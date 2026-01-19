₹82,900 वाला iPhone 17 अब सिर्फ ₹47,990 में? Tata ने मचाया तहलका, 26 जनवरी तक दे रहा धमाकेदार ऑफर्स

Advertisement
Croma ने अपनी Blockbuster Republic Day Sale 2026 की घोषणा कर दी है. इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, बड़े होम अप्लायंसेज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कीमतों में कटौती और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. यह सेल देशभर के सभी Croma स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:06 AM IST
टाटा के Croma ने अपनी Blockbuster Republic Day Sale 2026 की घोषणा कर दी है. इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, बड़े होम अप्लायंसेज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर कीमतों में कटौती और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. यह सेल देशभर के सभी Croma स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव है और 26 जनवरी 2026 तक चलेगी. ऐसे ग्राहक जो नए साल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है.

iPhone और Samsung स्मार्टफोन्स पर खास ऑफर
इस Republic Day Sale में Croma का सबसे बड़ा फोकस स्मार्टफोन्स पर रखा गया है. खासतौर पर Apple iPhone और Samsung Galaxy सीरीज पर आकर्षक डील्स दी जा रही हैं. कंपनी के मुताबिक, एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के बाद iPhone 17 को ₹47,990 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. वहीं iPhone 15 की कीमत ₹31,990 तक आ सकती है, हालांकि यह कीमत लागू ऑफर्स पर निर्भर करेगी. Apple के साथ-साथ Samsung की लेटेस्ट Galaxy S25 सीरीज और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी इस सेल का हिस्सा हैं. जो ग्राहक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह सेल काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

लैपटॉप और कंप्यूटिंग डिवाइसेज पर डिस्काउंट
Croma Republic Day Sale 2026 में लैपटॉप खरीदने वालों के लिए भी अच्छे ऑफर्स रखे गए हैं. Apple का नया MacBook Air, जिसमें M4 चिप दी गई है, उसे स्टूडेंट्स के लिए खास कीमत पर बेचा जा रहा है. यह उन छात्रों के लिए अच्छा मौका है, जो पढ़ाई या क्रिएटिव काम के लिए नया लैपटॉप लेना चाहते हैं. इसके अलावा Windows लैपटॉप्स पर भी एक्सचेंज बेनिफिट और कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं. इससे ऑफिस वर्क, ऑनलाइन पढ़ाई या पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप अपग्रेड करने की कुल कीमत काफी कम हो सकती है.

TVs और होम अप्लायंसेज पर भी धमाका
होम एंटरटेनमेंट और बड़े अप्लायंसेज भी इस Republic Day Sale का अहम हिस्सा हैं. Croma पर Samsung Neo QLED और TCL QLED टीवीज पर खास डील्स दी जा रही हैं. जो ग्राहक नया टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह सही समय हो सकता है. वॉशिंग मशीन की शुरुआती कीमत ₹31,290 से रखी गई है, जबकि चुनिंदा एयर कंडीशनर्स के साथ कन्फर्म फ्रीबीज भी दी जा रही हैं. इसके अलावा Marshall जैसे प्रीमियम ब्रांड के ऑडियो प्रोडक्ट्स भी डिस्काउंटेड कीमतों पर उपलब्ध हैं.

बैंक ऑफर्स और Tata Neu कार्ड का फायदा
Croma ने इस सेल के लिए कई बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है. ग्राहकों को कैशबैक, आसान EMI ऑप्शन और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे मिल रहे हैं. इसके साथ ही Tata Neu HDFC Card इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की प्रभावी कीमत और कम हो जाती है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध
Croma Republic Day Sale 2026 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. ग्राहक अपने नजदीकी Croma स्टोर पर जाकर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए खरीदारी कर सकते हैं. यह सेल 26 जनवरी 2026 तक चलेगी, लेकिन ऑफर्स और स्टॉक सीमित हो सकते हैं.

