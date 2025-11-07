TV बन जाएगा कंप्यूटर, बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा मूवीज और गेमिंग का मजा, बस कर लें ये जुगाड़

Change TV into PC: भले ही आज के स्मार्टफोन कंप्यूटर वाले सभी काम कर सकते हों, लेकिन कई चीजों के लिए हमें पीसी या लैपटॉप की जरूरत पड़ती ही है. मगर क्या आप जानते हैं कि आप एक नए कंप्यूटर पर खर्च करने से बच सकते हैं और अपने TV को ही एक पीसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल कीबोर्ड और माउस जैसी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी. आइए जानते हैं TV को कंप्यूटर बनाने के 3 आसान तरीके.

स्मार्ट टीवी में करें ये काम

अगर आप स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले उसके ऐप स्टोर से एक ब्राउजर इंस्टॉल करें. इसके बाद माउस और कीबोर्ड को अपने टीवी से USB या ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करें. अब आप टीवी पर आराम से इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और MS Office के ऑनलाइन वर्जन को भी एक्सेस कर सकते हैं.

स्मार्टफोन का PC मोड

Samsung में DeX, Motorola में Smart Connect और जल्द ही Google Pixel स्मार्टफोन में Desktop Mode जैसे खास फीचर मिलते हैं. इन स्मार्टफोन को वायरलेस या वायर्ड तरीके से टीवी से कनेक्ट करें. कनेक्ट होते ही आपके टीवी पर पीसी जैसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आप नॉर्मल ब्राउजिंग और कंप्यूटर वाले काम कर सकते हैं.

नॉन-स्मार्ट टीवी पर जुगाड़

अगर आपके पास PC मोड वाला स्मार्टफोन है, लेकिन टीवी नॉर्मल है तो आप HDMI to Type C केबल के जरिए फोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और फोन का डेस्कटॉप मोड बड़ी स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा नॉन-स्मार्ट टीवी पर Amazon Fire Stick जैसे डिवाइस का इस्तेमाल करें. इस डिवाइस में एक ब्राउजर ऐप इंस्टॉल करें. फिर माउस और कीबोर्ड को डिवाइस से कनेक्ट करके आप टीवी पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं.

