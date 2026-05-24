AI की चमक-दमक देख जमकर की लोगों की छंटनी! बाद में खर्चा देख उड़ गए होश; धीरे-धीरे कंपनियों को कंगाल बना रहे 'रोबोट'

AI Coding Agents Cost: टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुनाफा कमाने और तेजी से काम खत्म की होड़ में जिन टेक कंपनियों ने इंसानों को निकालकर दफ्तरों की कमान AI रोबोट्स और कोडिंग एजेंट्स को सौंपी थी, उन पर अब बहुत बड़ा असर पड़ा है. कंपनियों को लगता था कि AI आएगा और अरबों रुपये बचाएगा, लेकिन अब एआई का बिल देखकर कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई है.
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AI Token Bill: पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में एक ही शोर है AI आ रहा है, इंसानों की नौकरियां खा जाएगा और कंपनियों का अरबों रुपया बचाएगा. जल्दी काम पूरा हो और साथ में मुनाफा भी हो, इसके लिए दुनिया भर की ज्यादातर टेक कंपनियां ने अपने कर्मचारियों की छंटनी की और अपने ऑफिस को AI रोबोट्स और कोडिंग एजेंट्स के हवाले कर दिया. लेकिन, अब स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जो कंपनियां कल तक AI को किफायती मान रही थीं, उनके होश अब उड़ चुके हैं. दरअसल, दफ्तरों से इंसानों को निकालकर जिन AI एजेंट्स को काम पर रखा गया था, उनके बिल कर्मचारियों की सैलरी से भी ज्यादा आ रहा है.
AI को चलाने का खर्च अब कर्मचारियों की सैलरी से भी कहीं ज्यादा आने लगा है. टेक कंपनियों में इंजीनियर्स एक साथ कई AI कोडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टोकन की खपत बहुत तेजी से बढ़ जाती है और कंपनियों के बिल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं. ज्यादातर AI सिस्टम टोकन के आधार पर चार्ज करते हैं. जब भी AI कोई कोड लिखता है, गड़बड़ियां ठीक करता है या किसी डॉक्यूमेंट को रीव्यू करता है, तो वह टोकन का इस्तेमाल करता है.
परेशानी तब और बढ़ जाता है, जब इंजीनियर्स बैकग्राउंड में एक साथ कई AI एजेंट्स से काम लेने लगते हैं. टेक कंपनी एनवीडिया के वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन कैटानजारो ने बताया कि मेरी टीम के लिए, कंप्यूटर का खर्च अब कर्मचारियों की सैलरी की लागत से कहीं ज्यादा हो चुका है.
AI के बढ़ते क्रेज के बीच डेवलपर्स में Tokenmaxxing नाम का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है. इसका मतलब है कि इंजीनियर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर दिन लाखों टोकन खर्च कर रहे हैं.
लाखों में आ रहे हैं बिल: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ हैवी यूजर्स का महीने का AI बिल 150,000 डॉलर यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपये को भी पार कर गया है. स्टॉकहोम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैक्स लिंडर के मुताबिक वह अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा अकेले Claude AI पर खर्च कर देते हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक उबर के इंजीनियर्स के एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड का इतना इस्तेमाल किया कि कंपनी का साल 2026 का पूरा AI बजट ही समय से पहले खत्म हो गया.
बढ़ते खर्च के बाद भी कंपनियों में AI का इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड के हेड बोरिस चेर्नी का कहना है कि उनकी कंपनी का करीब 100% कोड अब AI जनरेटेड है. वहीं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भी लगभग 25% कोड AI की मदद से तैयार हो रहा है. मेटा ने तो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू में भी AI के इस्तेमाल को जोड़ना शुरू कर दिया है.
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कंपनियों के बढ़ते बिलों से AI बनाने वाली कंपनियों जैसे OpenAI, Anthropic, Microsoft को फायदा हो रहा है. बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने और बिलिंग के तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गिटहब कोपायलट के लिए यूसेज बेस्ट बिलिंग यानी जितना इस्तेमाल, उतना पैसा की शुरुआत कर दी है.
खर्च को देखते हुए एनवीडिया के बॉस जेनसन हुआंग ने एक अनोखा आइडिया निकाला है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उनकी बेस सैलरी के आधे हिस्से के बराबर AI टोकन्स अलाऊ किए जाएं, जिसे एक तरह के इंसेंटिव के रूप में देखा जा सके.
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