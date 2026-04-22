2026 में हर 2 सेकंड में हो रहा है साइबर अटैक! निशाने पर भारतीय, बचना है तो अभी नोट कर लें ये नंबर

इंटरनेट के तकनीकी विकास ने आधुनिक जीवन शैली को बदल दिया है. समय के साथ इन्टरनेट का उपयोग जनसामान्य में अपनी पैठ बना कर सूचनाओं के आदान-प्रदान के तरीके को बदल दिया है. इंटरनेट ने न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदला, बल्कि सोचने, समझने और समाज से जुड़ने के दृष्टिकोण में भी क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं. मित्र, रिश्तेदारों से बातचीत करने, महत्वपूर्ण बिषयों पर जानकारी साझा करने, बैंकिंग लेन-देन, आनलाइन सेवाओं का लाभ, रोजगार खोजनें में, ऑनलाइन खरीददारी करने के लिए भी इन्टरनेट उपयोगी है. कहा जाता है कि तकनीक जितनी प्रसन्नता देती है उतना ही तनाव भी देती है. इस नयी तकनीक के बढ़ते प्रयोग से अब सावधान होने की आवश्यकता हो गई है. अन्यथा इसके भारी नुकसान उठाने पड़ सकते है. शक्तिशाली साइबर अपराधी नियमित रूप से इटरनेट पर हमला कर रहे है. हमारी छोटी सी चूक साइबर अपराधियो के लिए डेटा चोरी के द्वार खोल सकती है. साइबर अपराधी हमारे पैसे चुरा सकते है. हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते है. यह देखा गया है कि अधिकांश साइबर अपराध मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं. इसलिए साइबर सुरक्षा जागरूकता महत्वपूर्ण है.

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, जो कम्प्यूटर और इटरनेट के माध्यम से किया जाता है. इसमे गैर कानूनी रूप से किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी जुटाना, उसका गलत प्रयोग करना, उसमें फेरबदल करना, आन लाईन बैंकों से पैसे चुराना, ब्लैकमेल करना, आपत्तिजनक तस्वीरे साझा करना आदि शामिल है. साइबर अपराध हमेशा आर्थिक लाभ से ही प्रेरित नही होते अपितु साइबर अपराध मे गैर आर्थिक लाभ भी शामिल है. इसमें नौकरी से संबधित धोखाधड़ी व्यक्तिगत जानकारी, आधारकार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड बैंक खातों की सूचना को चुराकर उसका दुरुपयोग करना. सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर उसे ब्लैकमेल करना, शारीरिक व यौन शोषण भी हो सकता है.



साइबर अपराध की श्रेणी में पहचान की चोरी से आशय यह है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करना है. व्यक्तिगत जानकारी में उसका नाम, फोन नम्बर, बैंक खाता संख्या, आधारकार्ड आदि हो सकते है. पहचान की चोरी के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं धोखा देने वाला व्यक्ति चुराई गई व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग बैंकों के खाते तक पहुंचने, सोशल मीडिया पर आपकी पहचान का दुरुपयोग करने के लिए कर सकता है.

साइबर अपराधी या हमलावर पीड़ित का सोशल मीडिया अकांउट हैक कर प्रोफाइल पर आपत्तिजनक सामग्री भेज देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं. साइबर अपराधी ई-मेल, काल व एसएमएस के माध्यम से पीड़ित को लाटरी जीतने की बधाई देता है और उत्साह में व्यक्ति खुश होकर लाटरी की धनराशि पाने के लिए उत्सुक हो जाता है. अपराधी लाटरी की राशि प्राप्त करने के लिए टोकनमनी की मांग करता है. OTP एव अन्य सूचनाएं साझा करने के लिए कहता है. व्यक्ति जैसे ही महत्त्वपूर्ण जानकारी अपराधी से साझा करता है उसके खाते से धनराशि चुरा ली जाती है. सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी का चलन तेजी से बढ़ा है.



