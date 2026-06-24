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रील्स की लत छुड़ाएगा... चाहकर भी नहीं चला पाएंगे Insta और Facebook, 90 के दशक का यह दिग्गज ब्रांड ला रहा फ्लिप फोन

Commodore Callback 8020: सोशल मीडिया और डूमस्क्रोलिंग की बढ़ती लत के बीच कमोडोर ने Callback 8020 नाम का नया फ्लिप फोन पेश करने की तैयारी की है. कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस में सोशल मीडिया ऐप्स और वेब ब्राउजिंग पर पूरी तरह से ब्लाक होगा, जिससे यूजर्स डिजिटल डिस्ट्रेक्शन से बच सकेंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:13 AM IST
रील्स की लत छुड़ाएगा... चाहकर भी नहीं चला पाएंगे Insta और Facebook, 90 के दशक का यह दिग्गज ब्रांड ला रहा फ्लिप फोन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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