Internet बंद है फिर भी डेटा चोरी? भारत में 6 करोड़ लोग हुए इस नए फ्रॉड का शिकार, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं!

Offline Cyberattacks India: डिजिटल इंडिया के दौर में अब 'ऑफलाइन' रहना भी खतरे से खाली नहीं रहा. अगर आप सोचते हैं कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर से इंटरनेट का कनेक्शन या वाई-फाई बंद कर देने से आपका कीमती डेटा और बैंक अकाउंट सेफ है तो अपनी इस गलतफहमी को तुरंत दूर कर लीजिए. भारत में साइबर अपराध का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है ऑफलाइन साइबर अटैक.

इस तरह के साइबर अटैक ने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि साल 2025 में 6.4 करोड़ से ज्यादा बार भारतीयों को बिना इंटरनेट के टारगेट किया गया है. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे बिना ऑनलाइन आए हैकर्स आपके डेटा तक पहुंच रहे हैं? आइए जानते हैं...

भारत में ऑफलाइन साइबर हमलों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है. साइबर सिक्योरिटी फर्म कास्परस्की की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत का हर तीसरा कंप्यूटर यूजर ऑफलाइन खतरों की चपेट में आया है.

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6.4 करोड़ से ज्यादा हमले किए गए ब्लॉक

कास्पस्की की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच भारत में करीब 6.46 करोड़ लोकल हमलों को रोका गया. हैरानी वाली बात यह है कि ये हमले तब हुए जब कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं थे. इस खतरनाक साइबर अटैक के कारण से भारत अब ऑफलाइन साइबर खतरों से प्रभावित दुनिया के टॉप 80 देशों में शामिल हो गया है.

USB और पेन ड्राइव बन रहे हैं हथियार

इन हमलों का सबसे बड़ा जरिया USB ड्राइव, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे डिवाइस हैं. आंकड़ों के अनुसार लगभग 29.8% भारतीय यूजर्स इन खतरों का सामना कर रहे हैं. इसमें वॉर्म्स और फाइल वायरस सबसे प्रमुख है जो एक डिवाइस से दूसरे में प्लग करते ही खुद को कॉपी कर लेते हैं.

नकली ऐप्स का खेल

हैकर्स अब और भी खतरनाक हो गए हैं. वे Microsoft Teams और Google Drive जैसे भरोसेमंद टूल्स के हूबहू लेकिन फेक वर्जन तैयार कर लिए हैं. यूजर्स इन्हें असली जानकर इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में अपनी बैंकिंग जानकारी और पर्सनल डेटा हैकर्स को दे देते हैं. ग्लोबल लेवल पर पासवर्ड चोरी के मामलों में 59% और स्पाइवेयर के मामलों में 51% की बढ़ोतरी देखी गई है.

कैसे रहें सेफ

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सेफ रहने के लिए सिर्फ इंटरनेट से दूर होना काफी नहीं है. बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूर हैं-

किसी भी अनजान या लावारिस USB/पेन ड्राइव का इस्तेमाल न करें.

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सिस्टम में हमेशा अपडेटेड एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर रखें.

थर्ड-पार्टी या असुरक्षित वेबसाइट्स से ऐप्स डाउनलोड करने से बचें.

अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी पैच को समय-समय पर अपडेट करते रहें.

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