपनी बनेगी यूनिकॉर्न
अगली पीढ़ी को लेकर बात करते हुए ऑल्टमैन ने कहा कि अगर मैं आज 22 साल का होता तो खुद को इतिहास का सबसे भाग्यशाली इंसान मानता. आज कुछ नया बनाने या कंपनी शुरू करने का सबसे बेहतरीन समय है. सैम ने यह भी दावा किया कि AI की मदद से अब एक अकेला व्यक्ति भी 1 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है. ऑल्टमैन का मानना है कि AI सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि यह इंसानी खोज और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत है.

ये भी पढ़ेंः कौन हैं दीना पॉवेल? जिन्हें जुकरबर्ग ने बनाया Meta का प्रेसिडेंट, ट्रंप भी खुशी से..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Future of AI and JobsSam Altman Predictions 2035

Trending news

'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
bmc news
रसमलाई, लुंगी, पुंगी...मुंबई के चुनाव में तमिलनाडु का तड़का क्यों लग रहा?
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
Telangana
'क्या भगवान राम ने ले ली भाजपा की सदस्यता?' निजामाबाद का नाम बदलने पर सियासी संग्राम
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
Telangana NEWS
एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही फैसला
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
Jammu Kashmir
J&K: चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद, 26 जनवरी से पहले छावनी में तब्दील घाटी
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
West Bengal
पश्चिम बंगाल में दो क्रिकेट क्लबों के बीच क्या हुआ? मैच के दौरान चलने चलीं गोलियां
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
DNA
मणिशंकर के लिए हिंदुत्व पागलपन, क्या कांग्रेस नेता को ईरान प्रदर्शन नहीं दिखता?
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...