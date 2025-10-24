Advertisement
IIT Bombay की तरकीब, ₹2500 के खर्च में नॉर्मल AC को बनाएं 'Air Purifier', हवा होगी 100% साफ!

Make AC As Air Purifier: बढ़ते प्रदूषण के बीच अब घरों में साफ हवा पाना अब बेहद आसान हो गया है. क्या आप जानते हैं AC भी एयर प्यूरीफायर बन सकता है. आइए जानते हैं कैसे आप AC से हवा को क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:02 PM IST
Convert Ac into Air Purifier: हर दिन जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, घर की हवा साफ रखना भी मुश्किल हो गया है. एयर प्यूरीफायर महंगे होते हैं और छोटी जगह की हवा ही साफ करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका नॉर्मल एयर कंडीशनर यानी (AC) भी हवा को साफ करने में मदद कर सकता है? जी बिलकुल, इसके लिए आपको महंगा AC खरीदने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान तरीकों से अपने नॉर्मल AC को भी एक दमदार एयर फिल्टर में बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और इसके पीछे का सीक्रेट.

कैसे बदलें AC को Air Purifier में?

ज्यादातर पुराने या पारंपरिक AC में लगे फिल्टर केवल बड़े धूल के कणों को रोकते हैं. वे PM2.5, धुआं और वायरस जैसे छोटे कणों को नहीं रोक पाते है. लेकिन आप इन बदलावों से एसी को ही एयर प्यूरीफायर में चेंज कर सकते हैं. बाजार में ऐसे HEPA यानी कि High-Efficiency Particulate Air और PM2.5-रेटेड फिल्टर उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपने AC के मौजूदा डस्ट फिल्टर से रिप्लेस कर सकते हैं. ये फिल्टर AC के इंडोर यूनिट में लगाए जाते हैं. क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो आप इन फिल्टर को लगाने के बाद AC को सिर्फ Fan मोड में चला सकते हैं. यह किसी भी मोड Cool या Humid में काम करता है, लेकिन Fan मोड में चलाने से बिजली की खपत कम होगी.

इन बातों का जरूर ध्यान रखें 
हर AC में सीधे HEPA फिल्टर लगाना अच्छा विचार नहीं होता. HEPA फिल्टर हवा को ज्यादा रोकते हैं यानी उनका एयर-रेसिस्टेंस ज्यादा होता है. इससे AC के फैन पर ज्यादा लोड पड़ सकता है. साथ ही एयरफ्लो घट सकता है और बिजली का खर्च बढ़ सकता है. इसलिए अगर आप HEPA फिल्टर लगा रहे हैं, तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपका AC इतनी ज्यादा एयरफ्लो रेजिस्टेंस को संभाल पाएगा या नहीं.

सबसे बढ़िया और सुरक्षित ऑप्शन क्या है?

आजकल मार्केट में एक बेहतर ऑप्शन भी मौजूद है. कुछ थर्ड-पार्टी एयर प्यूरीफायर फिल्टर ऐसे आते हैं जिन्हें AC के इंडोर यूनिट के अंदर नहीं बल्कि ऊपर रखना होता है. ज्यादातर AC यूनिट हवा को ऊपर से खींचते हैं. ये फिल्टर उसी इनलेट के ऊपर रखे जाते हैं, ताकि हवा इनके जरिए गुजरकर एसी में जाए. ये फिल्टर हवा को ज्यादा रोकते नहीं हैं इसलिए ये आपके AC के लिए सेफ हैं. उदाहरण के लिए, IIT Bombay की टीम ने ऐसा ही AIRTH Air Purifier बनाया है.

कितना खर्चा आएगा?
इसकी पूरी कीमत लगभग 2,500 रुपये है और इसमें लगे फिल्टर को बदलने का खर्च लगभग 1,500 रुपये आता है. ये फिल्टर PM2.5, वायरस और एलर्जन को भी खत्म करने का दावा करते हैं.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

