Commodore New Flip Phone: सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या आप भी बिना वजह फोन की स्क्रीन पर रील्स और मीम्स स्क्रोल करते रहते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. आज की नई जनरेशन डूमस्क्रोलिंग यानी सोशल मीडिया की इस खतरनाक लत से बुरी तरह परेशान है. लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा फोन हो सकता है जो आपको इस लत से जबरदस्ती आजाद करा दे? 90 के दशक में कंप्यूटर की दुनिया पर राज करने वाला ब्रांड Commodore अब ठीक ऐसा ही एक अनोखा फ्लिप फोन लाने जा रहा है, जो आपके चाहने पर भी आपको सोशल मीडिया नहीं चलाने देगा. आइए जानते हैं टेक जगत में तहलका मचाने वाले इस अनोखे फोन के बारे में...