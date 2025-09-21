Airports पर क्यों जरूरी है Muse सॉफ्टवेयर, जिसके हैक होते ही कैंसिल हो गई यूरोप फ्लाइट्स

Cyber Attack On Airport: यूरोप में हुए साइबर हमले के कारण ब्रुसेल्स, लंदन का हीथ्रो और बर्लिन जैसे बिजी एयरपोर्ट्स पर सेवाएं ठप्प हो गईं. एयरपोर्ट पर साइबर अटैक के कारण चेक-इन सिस्टम से लेकर फ्लाइट तक को कैंसिल करना पड़ा. अकेले ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर ही 10 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई और 17 फ्लाइट देरी से उड़ान भरीं, वहीं दूसरे एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की परेशानी देखने को मिलीं. इस हमले के पीछे Muse नाम का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम था, जिसे ज्यादात लोग शायद कभी सुने भी न हों. इसे Collins Aerospace कंपनी ने तैयार किया है और यह सॉफ्टवेयर यात्रियों की जानकारी को संभालने और प्रोसेस करने का काम करता है. साइबर अटैक की वजह से यह सिस्टम पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे कई उड़ानों को समय पर नहीं चलाया जा सका.



Muse सॉफ्टवेयर सिस्‍टम को जान लीजिए

टेक टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट के लिए Muse सॉफ्टवेयर सिस्टम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की जानकारी को संभालने और प्रोसेस करने का काम होता है. इसे Collins Aerospace ने तैयार किया है जो RTX कंपनी का ही हिस्सा है. Muse का इस्तेमाल एयरपोर्ट पर इलेक्‍ट्रॉनिक चेक-इन, बैगेज टैगिंग और बोर्डिंग पास वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए किया जाता है. इसके कारण एयरलाइन कंपनियों को अलग-अलग काउंटर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. एक ही डेस्क और गेट से सभी काम आसानी से हो जाते हैं. इससे समय और कम लोगों के साथ यह काम किया जा सकता है. हालांकि हाल ही में इस सिस्टम पर हुए साइबर हमले ने इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पैसा और समय दोनो की होती है बचत

पहले एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों के चेक-इन के लिए अलग-अलग काउंटर, कियोस्क और स्टाफ की आवश्यकता होती थी, जिसमें पैसा और टाइम दोनों ज्यादा लगते थे. Muse सॉफ्टवेयर इसी समस्या को हल करता है. अब एयरलाइन कंपनियां एक ही सिस्टम और हार्डवेयर का इस्तेमाल करके सभी यात्रियों का इलेक्‍ट्रॉनिक चेक-इन आसानी से कर लेती हैं जिससे काम तेज और सस्ता हो गया है.

Muse सिस्‍टम से क्या होता है फायदा

Muse सिस्‍टम के होने से एयरलाइन कंपनियां अपनी आवश्यता के मुताबिक कर्मचारियों को कम ज्यादा कर पाती हैं. एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा एजेंस‍ियों को भी यात्र‍ियों की जांच करने और एक जैसा डेटा जुटाने में आसानी होती है.

साइबर हमले से रुक गया पूरा काम

Muse सॉफ्टवेयर पर साइबर हमले के बाद तीन देशों के एयरलाइंस अपने यात्रियों की जानकारी डिजिटल तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाईं. यानी उन सभी कामों में समस्या आ गई, जो सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की मदद से होते थे. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को अब बैगेज टैग हाथ से लिखने पड़े और बोर्डिंग लिस्ट फोन या कागज से बनानी पड़ी. एयरपोर्ट पर कामकाज वैसा ही हो गया जैसे पुराने समय में होता था. कंपनी ने इस हमले की पुष्टि की है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए उपाय कर रही है.

