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Hindi NewsटेकGoogle में जॉब पाने का सबसे अजीब तरीका! टॉपर्स को पछाड़कर कैसे कंफ्यूज्ड स्टूडेंट ने पाई Dream Job

Google में जॉब पाने का सबसे 'अजीब' तरीका! टॉपर्स को पछाड़कर कैसे 'कंफ्यूज्ड' स्टूडेंट ने पाई Dream Job

VIT के इस छात्र ने करियर की उलझनों और खुद पर शक के बावजूद 'नो-प्लान' अप्रोच अपनाकर Google में नौकरी हासिल की. अपनी मेहनत और स्टार्टअप के अनुभव से उन्होंने साबित किया कि बिना किसी फिक्स्ड गोल के भी बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:10 AM IST
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Google में जॉब पाने का सबसे 'अजीब' तरीका! टॉपर्स को पछाड़कर कैसे 'कंफ्यूज्ड' स्टूडेंट ने पाई Dream Job

भारत के एक युवा इंजीनियर की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. लक्षय कपूर, जिन्होंने VIT (वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) से पढ़ाई की, बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है. कॉलेज के दिनों में वह खुद को काफी कन्फ्यूज और दिशाहीन महसूस करते थे. जहां उनके आसपास के छात्र कोडिंग और प्लेसमेंट की तैयारी में लगे थे, वहीं लक्षय को अपनी राह समझ नहीं आ रही थी. वह अक्सर खुद से सवाल करते थे कि क्या वह कुछ गलत कर रहे हैं या फिर सही रास्ते से भटक गए हैं. दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देख उनके मन में और ज्यादा डाउट्स पैदा होने लगे थे.

फाइनल ईयर में लिया बड़ा रिस्क

लक्षय की जिंदगी में असली बदलाव उनके कॉलेज के आखिरी साल में आया. उन्होंने फैसला किया कि अब ज्यादा सोचने के बजाय कुछ नया ट्राय किया जाए. उन्होंने किसी फिक्स प्लान के बजाय एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू किया. यह कोई सोची-समझी रणनीति नहीं थी, बल्कि सिर्फ जिज्ञासा के कारण उन्होंने यह कदम उठाया. लेकिन यही छोटा सा फैसला धीरे-धीरे उनके लिए नए मौके खोलने लगा.

प्लानिंग नहीं, एक्शन से मिला रास्ता

लक्षय बताते हैं कि उन्हें अपने इंटरेस्ट का पता बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि काम करने से चला. जब उन्होंने अलग-अलग चीजें ट्राय कीं, तब उन्हें डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में रुचि महसूस हुई. उनका मानना है कि क्लैरिटी अपने आप नहीं आती, बल्कि उसे एक्शन के जरिए हासिल करना पड़ता है. गलतियां करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ते रहना—यही उनकी सफलता का असली फॉर्मूला रहा.

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कॉलेज के दौरान ही उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करना शुरू किया और साथ ही स्टूडेंट एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे. इससे उन्हें सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिला, जो आगे चलकर उनके करियर में काम आया.

Google तक का सफर

इन सभी अनुभवों ने मिलकर उनकी प्रोफाइल को मजबूत बनाया और आखिरकार उन्हें Google में Digital Business Marketing Apprentice के रूप में मौका मिला. मुंबई में उनकी यह नई भूमिका उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी है. लेकिन लक्षय इसे अपनी मंजिल नहीं, बल्कि एक शुरुआत मानते हैं. उनका कहना है कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना और आगे बढ़ना है.

दूसरों के लिए क्या सीख है

लक्षय कपूर की कहानी उन लोगों के लिए खास है जो अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं. वह कहते हैं कि अगर आपको रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो रुकने के बजाय छोटे-छोटे कदम उठाना शुरू करें. उनकी LinkedIn पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी और कई यूजर्स ने कहा कि उन्हें अपनी कहानी में खुद की झलक दिखी. लोगों ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की, क्योंकि आमतौर पर सफलता की कहानियों में सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाता है, संघर्ष नहीं.

कन्फ्यूजन भी बन सकता है ताकत

आज के समय में जहां करियर पाथ पहले से तय नजर आते हैं, लक्षय की कहानी एक अलग नजरिया देती है. यह दिखाती है कि हर किसी को शुरू से सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है. अगर आप कन्फ्यूज हैं, तो यह भी एक स्टेज है और अगर आप एक्शन लेते हैं, तो यही कन्फ्यूजन आपको नई और अनएक्सपेक्टेड ऑपर्च्युनिटीज तक पहुंचा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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