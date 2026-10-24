/Consistent SSD 1TB Review: बड़ी से बड़ी फाइलें होती हैं सेकंडों में ट्रांसफर, 5 खूबियों के साथ 2 कमियां भी हैं

अगर आप भी लैपटॉप या पीसी में पुरानी और स्लो हो चुकी हार्ड डिस्क से परेशान हो चुके हैं और रोज-रोज के डेटा ट्रांसफर के नाटक से तंग आ गए हैं, तो यह आर्टिकल सिर्फ आपके लिए है. आजकल मार्केट में पोर्टेबल एसएसडी (SSD) का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये साइज में छोटी होती हैं और काम बहुत तेजी से करती हैं. हाल ही में Consistent Infosystems ने अपनी नई Consistent KAVACH USB 3.0 External SSD भारतीय बाजार में उतारी है. हमने खुद इस डिवाइस को कुछ समय तक इस्तेमाल करके देखा है. आइए जानते हैं कि यह एसएसडी आपके लिए कितनी काम की साबित हो सकती है.
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
जब आप इस एसएसडी को पहली बार अपने हाथ में उठाएंगे, तो इसकी बनावट आपको काफी सॉलिड महसूस होगी. कंपनी ने इसके बाहरी हिस्से यानी आउटर शेल को बनाने में एबीएस प्लास्टिक और एल्युमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया है. मेटल और टफ प्लास्टिक का यह कॉम्बिनेशन इस डिवाइस को एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है. सफर के दौरान अगर गलती से यह आपके हाथ से नीचे गिर जाती है या बैग में भारी सामान के बीच दब जाती है, तो भी अंदर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहने के पूरे चांस रहते हैं. इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है और वजन इतना हल्का है कि आप इसे अपनी जींस की जेब में या छोटे से स्लिंग बैग में आसानी से डालकर कहीं भी लेकर घूम सकते हैं.
परफॉर्मेंस और स्पीड
अब बात करते हैं इसकी सबसे जरूरी चीज यानी स्पीड की. यह ड्राइव 450 MB/s तक की बढ़िया रीड स्पीड देती है. इसके अलावा इसमें USB 3.0 कनेक्टिविटी मिलती है, जो 6Gbps तक के ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करती है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपनी ऑफिस की बड़ी फाइलें, लंबी फिल्में या भारी फोल्डर पुरानी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क से इसमें कॉपी करेंगे, तो काम चुटकियों में हो जाएगा. हालांकि, यहां एक बात साफ़ कर देना जरूरी है कि आज के समय में मार्केट में इससे भी बहुत ज्यादा सुपरफास्ट NVMe आधारित एसएसडी आ चुकी हैं. इसलिए अगर आपका काम बहुत ही भारी-भरकम वीडियो एडिटिंग या 4K वीडियो रेंडरिंग का है, तो आपको इसकी स्पीड थोड़ी सीमित लग सकती है. लेकिन आम रोजमर्रा के कामों के लिए इसकी रफ्तार बिल्कुल सॉलिड है.
कनेक्टिविटी और ऑपरेटिंग सिस्टम का झंझट खत्म
इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है. आपको इसके लिए अलग से कोई लंबा-चौड़ा या जटिल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है. बस इसे अपने सिस्टम में प्लग इन करो और तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दो. यह विंडोज, मैकओएस और लिनक्स जैसे सभी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलती है. हालांकि, इसमें एक छोटी सी कमी खटकती है कि आजकल के लगभग सभी नए गैजेट्स टाइप-सी पोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इस एसएसडी में पुराना माइक्रो-बी इंटरफेस दिया गया है. ऐसे में अगर आपकी इसकी ओरिजिनल केबल कहीं खो जाती है, तो आपको वैसी ही खास केबल ढूंढने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.
1TB स्टोरेज कैपेसिटी
यह एसएसडी आपको 512GB, 1TB और 2TB के अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शंस में मिल जाती है. इसका 1TB वाला मॉडल उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है जिन्हें बहुत सारा डेटा हमेशा अपने साथ कैरी करने की आदत होती है. इसमें आप अपनी हजारों हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें, गाने, पसंदीदा फिल्में और भारी सॉफ्टवेयर बिना किसी स्पेस की चिंता के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं.
Consistent KAVACH 3.0 External SSD की 5 खूबियां
फास्ट डेटा ट्रांसफर: 450 MB/s की बढ़िया रीड स्पीड और USB 3.0 का सपोर्ट आपकी बड़ी से बड़ी फाइलों को सेकंडों में ट्रांसफर कर देता है.
मजबूत और टिकाऊ बॉडी: एबीएस प्लास्टिक और एल्युमिनियम एलॉय से बनी आउटर बॉडी इसे रोजमर्रा की घिसावट और टूट-फूट से बचाती है.
सुपर पोर्टेबल और लाइटवेट: इसका छोटा साइज और हल्का वजन इसे ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बेहद आरामदायक बनाता है.
यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी: यह विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बिना किसी परेशानी के आसानी से काम करती है.
बड़ा स्टोरेज स्पेस: 1TB की भारी-भरकम क्षमता आपके रोजमर्रा के ऑफिस बैकअप और मीडिया फाइलों के लिए बहुत जगह देती है.
Consistent KAVACH 3.0 External SSD की 2 कमियां
पुराने माइक्रो-बी पोर्ट का इस्तेमाल: आज के आधुनिक टाइप-सी दौर में इसमें पुराना माइक्रो-बी कनेक्टर दिया गया है, जो थोड़ा आउटडेटेड लगता है.
आज के हिसाब से सीमित स्पीड: आज बाजार में मौजूद सुपरफास्ट NVMe एसएसडी के मुकाबले इसकी 450 MB/s की स्पीड थोड़ी कम महसूस होती है.
वर्डिक्ट: क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?
अगर आप अपने लिए एक ऐसा पोर्टेबल स्टोरेज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में काफी मजबूत हो, आसानी से आपकी पॉकेट में फिट हो जाए और आपकी पुरानी धीमी हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी बेहतर स्पीड दे, तो Consistent KAVACH 1TB SSD एक बहुत ही संतुलित और बढ़िया विकल्प है. हां, इसमें टाइप-सी पोर्ट का न होना और स्पीड का थोड़ा और बेहतर होना जैसी कुछ छोटी-मोटी बातें ध्यान में रखने वाली हैं, लेकिन आम ऑफिस के काम, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स और पर्सनल डेटा बैकअप के लिहाज से यह एक दम पैसा वसूल डिवाइस साबित होती है.