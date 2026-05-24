Advertisement
trendingNow13227182
Hindi NewsटेकAI की चमक-दमक देख जमकर की लोगों की छंटनी! बाद में खर्चा देख उड़ गए होश; धीरे-धीरे कंपनियों को कंगाल बना रहे रोबोट

AI की चमक-दमक देख जमकर की लोगों की छंटनी! बाद में खर्चा देख उड़ गए होश; धीरे-धीरे कंपनियों को कंगाल बना रहे 'रोबोट'

AI Coding Agents Cost: टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुनाफा कमाने और तेजी से काम खत्म की होड़ में जिन टेक कंपनियों ने इंसानों को निकालकर दफ्तरों की कमान AI रोबोट्स और कोडिंग एजेंट्स को सौंपी थी, उन पर अब बहुत बड़ा असर पड़ा है. कंपनियों को लगता था कि AI आएगा और अरबों रुपये बचाएगा, लेकिन अब एआई का बिल देखकर कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 24, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI की चमक-दमक देख जमकर की लोगों की छंटनी! बाद में खर्चा देख उड़ गए होश; धीरे-धीरे कंपनियों को कंगाल बना रहे 'रोबोट'

AI Token Bill: पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में एक ही शोर है AI आ रहा है, इंसानों की नौकरियां खा जाएगा और कंपनियों का अरबों रुपया बचाएगा. जल्दी काम पूरा हो और साथ में मुनाफा भी हो, इसके लिए दुनिया भर की ज्यादातर टेक कंपनियां ने अपने कर्मचारियों की छंटनी की और अपने ऑफिस को AI रोबोट्स और कोडिंग एजेंट्स के हवाले कर दिया. लेकिन, अब स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जो कंपनियां कल तक AI को किफायती मान रही थीं, उनके होश अब उड़ चुके हैं. दरअसल, दफ्तरों से इंसानों को निकालकर जिन AI एजेंट्स को काम पर रखा गया था, उनके बिल कर्मचारियों की सैलरी से भी ज्यादा आ रहा है.

क्या है बढ़ते बिलों की असली वजह?

AI को चलाने का खर्च अब कर्मचारियों की सैलरी से भी कहीं ज्यादा आने लगा है. टेक कंपनियों में इंजीनियर्स एक साथ कई AI कोडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे टोकन की खपत बहुत तेजी से बढ़ जाती है और कंपनियों के बिल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं. ज्यादातर AI सिस्टम टोकन के आधार पर चार्ज करते हैं. जब भी AI कोई कोड लिखता है, गड़बड़ियां ठीक करता है या किसी डॉक्यूमेंट को रीव्यू करता है, तो वह टोकन का इस्तेमाल करता है.

परेशानी तब और बढ़ जाता है, जब इंजीनियर्स बैकग्राउंड में एक साथ कई AI एजेंट्स से काम लेने लगते हैं. टेक कंपनी एनवीडिया के वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन कैटानजारो ने बताया कि मेरी टीम के लिए, कंप्यूटर का खर्च अब कर्मचारियों की सैलरी की लागत से कहीं ज्यादा हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनियों में आया नया ट्रेंड

AI के बढ़ते क्रेज के बीच डेवलपर्स में Tokenmaxxing नाम का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है. इसका मतलब है कि इंजीनियर्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर दिन लाखों टोकन खर्च कर रहे हैं.

लाखों में आ रहे हैं बिल: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ हैवी यूजर्स का महीने का AI बिल 150,000 डॉलर यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपये को भी पार कर गया है. स्टॉकहोम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैक्स लिंडर के मुताबिक वह अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा अकेले Claude AI पर खर्च कर देते हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक उबर के इंजीनियर्स के एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड का इतना इस्तेमाल किया कि कंपनी का साल 2026 का पूरा AI बजट ही समय से पहले खत्म हो गया.

टेक कंपनियों में धड़ल्ले से बन रहा है AI कोड

बढ़ते खर्च के बाद भी कंपनियों में AI का इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एंथ्रोपिक के क्लॉड कोड के हेड बोरिस चेर्नी का कहना है कि उनकी कंपनी का करीब 100% कोड अब AI जनरेटेड है. वहीं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में भी लगभग 25% कोड AI की मदद से तैयार हो रहा है. मेटा ने तो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू में भी AI के इस्तेमाल को जोड़ना शुरू कर दिया है.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp ने बदल दिया फोटो-वीडियो भेजने का तरीका! अब चैट बंद किए बिना होगी फाइल शेयर)

फिर किसका हो रहा फायदा?

कंपनियों के बढ़ते बिलों से AI बनाने वाली कंपनियों जैसे OpenAI, Anthropic, Microsoft को फायदा हो रहा है. बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाने और बिलिंग के तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गिटहब कोपायलट के लिए यूसेज बेस्ट बिलिंग यानी जितना इस्तेमाल, उतना पैसा की शुरुआत कर दी है.

खर्च को देखते हुए एनवीडिया के बॉस जेनसन हुआंग ने एक अनोखा आइडिया निकाला है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उनकी बेस सैलरी के आधे हिस्से के बराबर AI टोकन्स अलाऊ किए जाएं, जिसे एक तरह के इंसेंटिव के रूप में देखा जा सके.

(ये भी पढ़ेंः तेज हवा, कम आवाज और न के बराबर बिजली खर्च! मई-जून की गर्मी के लिए बेस्ट हैं ये 4 फैन)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AI Coding Agents Costnvidia

Trending news

US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
India US News in Hindi
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
BSF Bangladesh
भारत की तारबंदी, पड़ोस में 'खलबली'...फेंसिंग से बांग्लादेश की फोर्स क्यों भड़की?
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
DNA
भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी धोखा दे रहा सिस्टम?
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
Supreme Court
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
Breadfruit
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral