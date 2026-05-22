ChatGPT for PowerPoint: पावरपॉइंट के अंदर आया चैटजीपीटी का साइडबार, जानें बिना किसी कोडिंग के कैसे बनाएं पूरी PPT

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अब ChatGPT ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है. OpenAI ने Microsoft PowerPoint के लिए नया ChatGPT इंटीग्रेशन लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स केवल चैट करके पूरी PowerPoint प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. इतना ही नहीं, वे पहले से बनी स्लाइड्स को एडिट, अपडेट और बेहतर भी बना सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास डिजाइनिंग या प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत नहीं होगी.

PowerPoint के अंदर मिलेगा ChatGPT का साइडबार

OpenAI के नए फीचर के तहत PowerPoint में एक ChatGPT साइडबार जोड़ा गया है. यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है. एक बार इसे इंस्टॉल करने के बाद यूजर सीधे PowerPoint के अंदर ChatGPT से बातचीत कर सकते हैं और उसे विभिन्न कामों के लिए निर्देश दे सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास कुछ नोट्स हैं और आप उन्हें एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बदलना चाहते हैं, तो ChatGPT यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकता है. इसके अलावा, यह नई स्लाइड्स तैयार कर सकता है, मौजूदा कंटेंट को बेहतर बना सकता है और पूरे प्रेजेंटेशन की संरचना को व्यवस्थित कर सकता है.

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नोट्स और डॉक्यूमेंट्स से तैयार होगी पूरी स्लाइड डेक

OpenAI के अनुसार यह टूल यूजर्स को शुरुआती आइडिया से लेकर तैयार प्रेजेंटेशन तक का सफर बेहद आसान बना देता है. पहले जहां लोगों को हर स्लाइड अलग-अलग बनानी पड़ती थी, अब वे अपने नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, इमेज या पुराने प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं और ChatGPT से उन्हें एक व्यवस्थित स्लाइड डेक में बदलने के लिए कह सकते हैं.

मान लीजिए आपके पास किसी मीटिंग के नोट्स और कंपनी के परफॉर्मेंस डेटा हैं. ऐसे में आप ChatGPT को 10 स्लाइड्स वाली बोर्ड मीटिंग प्रेजेंटेशन बनाने का निर्देश दे सकते हैं. इसमें एग्जीक्यूटिव समरी, संभावित जोखिमों का सेक्शन और आगे की रणनीति जैसी जानकारी भी शामिल की जा सकती है. तैयार होने के बाद सभी स्लाइड्स PowerPoint में पूरी तरह एडिटेबल रहेंगी, जिससे यूजर अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकेंगे.

केवल स्लाइड बनाना ही नहीं, समीक्षा भी करेगा AI

यह फीचर सिर्फ नई स्लाइड्स तैयार करने तक सीमित नहीं है. ChatGPT किसी प्रेजेंटेशन की समीक्षा भी कर सकता है. यह कंटेंट में मौजूद कमियों को पहचान सकता है, छूटी हुई जानकारी को इंगित कर सकता है और यहां तक कि यह सुझाव भी दे सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी या क्लाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कौन-कौन से सवाल पूछ सकते हैं.

OpenAI का कहना है कि इससे यूजर्स बेहतर स्टोरीटेलिंग कर सकेंगे, जटिल जानकारी को आसान तरीके से पेश कर पाएंगे और अपने प्रेजेंटेशन को अधिक प्रभावी बना सकेंगे.

एडिटिंग और विजुअल कंटेंट जोड़ना हुआ आसान

ChatGPT कई एडिटिंग कार्यों में भी मदद करेगा. यूजर किसी स्लाइड के कंटेंट को दोबारा लिखने, अनावश्यक टेक्स्ट को कम करने, मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करने या स्लाइड्स की संरचना को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा, यदि किसी टेबल के डेटा को चार्ट में बदलना हो तो ChatGPT संबंधित चार्ट स्लाइड भी तैयार कर सकता है. OpenAI ने यह भी बताया है कि स्क्रीनशॉट्स को एडिटेबल PowerPoint स्लाइड्स में बदला जा सकता है, जिससे कंटेंट को दोबारा बनाने की मेहनत कम हो जाएगी.

बिजनेस यूजर्स को मिलेगा बड़ा फायदा

कॉर्पोरेट और बिजनेस यूजर्स के लिए यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. कंपनियां अपने क्लाइंट डेटा, अकाउंट नोट्स और उपयोग संबंधी जानकारी अपलोड करके किसी खास ग्राहक के लिए कस्टमाइज्ड बिजनेस रिव्यू प्रेजेंटेशन तैयार कर सकती हैं. इसी तरह रिसर्च नोट्स को कंपनी के मौजूदा टेम्पलेट्स के आधार पर क्लाइंट-रेडी प्रेजेंटेशन में बदला जा सकता है. इससे समय की बचत होगी और प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

किन यूजर्स को मिलेगा यह फीचर?

OpenAI ने बताया है कि PowerPoint के लिए ChatGPT इंटीग्रेशन का बीटा रोलआउट दुनिया भर में शुरू किया गया है. यह ChatGPT Business, Enterprise, Edu, Teachers और K-12 सब्सक्रिप्शन के अलावा Free, Go, Plus और Pro यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. यानी अधिकांश ChatGPT यूजर्स को आने वाले समय में यह सुविधा मिल सकती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

इस फीचर का उपयोग शुरू करने के लिए यूजर्स को PowerPoint के Add-ins सेक्शन या Microsoft Marketplace के जरिए ChatGPT for PowerPoint ऐड-इन इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद OpenAI अकाउंट से लॉग-इन करने पर ChatGPT का साइडबार PowerPoint के अंदर दिखाई देगा. यहीं से यूजर अपनी फाइलें अपलोड करके AI की मदद से प्रेजेंटेशन तैयार और एडिट कर सकते हैं.