आप भी PM मोदी से मिला पाएंगे हाथ! ये टेक्नोलॉजी पूरा करेगी आपका सपना... बस इन स्टेप्स को करें फॉलो

AI की दुनिया हर दिन बड़ी होती जा रही है. AI आज न सिर्फ किसी भी मुद्दे पर जानकारी हासिल करना आसान हो गया है, वहीं लोग इससे वीडियो और फोटोज बनाकर भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं. AI से बनाए गए वीडियोज का इस्तेमाल कर लोगों खूब व्यूज भी बटोर रहे हैं. यहां तक कि अब AI ने ऐसे फोटोज और वीडियोज बना पा रहे है जिनमें आप मशहूर हस्तियों के साथ खड़े नजर आ सकते हैं. हाल-फिलहाल में आपने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथे मिलाते दिख रहा है. क्या आप जानते हैं कि आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं.

जरूरी है Gmail अकाउंट

AI से जनरेट किए गए इस वीडियो में आप पीएम मोदी के अलावा किसी भी अन्य सेलेब्रिटी के साथ दिख सकते हैं. इसके अलावा अपना एक ऐसा फोटो सेलेक्ट करके रखें जो HD क्वालिटी में हो, ताकि वीडियो में जब आपका चेहरा दिखे तो वीडियो की क्वालिटी से बिल्कुल अलग न दिखे. अब सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए एक Gmail अकाउंट की जरूरत है. इसी जीमेल अकाउंट की मदद से आप उस ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे, जहां से आपको वीडियो बनाना है. चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं.

इस प्रोसेस से बनाएं वीडियो

1. सबसे पहले आप प्ले स्टोर से Hailuo AI ऐप को इंस्टॉल कीजिए.

2. अब इस ऐप पर आप जीमेस या अन्य किसी ID से लॉगिन करना जरूरी होगा.

3. ऐप के होम पेज पर आपको प्लस का एक साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

4. यहां आपको सबसे ऊपर दिख रहे सेक्शन में अपनी फोटो अपलोड करनी है.

5. अब आपको एक प्रॉम्ट लिखना है- 'A Cinamatic Day Time Video showing indian PM Narendra Modi Stepping out of a luxutrious black rolls royce on a broad. He Opens the car door himself smiling warmly. As he steps forward, he extended his hand and shake hands with a young man waiting bedside the car. both are smiling and PM Modi face expresses genuine hppiness security and Greenery are visible in the background with indian flag fluttering gently in the breeze.'

6. यह प्रॉम्प लिखने के बाद आप जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

7. अब आपका वीडियो पीएम मोदी के साथ बनकर आ जाएगा. इसे डाउनलाउड कर लें.

8. आप चाहें तो इस वीडियो में पीएम मोदी के अलावा किसी अन्य स्टार को भी रख सकते हैं.