Instagram और Facebook जैसी साइट्स इस देश में बच्चों के लिए बना बड़ा खतरा! जानें क्यों लगा बैन
Advertisement
trendingNow12891233
Hindi Newsटेक

Instagram और Facebook जैसी साइट्स इस देश में बच्चों के लिए बना बड़ा खतरा! जानें क्यों लगा बैन

सोशल मीडिया को लेकर दुनियाभर के कई देशों में अलग-अलग तरह के कानून बनाए गए हैं. खासतौर पर बच्चों के लिए काफी सख्ती देखने को मिलती है. ऐसे में चलिए जानते हैं कहां-कहां पर सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Instagram और Facebook जैसी साइट्स इस देश में बच्चों के लिए बना बड़ा खतरा! जानें क्यों लगा बैन

सोशल मीडिया की वजह से लोगों को एक ऐसा मंच मिला है जहां वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर सकते हैं. खासतौर पर एक नया मंच मिल गया है. हालांकि, दूसरी ओर इस प्लेटफॉर्म ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के कारण बच्चों में तनाव के भी कई मामले सामने आए हैं. कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब बच्चों ने मेंटल स्ट्रेस बढ़ने की इस वजह से गलत कदम भी उठाए हैं. ऐसे में कई देशों ने बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, यहां कर कि कई देशों ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन भी कर दिया है. चलिए जानते हैं कहां बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल मना है.

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है. यह कानून बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई 16 साल से कम उम्र का यूजर न हो. अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो कंपनी पर भारी जुर्माना लग सकता है.

क्यों हमेशा पानी से नहीं बच पाएंगे Pixel 10 सीरीज के फोन, Google ने बताई वजह

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस
फ्रांस में अगर कोई बच्चा 15 साल से छोटा है और सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना चाहता है तो उसे पहले अपने माता-पिता की इजाजत लेनी होगी. वहां ऐसा कानून बनाया गया है जिससे सोशल मीडिया कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि बच्चे की उम्र सही है. इसका मकसद यह है कि बच्चे ज्यादा देर तक स्क्रीन पर न रहें और उन्हें ऑनलाइन परेशान किए जाने जैसे खतरों से बचाया जा सके.

UK
यूके में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट लागू है. ये कानून सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों का पालन करने के लिए कहता है. हालांकि, वहां 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका नहीं गया है, लेकिन ये जरूर तय किया गया है कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ही कंटेंट दिखाया जाए और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए.

भूली हुई चीजें अब खुद आएंगी सामने, इस छोटू डिवाइस ने कर दिखाया कमाल, कीमत भी बेहद कम

जर्मनी
जर्मनी में अगर कोई बच्चा 16 साल से छोटा है और सोशल मीडिया चलाना चाहता है तो उसे पहले अपने माता-पिता की इजाजत लेनी होती है. ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे इंटरनेट पर किसी धोखे या गलत व्यवहार का शिकार न हों और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके.

नॉर्वे
नॉर्वे में सोशल मीडिया की इस्तेमाल करने की न्यूनतम आयु सीमा पहले 13 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 साल करने की योजना बनाई है. यह कदम बच्चों को हानिकारक सामग्री और डिजिटल लत से बचाने के लिए बनाया गया है.

चीन
चीन में बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम खेलने के नियम काफी सख्त हैं. यहां 18 साल से छोटे बच्चों को हफ्ते में सिर्फ तीन घंटे ही गेम खेलने की इजाजत है. सरकार यह भी देखती है कि बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, ताकि उन्हें गलत या नुकसानदायक चीजों से बचाया जा सके.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

social mediaInstagram

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
;