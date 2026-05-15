Jio के सस्ते फोन ने बदल दी एंटरटेनमेंट की दुनिया, अब कीपैड फोन पर चल रहा Cricket और OTT संसार! कीमत 1000 से भी कम

Jio Keypad Phone: भारत में कीपैड फोन का इस्तेमाल अब सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए नहीं हो रहा है. बल्कि अब Jio के सस्ते 4G कीपैड फोन में लोगों को एंटरटेनमेंट का भी मजा मिल रहा है. 1000 रुपये से कम कीमत वाले इन फोन पर लोग IPL मैच, OTT प्लेटफॉर्म, लाइव टीवी, फिल्में और वेब सीरीज का मजा ले रहे हैं.
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Keypad Phone for Live TV: भारत में फीचर फोन की तस्वीर तेजी से बदल रही है. कभी सिर्फ कॉलिंग और मैसेज तक ही सीमित रह जाने वाला कीपैड फोन भी अब स्मार्ट हो गया है. कीपैड फोन लोगों को स्मार्टफोन जैसा फीचर देने लगा है. Reliance Jio के टीवी वाले फोन ने गांवों से लेकर लेकर छोटे शहरों तक डिजिटल एंटरटेनमेंट की नई शुरुआत की है. एक रिपोर्ट के अनुसार अब लोग इन्हीं सस्ते फोन पर IPL मैच, फिल्में, वेब सीरीज और लाइव टीवी का मजा ले रहे हैं. कम कीमत, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बड़े कंटेंट प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ने इन फोन को आम लोगों का नया एंटरटेनमेंट का साथी बनाया है, बल्कि इससे टीवी की चमक भी फीकी पड़ सकती है.
Telecomtalk की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो के JioPhone और JioBharat जैसे डिवाइसेज ने शहर से लेकर गांव तक लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है. स्टूडेंट के हॉस्टल से लेकर किसान के आंगन तक, लोग अब बिना किसी केबल या सेट-टॉप बॉक्स के लाइव टीवी देख रहे हैं. जियो का यह भी कहना है कि ये फोन न सिर्फ कम कीमत में आते हैं, बल्कि स्मार्ट डिजिटल सर्विसेज का एक पूरा पैकेज हैं.
कभी जो लोग टीवी के सामने बैठकर शो या क्रिकेट मैच देखते थे, आज वे अपने मोबाइल पर ही सब कुछ स्ट्रीम कर पा रहे हैं. इसके पीछे जियो के किफायती 4G फीचर फोन्स का हाथ है, जिन्हें अब TV-वाला फोन भी कहा जा रहा है.
Jio के मुताबिक उसके JioPhone में बेसिक कीपैड तो यूजर को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही एडवांस 4G की भी सुविधा मिलती है. यह कम कीमत में आने वाला फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो ऐसे फोन की तलाश में हैं, जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. साथ ही वे फोन हाई-स्पीड इंटरनेट वाला भी हो. JioTV, JioCinema, JioNews और JioPay जैसे ऐप्स के साथ हर JioPhone एक मिनी स्मार्टफोन की तरह काम करता है.
जियो ने बताया कि ये TV वाले फोन हर किसी के लिए JioTV, JioCinema और JioSaavn जैसे ऐप्स मिलते हैं, जहां बिना किसी अलग सब्सक्रिप्शन के लाइव मैच, फिल्में और गाने देखे जा सकते हैं. वहीं अगर आफ बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो JioMediaCable की सहायता से इन फीचर फोन्स को सीधे टीवी से जोड़कर मैच या शो देख सकते हैं.
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भारत में D2M यानी डायरेक्ट-टू-मोबाइल टेक्नोलॉजी शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए राजधानी दिल्ली में सफल ट्रायल भी पूरा किया जा चुका है. D2M तकनीकी यूजर्स को बिना इंटरनेट के फोन पर टीवी शो आदि देखने की सुविधा देगी. लेकिन जियो का फोन इस तकनीक पर काम नहीं करता है, जियो के टीवी वाले फोन में इंटरनेट की जरूरत होती है.
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