Cooler ऑन होते ही बिजली मीटर हो जाएगा Slow! बस अंदर फिट कर दें ये चीज

Energy Saving Cooler Motor: तपती गर्मी और तेज धूप में घर कोई एसी कूलर के सामने भागता है. ऐसे में हर समय कूलर-पंखा चलाना जेब पर भारी पड़ने लगता है. कई बार तो पावर कट की भी खूब समस्या गर्मी के दिनों में होती है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या इनवर्टर से कूलर चलाना चाहिए, कहीं ये इनवर्टर की बैटरी को खराब तो नहीं कर देगा. इसी सवाल का जवाब है BLDC मोटर. जिसे आप न सिर्फ इनवर्टर से चला सकते हैं बल्कि यह बिजली भी बचाती है. आइए जानते हैं क्या है यह एडवांस टेक्नोलॉजी और यह कैसे काम करती है

BLDC मोटर यानी ब्रशलेस डीसी मोटर वाले कूलर को आप पंखे की तरह इनवर्टर से भी चला सकते हैं. इसके साथ ही यह कूलर के दूसरे मोटर की तुलना में लगभग 60% बिजली भी बचाती है. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये BLDC मोटर है क्या जो बिजली बचाने से लेकर इनवर्टर से भी चलती है. BLDC मोटर एक एडवांस और काफी दमदार इलेक्ट्रिक मोटर होती है. इस मोटर में नार्मल मोटर की तुलना में कार्बन ब्रश नहीं लगे होते. इसी कारण से इस मोटर में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता और गर्मी कम जनरेट होती है. इस कारम से इस एडवांस मोटर की लाइफ काफी ज्यादा होती है.

इसके साथ ही BLDC मोटर एक नार्मल मोटर की तुलना में 60% तक कम बिजली खर्च करता है. इस मोटर में शोर भी बहुत ही कम होता है, इसमें आजकल के AC और दूसरे अप्लाइंसेज की तरह इनवर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है.

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इनवर्टर से कितनी देर चलेगा ये कूलर?

अब आप यह सोच रहे होंगे कि इनवर्टर से BLDC मोटर वाला कूलर कितनी देर चलेगा? इनवर्टर पर कूलर कितनी देर चलेगा, यह काफी हद तक उसकी मोटर पर निर्भर करता है. BLDC मोटर वाले कूलर दूसरे कूलर की तुलना में काफी कम बिजली लेते हैं लगभग 60% तक कम. जहां सामान्य कूलर लगभग 150 से 200 वॉट बिजली खर्च करता है वहीं BLDC मोटर वाला कूलर केवल 30 से 50 वॉट में ही चल जाता है. कम बिजली इस्तेमाल के कारण से ऐसे कूलर इनवर्टर पर ज्यादा देर तक चलते हैं. आमतौर पर BLDC मोटर वाला कूलर एक अच्छी बैटरी वाले इनवर्टर पर करीब 6 से 7 घंटे तक आराम से चल सकता है, जिससे बिजली की बचत भी होती है और बैकअप भी लंबा मिलता है.

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BLDC मोटर लगवाने में कितना आएगा खर्च?

पुराने कूलर में BLDC मोटर लगवाने का खर्च दूसरे मोटर की तुलना मं थोड़ा ज्यादा आता है. हालांकि इसकी खास बात यह है कि यह कम बिजली लेता है जिससे समय के साथ इसका खर्च वसूल हो जाता है. अभी मार्केट में BLDC मोटर लगभग 2500 से 3000 रुपये के बीच मिल रही है. अगर इसमें वायरिंग, जरूरी किट और फिटिंग का खर्च जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर पुराने कूलर में इसे लगवाने में लगभग 4000 रुपये तक खर्च आ सकता है. साथ ही इसे लगवाते समय किसी टेक्नीशियन की मदद लेना जरूरी होता है, जिससे मोटर सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से काम करे.

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