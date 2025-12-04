Gemini Nano से कैसे बनाएं खुद की तस्वीरों वाला 2026 Calendar? 10 सेकंड में कर देगा तैयार; ये रहे Prompts

How to create a custom 2026 calendar: साल 2026 बस आने ही वाला है और ऐसे में बहुत से लोग अपने घर या ऑफिस के लिए एक पर्सनलाइज्ड टेबल कैलेंडर बनाना पसंद करते हैं. अगर आप भी एक ऐसा कैलेंडर चाहते हैं जिसमें आपकी पसंद की तस्वीरें, मोटिवेशनल कोट्स, फैमिली फोटो, कार्टून कैरेक्टर या फेस्टिव थीम शामिल हों, तो गूगल का जेमिनी नैनो बनाना आपकी मदद करने के लिए तैयार है. यह एआई टूल आपके लिए सेकंडों में महीने-वार लेआउट, डिजाइन, टेम्पलेट और कस्टम कैलेंडर तैयार कर देता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती.

कैसा कैलेंडर बनाना है- सबसे पहले यह तय करें

शुरुआत करने से पहले यह सोचें कि आप किस तरह का कैलेंडर बनाना चाहते हैं. जेमिनी नैनो आपकी पसंद के मुताबिक अलग-अलग स्टाइल का लेआउट बना सकता है. अगर आप सिंपल डिजाइन पसंद करते हैं, तो क्लीन और मिनिमल कैलेंडर बना सकते हैं. अगर आप फोटो पसंद करते हैं तो 12 खूबसूरत तस्वीरों वाला फोटो-बेस्ड कैलेंडर तैयार किया जा सकता है. आप चाहें तो फेस्टिवल-हाइलाइट कैलेंडर भी बना सकते हैं जिसमें भारतीय त्योहार, बैंक हॉलीडे और चांद की तारीखें शामिल हों. अगर आपका फोकस काम पर है, तो नोट्स वाले या वर्क-प्लानर टाइप कैलेंडर बनाया जा सकता है. बिजनेस ब्रांडिंग के लिए जेमिनी नैनो आपके ब्रांड कलर्स के हिसाब से भी डिजाइन बना सकता है.

अपने फोन पर जेमिनी नैनो का इस्तेमाल कैसे शुरू करें

जेमिनी नैनो बनाना कई समर्थित एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर ऑफलाइन भी चलता है, इसलिए इसे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती. इसे सेटिंग्स में इनेबल करने के बाद आप गूगल मैसेजिज या सिस्टम-लेवल राइटिंग टूल्स खोल सकते हैं. वहां एआई सजेशन पैनल में जाकर “Help me write” या “Generate” विकल्प चुनें. यहां से आप सीधे कमांड दे सकते हैं कि आपको किस तरह का कैलेंडर चाहिए और यह तुरंत आपके लिए डिजाइन बनाना शुरू कर देगा.

सही प्रॉम्प्ट दें और बनाएं 2026 का कैलेंडर लेआउट

अब जेमिनी नैनो बनाना को एक सही प्रॉम्प्ट दें ताकि वह आपके लिए पूरा 2026 का कैलेंडर तैयार कर सके. आप इसे कह सकते हैं कि “मेरे लिए 2026 का टेबल कैलेंडर बनाएं जिसमें सभी महीने, तारीखें और भारतीय त्योहार शामिल हों.” यदि आपको नोट्स स्पेस चाहिए तो उसे भी जोड़ने के लिए कहें. अगर आपको रंगीन डिजाइन या हर महीने के लिए मोटिवेशनल कोट चाहिए, तो भी यह सेकंडों में तैयार कर देगा. आप चाहें तो बिजनेस थीम और ब्रांड कलर्स का भी निर्देश दे सकते हैं. तैयार लेआउट को आप गूगल डॉक्स में कॉपी या एक्सपोर्ट कर सकते हैं.

ये हैं कुछ सैम्पल प्रॉम्प्स

- Create a table calendar template for 2026, indicating months, dates, and Indian festivals.

- Create a printable 2026 calendar with note space and reminder areas.

- Design a colourful desk calendar for the year 2026, incorporating a motivational quotation for each month.

"- reate a business-themed 2026 calendar layout with my brand colours: blue and gold.

अपनी फोटो या फैमिली थीम जोड़ें

कैलेंडर को पर्सनल बनाने के लिए आप 12 अच्छी-क्वालिटी तस्वीरें चुन सकते हैं—जैसे परिवार, बच्चों, ट्रैवल, पेट्स या नेचर की फोटो. जेमिनी नैनो बनाना से बस इतना कहें- Place this photo as the background for January 2026 in my table calendar. इस तरह आप हर महीने की फोटो को बदलकर अपना थीम तैयार कर सकते हैं. चाहें तो कार्टून कैरेक्टर, मिनिमल आर्ट, एनीमेशन या कलर स्कीम भी जोड़ सकते हैं.

भारतीय त्योहार और खास तारीखें जोड़ना आसान

अब अपने कैलेंडर में भारतीय त्योहार, चांद की तारीखें, राष्ट्रीय पर्व और बैंक हॉलीडे जोड़ना बेहद आसान है. बस पूछें—“2026 के सभी भारतीय त्योहार और महत्वपूर्ण तारीखें मेरे कैलेंडर में जोड़ दें.” जेमिनी नैनो तुरंत आपको मकर संक्रांति, रिपब्लिक डे, होली, ईद, दीवाली, गुरुपुरब और सभी प्रमुख छुट्टियों की पूरी सूची दे देगा. अगर आप लम्बे वीकेंड या पूर्णिमा-अमावस्या भी जोड़ना चाहते हैं तो वह भी आसानी से किया जा सकता है.

अब एक्सपोर्ट करें और प्रिंट निकालें

डिजाइन तैयार हो जाने के बाद इसे PDF या PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लें. प्रिंट के लिए A5 या A6 साइज के मोटे मैट पेपर पर प्रिंट कराएं और स्पाइरल बाइंडिंग करवा लें ताकि यह आसानी से टेबल पर खड़ा हो सके. बेहतर परिणाम के लिए चमकदार और हाई-कॉन्ट्रास्ट फोटो इस्तेमाल करें, टेक्स्ट को कम और साफ रखें, और हर महीने एक ही थीम का कलर-फॉन्ट इस्तेमाल करें. जरूरत पड़ने पर जेमिनी नैनो बनाना से डिजाइन को सरल या बेहतर बनाने के लिए कह सकते हैं.