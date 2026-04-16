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Hindi NewsटेकFan vs Blower Cooler: गर्मी में कौन देगा ज्यादा कूलिंग? खरीदने से पहले जान लें आपके रूम के लिए कौन सा कूलर है बेस्ट

Fan vs Blower Cooler: गर्मी में कौन देगा ज्यादा कूलिंग? खरीदने से पहले जान लें आपके रूम के लिए कौन सा कूलर है बेस्ट

Fan vs Blower Cooler: गर्मी के दिनों में सूरज का पारा जैसे-जैसे चढ़ता है वैसे बाजारों में कूलर कि डिमांड बढ़ जाती है, अक्सर लोग शोरूम जाकर डिजाइन या चमक-धमक देखकर खरीदी कर लेते हैं, लेकिन कूलर लाने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं पाते हैं. दरअसल कूलर खरीदते समय सबसे बड़ा पेच फैन बनाम ब्लोअर के बीच परफेक्ट चुनाव का होता है. आपके कमरे के लिए फैन कूलर सही है या ब्लोअर? आइए आज आपकी जरूरत के अनुसार इसी सवाल का जवाब जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 12:44 PM IST
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Fan vs Blower Cooler: गर्मी में कौन देगा ज्यादा कूलिंग? खरीदने से पहले जान लें आपके रूम के लिए कौन सा कूलर है बेस्ट

Cooler Buying Guide: गर्मी आते ही बाजारों में कूलर की मांग बढ़ने लगती है. नया कूलर खरीदने वाले लोगों में अक्सर इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि उनके कमरे के लिए फैन वाला कूलर परफेक्ट होगा या फिर ब्लोअर वाला. जरूरत के मुताबिक कूलर का न चुनाव कर पाना न सिर्फ जेब पर भारी पड़ सकता है, बल्कि कूलिंग के मामले में भी आपको निराश कर सकता है. अगर आप भी नया कूलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान हैं कि ब्लोअर या फिर फैन वाला कूलर खरीदें तो आइए आपके इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं...

फैन कूलर और ब्लोअर कूलर में क्या अंतर?

एयर कूलर की पॉवर CFM यानी क्यूबिक फीट प्रति मिनट में मापी जाती है, जो बताती है कि कूलर एक मिनट में कितनी हवा सर्कुलेट करता है. फैन कूलर कमरे में ज्यादा मात्रा में हवा फैलाता है, लेकिन इसका प्रेशर कम होता है. वहीं दूसरी ओर ब्लोअर कूलर कम मात्रा में ज्यादा स्पीड और प्रेशर के साथ हवा का फ्लो एक दिशा में भेजते हैं. अगर आप ऐसे कूलर की तलाश में हैं जो पूरे कमरे को ठंडा करे तो आपके लिए फैन कूलर बेस्ट होगा, वहीं अगर आप किसी खास जगह पर हाई स्पीड प्रेशर के साथ हवा चाहते हैं तो आपको ब्लोअल वाले कूलर को खरीदना चाहिए.

डिजाइन और आवाज 

ब्लोअर कूलर ज्यादातर छोटे और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आते हैं. ब्लोअर कूलर की आवाज भी फैन कूलर की तुलना कम होती है, इसलिए ये कमरे के अंदर या पर्सनल यूज के लिए बेस्ट माने जाते हैं. छोटे कमरों या फिर लिमटेड जगह में फिट हो जाने वाले ये ब्लोअल कूलर ठंडी हवा के साथ गर्मी को दूर भगाते हैं.

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बात करें फैन कूलर की तो ये ब्लोअल कूलर की तुलना में बड़े होते हैं. इससे इनमें हवा का सर्कुलेशन भी ब्लोअल की अपेक्षा ज्यादा होता है. अगर आपके कमरे में खिड़की है या फिर रूम में स्पेस थोड़ा ज्यादा है तो फैन मॉडल आपके लिए बेस्ट साबित होगा.

मेंटेनेंस और सर्विस में कौन बेहतर

फैन बेस्ड कूलर कई सालों से लगातार इस्तेमाल में हैं, इस वजह से इन्हें आस-पास भी सर्विस कराया  सकता है. लोकल मैकेनिक भी इन्हें आसानी से ठीक कर सकते हैं. वहीं ब्लोअर कूलर की सर्विस अभी हर जगह नहीं हो पाती है. इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पर ही अक्सर जाना पड़ता है, कूलर को लेकर सर्विस सेंटर पर जाना थोड़ा ज्यादा खर्चीला और परेशानी भरा हो सकता है.

(ये भी पढे़ंः गर्मी भगाने आया Thomson का कूलर! 170 लीटर टैंक के साथ देता है 75 फीट तक हवा, कीमत...)

कूलिंग पैड का भी बड़ा रोल

एयर कूलर की कूलिंग पावर ज्यादातर उसके कूलिंग पैड पर ही डिपेंड करती है. ये पैड पानी को सोखकर हवा में ठंडक मिलाते हैं. मार्केट में हनीकॉम्ब और एस्पेन यानी वुड वूल पैड मिलते हैं, दोनों ही पैड में कूलिंग क्षमता अलग-अलग होती है.

ब्लोअर कूलर में ज्यादातर हनीकॉम्ब पैड ही मिलते हैं, वहीं फैन कूलर में हनीकॉम्ब और एस्पेन दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं. आपके कूलर के लिए कौन सा पैड सही होगा ये आपके इलाके की गर्मी और नमी पर निर्भर करता है.

(ये भी पढ़ेंः ₹19,999 में 120 इंच का Smart TV! दीवार पर चलेगा Netflix और हॉटस्टार, जानिए फीचर्स)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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