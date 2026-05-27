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Hindi NewsटेकAC खरीदने से पहले जान लें Copper और Aluminium कॉइल का ये सच, वरना बाद में पछताएंगे!

AC खरीदने से पहले जान लें Copper और Aluminium कॉइल का ये सच, वरना बाद में पछताएंगे!

Copper vs Aluminium AC: गर्मियों का पारा चढ़ते ही नया AC की मांग बढ़ जाती है. मार्केट में कदम रखते ही लोग एक बड़े असमंजस में फंस जाते हैं, कॉपर कॉइल वाला AC लें या एल्युमीनियम कॉइल वाला? एक तरफ ओर जहां दुकानदार कॉपर कॉइल की तारीफ करते हैं, तो वहीं एल्युमीनियम कॉइल वाले AC कम बजट में आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में आपके लिए क्या परफेक्ट है, आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 27, 2026, 12:12 PM IST
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AC खरीदने से पहले जान लें Copper और Aluminium कॉइल का ये सच, वरना बाद में पछताएंगे!

Copper vs Aluminium AC: मई-जून की भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए AC अब लोगों की जरूरत बन चुका है. लेकिन जब भी हम मार्केट से या ऑनलाइन नया एसी खरीदने का प्लान बनाते हैं, तो बजट और ब्रांड के बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सामने आता है, वह है कॉपर कॉइल या एल्युमीनियम कॉइल. दुकान पर पहुंचने के बाद ज्यादातर दुकानदार जहां कॉपर कॉइल के फायदे गिनाते नहीं थकते, वहीं एल्युमीनियम कॉइल वाले एसी की कीमत कम होती है. 

ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कौन सा एसी लंबे समय तक चलेगा और सबसे जरूरी बात, कौन सा एसी ज्यादा बिजली बचाएगा? अगर आप भी इस सीजन में नया एसी खरीदने का सोच रहे हैं और भारी-भरकम बिजली बल से बचना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं आपके लिए कौन सी एसी बेस्ट है कॉपर और एल्युमीनियम वाली.

कूलिंग के लिए बेस्ट है ये कॉइल

अगर बात AC के कूलिंग की आती है, तो ज्यादा बेहतर कॉपर कॉइल को माना जाता है. कॉपर कॉइल में हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, इस वजह से यह कमरे को ज्यादा जल्दी ठंडा करती है. कॉपर कॉइल वाली एसी की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है. वहीं एल्युमिनिय कॉइल को रूम को ठंडा बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, साथ ही समय के इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है.

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कौन बजाएगा ज्यादा बिजली?

AC खरीदते समय लोग अक्सर ऐसी कॉइल चुनना चाहते हैं जो कूलिंग भी ज्यादा दे और बिजली का बिल भी कम रखे. कॉपर कॉइल इस मामले में ज्यादा परफेक्ट साबित होती है, क्योंकि इसकी हीट ट्रांसफर पॉवर एल्युमिनियम से ज्यादा अच्छी होती है. यही कारण है कि कॉपर कॉइल वाला एसी कमरे को जल्दी ठंडा करता है और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. जब कंप्रेसर कम मेहनत करता है तो बिजली की खपत भी कम होती है.

वहीं एल्युमिनियम कॉइल वाले एसी शुरुआत में सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी परफॉर्मेंस कमजोर पड़ सकती है. इसकी वजह से कूलिंग कम असरदार हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ने लगती है.

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मैंटेनेंस और रिपेयर में कौन ज्यादा सही?

अगर मैंटेनेंस और रिपेयर की बात की जाए तो कॉपर कॉइल ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है. इसकी मजबूती एल्युमिनियम की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए यह जल्दी खराब नहीं होती और लंबे समय तक टिकाऊ रहती है. वहीं एल्युमिनियम कॉइल नाजुक होती है, जिसके कारण डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है. रिपेयरिंग के मामले में भी कॉपर कॉइल फायदे में रहती है. इसे जरूरत पड़ने पर मौके पर ही ठीक किया जा सकता है, वहीं एल्युमिनियम कॉइल खराब होने पर कई बार पूरी यूनिट बदलनी पड़ती है या फिर सर्विस सेंटर की मदद लेनी पड़ती है.

कीमत की बात की जाए तो दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस, कम परेशानी और टिकाऊपन चाहते हैं, तो कॉपर कॉइल वाला एसी ज्यादा अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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