दोस्ती कर मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण की घटनाएं तेजी से बढ़ी है. दोस्ती करके साइबर अपराधी लगातार भरोसेमन्द बनकर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त कर लेता है और बाद में उसका दुरुपयोग कर उसे परेशान कर शारीरिक और भावनात्मक रुप से शोषण करते हैं.

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सभी उपयोगकर्ता उसमे महत्वपूर्ण जानकारी, व्यावसायिक दस्तावेज, व्यक्तिगत फाइल, फोटो, वीडियो आदि डिजिटल डिवाइस में संरक्षित करते है. इसलिए इन सभी दस्तावेजों की सुरक्षा आवश्यक है. फेसबुक, इस्टाग्राम् एवं रील्स पर भी फेक आइडी के जरिए भी साइबर फ्राड किया जा रहा है. सभी मोबाइल उपयोगकर्ता साइबर अपराधियों के रडार पर होते ही हैं. साइबर अटैकर्स अवसर मिलते ही उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं. जन सामान्य ही नहीं बड़ी-बड़ी नामी कंपनियां भी साइबर अटैकर्स की जद में आ जाती हैं.

2026 के प्रमुख साइबर खतरे का सांख्यिकीय विश्लेषण

वर्तमान डेटा के अनुसार, साइबर अपराध अब केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह "डेटा-ओनली एक्सटॉर्शन" (बिना एन्क्रिप्शन के डेटा चोरी कर फिरौती मांगना) की ओर बढ़ गया है. वैश्विक लागत के तहत 2026 के अंत तक यह ग्राफ साइबर अपराध की कुल वार्षिक लागत लगभग $10.5 ट्रिलियन से $10.8 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है. रैनसमवेयर हमले अब हर 2 सेकंड में किसी न किसी डिवाइस या व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं. भारत के परिदृश्य को देखा जाए तो भारत में प्रति संगठन औसत साप्ताहिक हमले 3,195 तक पहुँच गए हैं, जो वैश्विक औसत से 62% अधिक है.

वर्ष 2026 में उभरते हुए खतरे के अंतर्गत अब तो सप्लाई चेन के हमले भी देखे जा रहे हैं इसमें मुख्य कंपनी के बजाय अटैकर्स छोटे वेंडर्स को निशाना बना रहे है. JLR और Ingram Micro का प्रकरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स के तहत अब कंपनियां "कोड प्रोवेनेंस" पर ध्यान दे रही हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सॉफ्टवेयर का हर हिस्सा सुरक्षित है. हेल्थकेयर के क्षेत्र में मेडिकल रिकॉर्ड की डेटा चोरी में 35% की वृद्धि हुई है, जहाँ एक डेटा ब्रीच की औसत लागत अब $11.2 मिलियन है. 2026 को "ऑपरेशनल डिस्रप्शन का वर्ष" कहा जा रहा है, जहाँ हैकर्स का उद्देश्य केवल डेटा चुराना नहीं बल्कि पूरे देश या उद्योग की व्यवस्था को ठप करना है.

साइबर अपराध से कैसे बचें

डिजिटल साक्षरता हमें साइबर हमले के अपराध से काफी हद तक बचा सकती है. डिजिटल साक्षरता को साइबर हमले से बचाव में सहायक कैसे है. डिजिटल साक्षरता का अर्थ समाज में रहने, सीखने एवं काम करने के लिए आपके पास आवश्यक कौशल होना. जहाँ इंन्टरनेट प्लेटफार्म, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों जैसी डिजिटल तकनीरों की सीमा रेखा से परिचित होना है. डिजिटल साक्षरता जानकारी खोजने, मूल्यांकन करने, संचार के लिए सूचना तकनीक के प्रयोग करने की समता है.

* डिजिटल साक्षरता प्रौद्योगिकी को जीवन भर सीखते रहने और सूचना प्रवन्धन के बीच तालमेल स्थापित करना है.

