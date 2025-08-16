Janmashtami 2025: AI से बनाए जन्माष्टमी विशेज! 3D, मधुबनी आर्ट में शानदार ग्रीटिंग्स, लोग हो जाएंगे दीवाने
Janmashtami 2025: AI से बनाए जन्माष्टमी विशेज! 3D, मधुबनी आर्ट में शानदार ग्रीटिंग्स, लोग हो जाएंगे दीवाने

जनमाष्टमी 2025 का जश्न इस साल और भी खास बन गया है. लोग अब केवल मैसेज या फोन काल से ही नहीं शुभकामनाएं नहीं दे रहे, बल्कि AI की मदद से खुद के स्पेशल और क्रिएटिव जन्माष्टमी विशेज तैयार कर रहे हैं. AI से बनी ये ग्रीटिंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिन्हें भी भेजा जाए, वो बिना तारीफ के नहीं रह सकते.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:39 AM IST
Janmashtami 2025: AI से बनाए जन्माष्टमी विशेज! 3D, मधुबनी आर्ट में शानदार ग्रीटिंग्स, लोग हो जाएंगे दीवाने

Janmashtami 2025: देशभर में आज जनमाष्टमी की धूम है. आस-पास के सभी मंदिरों में यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस साल भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर लोग अपनी शुभकामनाएं देने के लिए तरह तरह के नए और क्रिएटिव तरीके अपना रहे हैं. अब आप घंटों स्टिकर ऐप्स या इमेजेज इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत नहीं है. AI की सहायाता से आप कुछ स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए पर्सनलाइज़्ड और खूबसूरत कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज तैयार कर सकते हैं. वो भी अलग-अलग स्टाइल्स में जिसे देखकर लोग आपके दीवाना हो जाएंगे.

AI से इस तरह बनाएं जन्माष्टमी आर्ट

सबसे पहले तो यह तय करें कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे- बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, वृंदावन में राधा-कृष्ण या दही हांडी का उत्सव.
 
अब आप यह बताएं कि आप लाइटिंग कैसा चाहते हैं, सुबह हो या रात. 

सीन और लाइटिंग बताने के बाद आप आर्ट स्टाइल चुनें, कि आपको कैसा आर्ट चाहिए. जैसे भारतीय पारंपरिक पेंटिंग, बच्चों के लिए कार्टून, 3D सिनेमा विज़ुअल, वॉटरकलर, पिक्सेल आर्ट जो आपको पसंद हो.

सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए स्क्वेयर वर्टिकल फॉर्मेट अच्छा रहता है, इसलिए आप इसे ही सेलेक्ट करें और हाई रेजोल्यूशन जरूर लिखें.
 
ये सारी बातें जैसी ही AI को आप बताएंगे कुछ ही देर मे इमेज जनरेटर हो जाएगी. इस इमेज को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं.

इन AI प्रॉम्प्ट्स का भी कर सकते हैं यूज

3D  स्टाइल
इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट देना होगा कि चांदनी रात में झील किनारे बांसुरी बजाते कृष्ण, दोस्तों के साथ, रियलिस्टिक लाइटिंग, Happy Janmashtami! अल्ट्रा HD, वाइडस्क्रीन.

मधुबनी आर्ट
इसके लिए आपको AI को प्रॉम्प्ट्स देन होगा कि नन्हें कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, पेड़, गाय और मोर के साथ, रंग-बिरंगे पैटर्न वाले चित्र में. साथ ही में यह भी लिखिए कि टेक्स्ट में Happy Janmashtami 2025 हिंदी में. जैसी ही आप यह कमांड देंगे आपको तुरंत इमेज मिल जाएगी.

कार्टून स्टाइल 
माखन की मटकी को फोड़ते हुए बाल गोपाल के साथ नन्हें कृष्ण का प्यारा कार्टून, गुब्बारे और कॉन्फेटी के साथ. टेक्स्ट के लिए लिखें Happy Janmashtami! मजेदार फॉन्ट में. इसे भेजते ही आपके लिए इमेज बन जाएगी.

पिक्सेल आर्ट
इसके लिए आपको लिखना होगा कि गांव में मक्खन चुराते लाला 8-बिट पिक्सेल आर्ट, गाय और मटकों के साथ, चमकीले रंग में साथ में कैप्शन हो हैपी जन्माष्टमी.

वॉटरकलर पेंटिंग
यमुना किनारे राधा-कृष्ण की वॉटरकलर पेंटिंग, कमल और पेड़ के साथ, हल्के रंग,  Happy Janmashtami 2025  प्रॉम्प्ट देना होगा.

घिब्ली स्टाइल
अगर आप घिब्ली स्टाइल इमेज चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉम्प्ट दें कि सुनहरी शाम में बांसुरी बजाते कृष्ण, फूल और बादलों के साथ, हल्की चमक.

पेस्टल आर्ट
इसके लिए आपको एआई को कमांड देनी होगी कि कालिया नाग के सिर पर खड़े कन्हैया, बांसुरी बजाते हुए, कोमल पेस्टल स्टाइल इमेज. चारों ओर लोग और हल्के बादल, काले और नीले रंगों में. नीचे हाथ से लिखा हुआ जन्माष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

लाइन आर्ट
गोपियों के साथ डांस करते हुए कन्हैया की ब्लैक-एंड-व्हाइट ड्राइंग, सादा बैकग्राउंड, Happy Janmashtami! स्टाइल फॉन्ट में इमेज बनाओ.

ऑयल पेंटिंग
कंस से लड़ते हुए भगवान कृष्ण ऑयल पेंटिंग, सूर्य की रोशनी, गहरे रंग, हैपी जन्माष्टमी 2025 एलीगेंट फॉन्ट में.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

