फ्रॉड की झंझट खत्म! WhatsApp का नया फीचर खुद बताएगा अनजान नंबर की 'कुंडली'

WhatsApp New Feature: अगर आप भी हर दिन WhatsApp पर आने वाले अनजान नंबरों से परेशान रहते हैं? अगर हां तो अब इसकी टेंशन खत्म होने वाली है. WhatsApp की मदर कंपनी Meta अपने सबसे बड़े प्राइवेसी–फ्रेंडली अपडेट पर काम कर रही है जिसमें WhatsApp अनजान नंबर सर्च करते ही उसका Instagram या Facebook यूजरनेम दिखाएगा. यानी अब कौन हैं? ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूज़रनेम देखकर ही सामने वाले की पहचान जाएगा. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गलत पहचान बताकर फ्रॉड करने वाले लोगों का भी भंडाफोड़ होगा.

WhatsApp लगातार नए अपडेट्स पर काम करता रहता है. इसी क्रम में कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसमें अनजान नंबर की पहचान बहुत आसान हो जाएगी. WhatsApp फीचर ट्रैकर WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसमें जब कोई यूज़र किसी अनजान फोन नंबर को सर्च करेगा तो उसे उस अकाउंट से जुड़े मेटा-वेरिफाइड यूजरनेम जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिखाई देगा. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर फिलहाल iOS यूज़र्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है और जल्द ही इसे सबी यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

जब आप कोई नंबर सर्च करेंगे और वह नंबर किसी एक्टिव WhatsApp अकाउंट से मैच करेगा तो WhatsApp उस अकाउंट का यूजरनेम दिखाएगा.

लेकिन आपको उनती ही चीजें दिखाई देंगी जितनी उस यूजर ने प्राइवेसी सेटिंग में ऑन की होगी.

अगर आप सीधे यूजरनेम सर्च करते हैं तो यूजर का फोन नंबर छिपा रहेगा जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहेगी.

यह नया सिस्टम लोगों को अनजान कॉन्टैक्ट से बातचीत करते समय एक सही मैसेज देगा कि अगला कौन है.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर बिजनेस अकाउंट्स और नार्मल यूजर्स दोनों के लिए शुरू होगा. जिससे एक ज्यादा टासपरेंट पहचान सिस्टम बन सके. यह फीचर 2026 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा जब बिजनेस अकाउंट्स के लिए जरूरी अपडेट्स पूरे हो जाएंगे.

यूजरनेम रिजर्वेशन सिस्टम भी जल्द

इसके साथ हीWhatsApp यूजरनेम रिजर्वेशन सिस्टम पर भी काम कर रहा है. यह सिस्टम यूजर्स और बिजनेस को इस फीचर के व्यापक रोलआउट से पहले ही अपने पसंदीदा यूजरनेम को सेव करने की सुविधा देगा.

WABetaInfo की रिपोर्ट बताती है कि रिजर्वेशन के दौरान लोग अपना मौजूदा इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल बताएंगे और मेटा के अकाउंट्स सेंटर के जरिए से उसकी ओनरशिप कंफर्म की जाएगी. वेरिफिकेशन के बाद WABetaInfo उस यूजरनेम को उस अकाउंट को असाइन कर देगा और किसी और को उसे क्लेम करने से रोकेगा. यह ब्रांड्स को मेटा सेवाओं पर अपनी मौजूदा पहचान सुरक्षित करने का मौका देगा.

