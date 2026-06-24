Commodore New Flip Phone: सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या आप भी बिना वजह फोन की स्क्रीन पर रील्स और मीम्स स्क्रोल करते रहते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. आज की नई जनरेशन डूमस्क्रोलिंग यानी सोशल मीडिया की इस खतरनाक लत से बुरी तरह परेशान है. लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा फोन हो सकता है जो आपको इस लत से जबरदस्ती आजाद करा दे? 90 के दशक में कंप्यूटर की दुनिया पर राज करने वाला ब्रांड Commodore अब ठीक ऐसा ही एक अनोखा फ्लिप फोन लाने जा रहा है, जो आपके चाहने पर भी आपको सोशल मीडिया नहीं चलाने देगा. आइए जानते हैं टेक जगत में तहलका मचाने वाले इस अनोखे फोन के बारे में...
80 और 90 के दशक में अपने Commodore 64 कंप्यूटर से तहलका मचाने वाली कंपनी Commodore अब स्मार्टफोन की दुनिया में वापसी करने जा रही है. कंपनी एक अनोखा फ्लिप फोन लाने जा रही है, जिसका नाम Callback 8020 है. यह फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपनी डिजिटल लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं और बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के रहना चाहते हैं.
आजकल युवाओं के बीच डम्ब फोन्स का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है. लोगों को ऐसे फोन पसंद आ रहे हैं, जिनमें जरूरत के फीचर्स तो हों, लेकिन सोशल मीडिया न हो. Commodore का यह फोन इसी कमी को पूरा करेगा.
सिस्टम लेवल पर ब्लॉक होंगे ऐप्स
इस फोन में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स और वेब ब्राउजर्स सिस्टम लेवल पर ब्लॉक रहेंगे. फोन अनोखे डोम LED नोटिफिकेशन की सुविधा देता है. इसमें दुनिया भर के सिम कार्ड काम करते हैं.
सॉलिड सिक्योरिटी
कंपनी का कहना है कि उन्होंने ऐसी पेटेंट टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे कोई चाहकर भी इन ऐप्स को बाहर से इंस्टॉल नहीं कर पाएगा.
DNS ब्लॉक
अगर किसी ने चालाकी से सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल कर भी लिया, तो DNS लेवल पर ब्लॉकिंग होने के कारण ऐप के सर्वर काम नहीं करेंगे. यानी सोशल मीडिया या रील देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा.
यह सिर्फ एक नार्मल कीपैड फोन नहीं है, बल्कि इसमें आज के जमाने की जरूरत की हर चीज मिलेगी:
काम के ऐप्स चलेंगे
इस फोन में Sailfish OS यानी लिनक्स पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इस पर 99% एंड्रॉयड ऐप्स जैसे कि WhatsApp, Signal, Spotify और Google Maps आसानी से चलेंगे.
90s के गेम्स और धांसू ऑडियो
फोन में Commodore 64 जमाने के पुराने गेम्स पहले से इंस्टॉल मिलेंगे. म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 8-बिट SID म्यूजिक प्लेयर, FM रेडियो, 3.5mm हेडफोन जैक और एक प्रीमियम DAC भी मिलेगा. साथ ही बॉक्स में इयरफोन भी मिलेंगे.
कैल्कुलेटर जैसी स्क्रीन
फोन के बाहर की ओर एक छोटी सेकेंडरी स्क्रीन है, जो 1970 के दशक के Commodore कैल्कुलेटर जैसी दिखती है. इसके कवर्स को भी बदला जा सकता है.
इस डिवाइस में 3.25 इंच की 480 x 640 इंटरनल स्क्रीन और 1.77 इंच की एक्सटर्नल स्क्रीन दी गई है. साथ ही इस फोन 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलेगी. जिसे माइक्रो एसी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है.
साल 2025 में कमोडोर ब्रांड को खरीदने वाले क्रिश्चियन पेरी फ्रैक्टिक सिम्पसन के मुताबिक यह फोन इस साल की चौथी तिमाही यानी साल के आखिरी महीनों में मिलना शुरू हो जाएगा. इसकी कीमत वेरिएंट के आधार पर 500 से 640 डॉलर यानी लगभग 47,460 के आस पास होगा.