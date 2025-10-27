Advertisement
बिजली बिल होगा 10% तक कम! आधा भारत नहीं जानता ये सिंपल Trick, जानिए क्या है फैंटम लोड

फैंटम लोड उस बिजली को कहते हैं जो उपकरण बंद होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे टीवी, कंप्यूटर, चार्जर या स्मार्ट फ्रिज — ये डिवाइस बंद होने पर भी बिजली खींचते रहते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:57 AM IST
जब भी भारी-भरकम बिजली बिल आता है, लोग परेशान हो जाते हैं. CNET के सर्वे के अनुसार, लगभग 80% लोग अपने बिजली बिल को लेकर तनाव में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बिजली बिल बढ़ने का एक बड़ा कारण “फैंटम लोड” भी है? फैंटम लोड उस बिजली को कहते हैं जो उपकरण बंद होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे टीवी, कंप्यूटर, चार्जर या स्मार्ट फ्रिज — ये डिवाइस बंद होने पर भी बिजली खींचते रहते हैं. स्टैंडबाय मोड में रहने वाले टीवी या म्यूजिक प्लेयर, फोन न लगे होने पर भी चार्जर, और हमेशा ऑन रहने वाले स्मार्ट डिवाइस, ये सभी आपके बिजली बिल में हर महीने 5% से 10% तक खर्च जोड़ सकते हैं.

फैंटम लोड से कितनी बचत हो सकती है
अमेरिका के ऊर्जा विभाग (Energy.gov) के अनुसार, फैंटम लोड आपके घर की कुल बिजली का 5% से 10% हिस्सा खा जाता है. कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि एक बंद रेडियो/CD प्लेयर भी लगभग 4 वाट बिजली खींचता है. इसे बार-बार अनप्लग करने से आपके पूरे डिवाइस लाइफ में काफी बिजली बचाई जा सकती है. नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल की स्टडी के अनुसार, फैंटम लोड कम करने से हर साल 800 करोड़ डॉलर तक बचत हो सकती है. औसतन, हर घर लगभग 165 डॉलर यानी ₹13,000 तक बचा सकता है.

बिजली बिल कम करने का आसान तरीका
बिजली बचाने का सबसे सरल तरीका है अप्रयुक्त डिवाइस को अनप्लग करना. टीवी, पुराने म्यूजिक प्लेयर और चार्जर को तब तक अनप्लग रखें जब तक उनका इस्तेमाल न हो. पुराने फोन, लैंप या अन्य उपकरण जो अब काम नहीं करते, उन्हें भी हटाएं.

अगर बार-बार अनप्लग करना मुश्किल हो, तो स्मार्ट प्लग या सर्ज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें. ये एक बटन से कई डिवाइस को बंद कर सकते हैं. स्मार्ट प्लग के जरिए आप टीवी या अन्य उपकरणों को केवल शाम या वीकेंड पर चालू करने का टाइम सेट कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके बिजली बिल में 10% तक की बचत संभव है.

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

