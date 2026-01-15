Advertisement
Tata Punch से लेकर Seltos तक: अब बिना तार के कनेक्ट होगा फोन! जानें वो सीक्रेट सेटिंग जिससे कार बन जाएगी सुपर-स्मार्ट

Tata Punch 2026 Features: हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अब इंसानों के काम को आसान बनाया जा रहा है. इसी क्रम मे हाल ही में लॉन्च हुई Tata Punch 2026, Tata Sierra और Kia Seltos 2026 ने अब एक ऐसी स्मार्ट छलांग लगाई है जिसने ड्राइविंग के एक्सपीरिंय को पूरी तरह से बदल देगी. कार के केबिन में फैले तारों के जंजाल को खत्म करते हुए इन कंपनियों ने अब Wireless Android Auto और Apple CarPlay को स्टैंडर्ड फीचर लाया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:06 PM IST
Tata Punch 2026 Features: ऑटो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से अब वायरलेस कनेक्टिविटी का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में लॉन्च हुई Tata Punch 2026 और Tata Sierra के साथ Kia Seltos 2026 में अब वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay फीचर है. यानी अब आप बिना किसी USB केबल के अपने स्मार्टफोन को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और नेविगेशन, म्यूजिक, कॉल और मैसेज जैसे फीचर्स का आसानी से लाभ उठा सकते हैं. यह फीचर ड्राइविंग को आसान और स्मार्ट बनाने के लिए लाया गया है.

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay क्या देते हैं
हाल ही में लॉन्च हुई इन कारों मे वायरलेस कनेक्शन के जरिए फोन और कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में Wi-Fi और ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं. और फिर आप चाहे Google Maps, Spotify, या फिर कॉलिंग समेत दूसरे काम सीधे कार के स्क्रीन से ही कर सकते हैं. Tata Punch और Sierra में यह नए UI और टचस्क्रीन सिस्टम मौजूद है तो वहीं Seltos में बड़ी स्क्रीन और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ आसान हैंड्स-फ्री इस्तेमाल कर सकेंगे.

अब जानिए वायरलेस Android Auto को कैसे ऑन करें

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन और कार में Android Auto सपोर्ट को चेक करें.

अगर आपकी कार में यह फीचर है तो फोन में मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, Wi-Fi के साथ लोकेशन को भी ऑन कर दें.

अब इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करें.

पहली बार USB से कनेक्ट करें और सभी परमिशन दें.

इसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट कराएं.

कार स्क्रीन पर Android Auto आइकन दिखेगा इसे टैप करें और इस्तेमाल शुरू करें.

Hey Google या स्टीयरिंग बटन से वॉइस कंट्रोल कर सकेंगे.

अब जानिए वायरलेस Apple CarPlay कैसे ऑन करें

इसके लिए कार को स्टार्ट करें और iPhone में Siri ऑन कर लें.

स्टीयरिंग व्हील पर वॉइस कमांड बटन प्रेस करें और पेयरिंग ऑन करें.

अब iPhone में Wi-Fi और ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए ऑन करें.

Wi-Fi सेटिंग में CarPlay नेटवर्क सिलेक्ट करें और Auto-Join ऑन कर दें.

अब Settings में जाएं यहां General सेटिंग होगी जहां CarPlay में जाकर अपनी कार सेलेक्ट करे.

अब ऑन-स्क्रीन प्रॉम्प्ट को परमिशन दें और CarPlay वायरलेस ऑन हो जाएगा.

एक बार सेटअप पूरा हो जाने के बाद कार स्टार्ट करते ही वायरलेस कनेक्शन अपने आप एक्टिव हो जाता है. नेविगेशन, म्यूजिक और वॉइस असिस्टेंट तुरंत ऑन हो जाते हैं और काम भी करने लगते हैं. हालांकि वायरलेस कनेक्शन थोड़ा ज्यादा फोन की बैटरी का इस्तेमाल करती है लेकिन सिटी ड्राइविंग और कम्यूटिंग के लिए यह सुविधाजनक है.

TAGS

Tata Punch 2026 Featureshow to connect Apple CarPlay

