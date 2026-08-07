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अब सोचते ही स्क्रीन पर टाइप होगा मैसेज! AI कंपनी दिमाग पढ़ने के लिए दे रही ₹5,200, जानिए पूरा मामला

सोचते ही मैसेज टाइप होना अब हकीकत में बदलने जा रहा है. अमेरिकी AI स्टार्टअप Conduit एक ऐसी तकनीक ला रहा है, जिससे सिर्फ विचारों से मशीनें चलेंगी. इसके लिए कंपनी एक खास हेलमेट पहनकर दिमाग का डेटा देने वालों को प्रति सेशन करीब ₹5,200 दे रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:49 PM IST
अब सोचते ही स्क्रीन पर टाइप होगा मैसेज! AI कंपनी दिमाग पढ़ने के लिए दे रही ₹5,200, जानिए पूरा मामला

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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