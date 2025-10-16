Advertisement
Indian Railways: दिवाली-छठ पर बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए मिलेगा Confirm Ticket, तुरंत जानिए ऑनलाइन प्रोसेस

IRCTC Vikalp Scheme: अगर आप भी इस दिवाली या छठ पर अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं और रेलवे टिकट की Waiting List देखकर परेशान हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए IRCTC ने यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए एक स्मार्ट पहल शुरू की है जिसका नाम है 'विकल्प' (Vikalp) योजना. यह सुविधा त्योहारों के दौरान लाखों वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:34 PM IST
IRCTC Vikalp Scheme: क्या आप भी इस दिवाली घर जाने का सोच रहे हैं और रेलवे टिकट को लेकर परेशान हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपकी परेशानी दूर हो सकती है और आपको कन्फर्म टिकट मिल सकता है. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के आरामदायक यात्रा के लिए नई-नई सुविधाएं लाता रहता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सफर को आरामदायक बना सकते हैं. इसी क्रम में भारतीय रेलवे की IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए एक स्मार्ट समाधान शुरू किया है. यह सुविधा आपकी टिकट बुकिंग को कन्फर्म करा सकती है. 

IRCTC की विकल्प (Vikalp) सुविधा जिसे यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह वेटिंग लिस्ट (Waiting List) वाले यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी खाली सीटों वाली दूसरी ट्रेनों में अपने आप शिफ्ट होने की सुविधा देती है वो भी बिना कोई कैंसिलेशन चार्ज दिए. 

विकल्प योजना क्या है?
भारतीय रेलवे की विकल्प योजना केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की एक पहल है, जिसे यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन का विकल्प देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस योजना का फायदा तभी मिल पाएगा जब कोई यात्री अपनी बुकिंग के तहत कन्फर्म सीट नहीं पाता है. इस योजना के तहत वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को उसी रास्ते पर सीटों वाली दूसरी ट्रेनों में ट्रांसफर किया जाता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस योजना के तहत आपका टिकट कंफर्म हो जाए यह जरूरी नहीं है. 

कैसे काम करती है विकल्प योजना?
जब कोई यात्री विकल्प योजना को सेलेक्ट करता है तो उसकी वेटिंग लिस्ट वाली टिकट को मूल रूप से तय प्रस्थान के 12 घंटों के अन्दर चलने वाली किसी दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है. अगर वैकल्पिक ट्रेन में सीट खाली होतो बिना किसी चार्ज के अपने आप कन्फर्म टिकट हो जाती है. यह सुविधा/योजना विशेष रूप से दिवाली और छठ के मौसम लिए ही शुरू की गऊ है. लेकिन आपको बता दें कि एक बार टिकट कन्फर्म होने के बाद में कैंसिल कर दिया जाता है, तो कैंसिलेशन फीस लागू हो जाएगी. 

विकल्प सुविधा इस्तेमाल करने का पूरा प्रोसेस

रेलवे की विकल्प सुविधा का उपयोग करना बहुत आसान है:

इसके लिए बस अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में IRCTC ऐप या वेबसाइट ओपन करें और अपने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन ID और पासवर्ड) से लॉग इन कर लें.

अब बुक टिकट वाले ऑप्शन पर टैप करें और सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम लिख दें, डेट भी सेलेक्ट कर लें.

अब, उस ट्रेन को सेलेक्ट करें जिससे आप यात्रा करना चाहते हैं.

पूरी जानकारी दें और और पेमेंट कर दें.

अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो ऐप आपको 'विकल्प' चुनने का मैसेज खुद मिलेगा. आप वैकल्पिक ट्रेनें चुन सकते हैं.

विकल्प योजना को चार्ट बनने से पहले भी, 'बुक्ड टिकट हिस्ट्री' लिंक के जरिए से किया जा सकता है.

चार्ट तैयार होने के बाद भी अगर आप PNR वेटिंग लिस्ट में रहते हैं तो IRCTC आपको खुद से ही वैकल्पिक ट्रेन में सीट दे देगा.

इसके लिए आपको ट्रेन के PNR के साथ एक SMS प्राप्त होगा.

विकल्प योजना की खास बातें
एक बार वैकल्पिक ट्रेन में ट्रांसफर होने के बाद, यात्री पुरानी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है.
यह केवल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए उपलब्ध है और सिर्फ वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों पर लागू होता है.
योजना में शामिल होने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी. 
विकल्प चुनने वाले यात्रियों को खुद से ही वैकल्पिक ट्रेनों के लिए विचार किया जाता है.

