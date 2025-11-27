Croma Black Friday Sale: लाख रुपये वाला MacBook Air M4 मिल रहा ₹55,911 में, पहली फुरसत में करें बुक

Black Friday सेल हमेशा से नए गैजेट खरीदने का बेहतरीन समय माना जाता है. इस बार iPhone 17 और iPhone 16 पर बड़ी डील्स के बाद अब MacBook की बारी है. Croma की Black Friday सेल में MacBook Air M4 की कीमत लगभग आधी हो गई है. यह डील खासकर छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कई तरह के डिस्काउंट एक साथ जोड़कर कीमत को बेहद नीचे ला दिया गया है.

MacBook Air M4 की असल कीमत कैसे घटी ₹55,911 तक

MacBook Air M4 की शुरुआती कीमत भारत में ₹99,900 है. लेकिन छात्रों और शिक्षकों के लिए मौजूद ऑफर इसे पहले ही ₹88,911 पर ला देता है. इसके बाद Croma बैंक ऑफर के तहत ₹10,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है. इसके अलावा एक्सचेंज पर ₹10,000 का बोनस भी मिलता है. अगर आप अपना पुराना PC या Mac देते हैं, तो Croma के मुताबिक आपको एक्सचेंज वैल्यू में ₹13,000 तक का फायदा हो सकता है. इन सारे ऑफर्स को जोड़ने पर MacBook Air M4 की प्रभावी कीमत सिर्फ ₹55,911 हो जाती है. यह ऑफर 30 नवंबर तक मान्य है. यह डील देखने में जितनी शानदार लगती है, उतनी ही फायदेमंद भी साबित हो सकती है, लेकिन खरीदने से पहले डिवाइस के फीचर्स समझना जरूरी है.

डिज़ाइन: हल्का, प्रीमियम और क्लासिक Mac लुक

MacBook Air M4 वही प्रीमियम, स्लिम और ऑल-अल्यूमिनियम डिज़ाइन लेकर आता है, जिसके लिए MacBook दुनियाभर में मशहूर है. यह बेहद हल्का है और देखने में काफी स्टाइलिश लगता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इसमें जरूरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं. लेफ्ट साइड में दो Thunderbolt 4 पोर्ट और एक MagSafe चार्जिंग पोर्ट मिलता है. साथ ही 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है. MagSafe पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चार्जिंग के दौरान अगर केबल खिंच भी जाए तो पोर्ट खुद को तुरंत अलग कर लेता है, जिससे लैपटॉप ज़मीन पर गिरने से बच जाता है.

परफॉर्मेंस: M4 चिपसेट ने बनाया इसे पावरहाउस

Apple के सिलिकॉन चिपसेट ने MacBooks की परफॉर्मेंस को नए स्तर पर पहुंचाया है और M4 चिप भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. यह तेज, स्मूद और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है. चाहे डेली वर्क हो, क्रिएटिव टास्क हो या फोटो-वीडियो एडिटिंग—MacBook Air M4 हर काम आसानी से संभाल लेता है. हालांकि, MacBook की तरह यह भी गेमिंग के लिए नहीं बना है. इसके अलावा इसमें फैन नहीं है, इसलिए आपको लगातार फैन नॉइज़ की समस्या नहीं होती.

डिस्प्ले: 13.6-इंच Liquid Retina जो देता है बेहतरीन विजुअल

MacBook Air M4 में 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले है. यह एक LCD पैनल है, लेकिन इसकी क्वालिटी इस प्राइस रेंज में टॉप लेवल की मानी जाती है. P3 wide colour gamut सपोर्ट होने की वजह से यह फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो कंटेंट के लिए शानदार विकल्प बन जाता है.

बैटरी लाइफ: 10+ घंटे की दमदार परफॉर्मेंस

Apple सिलिकॉन की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटरी एफिशिएंसी है. MacBook Air M4 एक बार चार्ज होने पर 10 घंटे से ज्यादा आराम से चल सकता है, वह भी मल्टीटास्किंग के साथ. हालांकि विंडोज लैपटॉप्स ने पिछले कुछ सालों में बैटरी लाइफ में सुधार किया है, लेकिन Apple अब भी इस मामले में सबसे आगे है.