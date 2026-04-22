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Hindi NewsटेकCreta-Brezza को कच्चा चबाने आई ये कार! 34 km का माइलेज, 5-Star सेफ्टी और 360-डिग्री कैमरा, कीमत सिर्फ ₹6.26 लाख

Creta-Brezza को कच्चा चबाने आई ये कार! 34 km का माइलेज, 5-Star सेफ्टी और 360-डिग्री कैमरा, कीमत सिर्फ ₹6.26 लाख

यह कार आज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है. खास बात यह है कि इसने Maruti Brezza, Hyundai Creta और Tata Nexon जैसी पॉपुलर SUVs को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:54 AM IST
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इसने Maruti Brezza, Hyundai Creta और Tata Nexon जैसी पॉपुलर SUVs को भी पीछे छोड़ दिया है.
इसने Maruti Brezza, Hyundai Creta और Tata Nexon जैसी पॉपुलर SUVs को भी पीछे छोड़ दिया है.

अगर आप कम बजट में एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें शानदार माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिले, तो Maruti Suzuki Dzire आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आई है. ₹6.26 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ आने वाली यह कार आज भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है. खास बात यह है कि इसने Maruti Brezza, Hyundai Creta और Tata Nexon जैसी पॉपुलर SUVs को भी पीछे छोड़ दिया है.

बिक्री में रिकॉर्ड और इतिहास

डिजायर को पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसमें कई बड़े अपडेट्स और बदलाव किए गए हैं. फिलहाल यह अपने चौथे जनरेशन में है और बिक्री के मामले में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. मार्च 2026 में कंपनी ने इसके 21,224 यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 37% ज्यादा है. यह आंकड़ा बताता है कि लोग इस कार पर कितना भरोसा कर रहे हैं.

कीमत और वैरिएंट्स

Maruti Suzuki Dzire भारतीय बाजार की सबसे किफायती सेडान में से एक है. इसकी कीमत ₹6.26 लाख से शुरू होकर ₹9.31 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं CNG वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹8.03 लाख है. अलग-अलग बजट के हिसाब से इसमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं.

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इंजन और परफॉर्मेंस

इस कार में 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसके अलावा कंपनी इसमें फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन भी देती है. पेट्रोल पर यह इंजन 82 PS की पावर और 112 Nm टॉर्क देता है, जबकि CNG पर 70 PS और 102 Nm टॉर्क मिलता है. हालांकि परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है, लेकिन स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करने वालों को यह थोड़ा साधारण लग सकता है.

शानदार माइलेज का फायदा

माइलेज के मामले में यह कार अपने सेगमेंट में काफी आगे है. पेट्रोल वर्जन करीब 25.71 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन में यह आंकड़ा 33.73 km/kg तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि यह कार रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी किफायती साबित होती है.

फीचर्स से भरपूर पैकेज

Maruti Suzuki Dzire में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगी कारों में देखने को मिलते हैं. इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये सभी चीजें इसे एक प्रीमियम फील देती हैं.

सेफ्टी में बड़ा बदलाव

पहले मारुति की कारों को सेफ्टी के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब कंपनी ने इस इमेज को बदलना शुरू कर दिया है. Maruti Suzuki Dzire को Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कमियां भी जानना जरूरी

हर कार की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं. इसका इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल या एक्साइटिंग नहीं है. AMT गियरबॉक्स थोड़ा स्लो और झटकेदार महसूस हो सकता है. इसके अलावा पीछे बैठने वालों के लिए अंडर-थाई सपोर्ट और केबिन की प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी.

अन्य विकल्प भी मौजूद

अगर आप इस सेगमेंट में और विकल्प देखना चाहते हैं, तो Hyundai Aura और Honda Amaze भी अच्छे ऑप्शन हैं. ये दोनों कारें सीधे तौर पर डिजायर को टक्कर देती हैं और अपने-अपने फीचर्स के साथ बाजार में मजबूत मौजूदगी रखती हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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