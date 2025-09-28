टेक्नोलॉजी का कमाल! अब गायों के दिमाग में लगाया जा रहा है चिप, दूध बढ़ाने के लिए हुआ अनोखा प्रयोग

Cow Brain Chip Implant: टेक्नोलॉजी हर दिन नई-नई सीमाएं तोड़ रही है. हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानकार यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसा हुई कुछ हो रहा है रूस में. जहां गायों के दिमाग में चिप इम्पलांट किया गया है. इसके पीछे मकसद है दूध बढ़ाना. आपको जानकार हैरानी होगी कि यह कैसे हो सकता है. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. रूस ने ऐसा कर दिखाया है. रूस की एक टेक्नोलॉजी कंपनी Neiry द्वारा तैयार किया गया है. इस प्रयोग के तहत गायों के दिमाग के उन हिस्सों में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, जो भूख, तनाव और प्रजनन से जुड़े होते हैं. इन इलेक्ट्रोड्स के जरिए से इलेक्ट्रिक मैसेज भेजकर इस हिस्सों को उत्तेजित किया जाता है, जिससे गायों का मानसिक और शारीरिक संतुलन बेहतर हो और दूध उत्पादन बढ़े.



टेक्नोलॉजी कंपनी Neiry ने इस साल के अप्रैल में सबसे पहले इस प्रयोग की शुरुआत की थी और पिछले महीने 5 गायों पर सर्जरी की गई. इस प्रयोग में गायों के पिछले सिर के हिस्से में एक विशेष स्टिम्युलेटर लगाया गया और इलेक्ट्रोड्स को दिमाग के अंदर तक ले जाया गया. इन उपकरणों की सहायता से भूख, तनाव और प्रजनन क्षमता को कंट्रोल करने वाले हिस्सों को इलेक्ट्रिक इम्पल्स से उत्तेजित किया जिससे दूध उत्पादन बढ़ गया.

सफल हो रहा प्रयोग

रूस में हुए इस प्रयोग के शुरुआती नतीजे सफल होते दिखाई दे रहे हैं. पहला प्रयोग स्वर्दलोव्स्क क्षेत्र में किया गया जहां नीरी कंपनी के एक्सपर्ट्स ने पांच गायों में न्यूरो-इंप्लांट किया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह प्रक्रिया गायों को होश में रहते हुए की गई. सर्जरी के बाद गायों को कोई परेशानी नहीं हुई और वे तुरंत अपने दूध देने के काम में लौट गईं. हालांकि कंपनी ने अभी तक दूध उत्पादन पर इसका सटीक असर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन उनके अनुसार गायों का दूध उत्पादन पहले से ज्यादा हुआ है.

न्यूरो-इम्प्लांट कैसे करता है काम?

न्यूरो-इंप्लांट का काम करने का तरीका फिलहाल वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न स्टिम्युलेशन प्रोग्राम के जरिए से रिसर्च के दौर में है. जैसे अगर किसी गाय की भूख कम लगे तो सिस्टम अपने आप सही न्यूरो-मॉड्यूलेशन मोड को एक्टिव कर देता है, जिससे भूख नार्मल हो सके. कंपनी का कहना है कि इस तकनीक में अभी और सुधार की जरूरत है जिससे इसे भविष्य में बड़े स्तर में इस्तेमाल किया जा सके.

नीरी के निवेशकों का मानना है कि डेयरी फार्मिंग में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पुराने तरीके अब कम असरदार हैं. ऐसे में दिमाग को इलेक्ट्रिक मैसेज के जरिए से उत्तेजित करने वाली यह नई तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है और डेयरी बिजनेस को बढ़ावा दे सकती है. हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि यह तरीका गायों के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