* डिजिटल साक्षरता एक अवधारणा है. जो डिजिटल तकनीको और उपकरणों का उपयोग करने की समता को व्यक्त करती है.



डिजिटल साक्षरता व्यक्ति को डिजिटल मीडिया इन्टरनेट कम्प्यूटर, स्मार्टफोन टेबलेट आदि के साथ काम करने और उन्हें समझाने की क्षमता प्रदान करती है.

डिजिटल साक्षरता का महत्वपूर्ण लाभ या है कि आधुनिक दुनिया में सक्रिय रहने और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है. साइबर ठगी एवं अपराध से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है सरकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दी जाती ही समय-2 पर उसे अपडेट करते रहे. इस बनावटी दुनिया की चकाचौध से बचें. किसी भी विवादास्पद पोस्ट को साझा न करे जो राष्ट्रीय एव सामाजिक हित में न हो. इस तरह की भी पोस्ट का हिस्सा न बने जो सामाजिक रूप से फिट न हो. ई मेल के पासवर्ड को मजबूत एवं सशक्त रखें. समय- समय पर उसे परिवर्तित करते रह आधुनिक संचार तकनीक मे AI का प्रचलन काफी बढ़ चुका है. आपका फोन आपकी सभी गतिविधियों को आपसे ज्यादा समझ रहा है ऐसी स्थिति में सतर्कता एवं सजगता बचाव एक बड़ा जरिया है.

हमेशा अपने वाई-फाई पासवर्ड को सुरक्षित रखे. किसी भी सन्देह के मामले मे अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से तुरंत सम्पर्क करे.

* सार्वजनिक कम्प्यूटरों से नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए हमेशा वर्चुअल की बोर्ड का उपयोग करे.

* ई मेल अटैचमेंट को खोलने से पहले वायरस स्कैन करें.

* प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अनजान व्यक्ति / संस्था, जिनकी प्रमाणिकता सत्यापित नहीं है. उससे साझा करते समय सावधान रहे.

* मित्रों एव परिवार के साथ इन्टरनेट के सुरक्षित उपयोग के नवाचारों के बारे में चर्चा करे. उन्हें साइबर अपराध और सुरक्षात्मक तरीको के बारें में जागरूक करे.

* अपने ई वालेट, एटीएम, क्रेडिट कार्ड या बैंक के खाते के विवरण को सेव न करे. साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाये.



इस पोर्टल पर दो अनुभाग है. महिलाओं और बच्चों से संबधित में अपराधों की और दूसरे भाग में अन्य प्रकार की रिपोर्ट दर्ज की जाती है. साइबर अपराध के शिकार उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 15526 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वित्तीय फ्रॉड होने पर भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ध्यान रहे या शिकायत जितनी शीघ्र दर्ज कराई जाती है उसकी प्रभावशीलता एवं धन वापसी के अवसर उतने ही अधिक होते हैं. भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं.



ऑनलाइन धोखाधड़ी या ब्लैकमेल की घटनाओं की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन पर भी दर्ज कराई जा सकती है. गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट पुलिस थाने में अवश्य दर्ज करना चाहिए. 1090 पर भी महिलाएं साइबर अपराध की सूचना को फोन के माध्यम से दर्ज कर सकती हैं.



भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है, कि भारत तेजी से डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है. वर्ष 2022 में 74.8 प्रतिशत लोगों के पास स्मार्टफोन था. इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले परिवारों का प्रतिशत भी 88% से अधिक है. ट्रांस यूनियन की सिविल रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक कुल नए इंटरनेट उपभोक्ताओं लगभग 56% लोग ग्रामीण भारत से होंगे. वर्तमान में 36 प्रतिशत डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता देश के ग्रामीण हिस्से में हो रहा है.



इतने बड़े स्तर पर डिजिटल संस्कृति की ओर बढ़ रहे भारत को सजग एवं सतर्क रहने की तरफ बढ़ना होगा. इसके लिए राज्य एवं केंद्र स्तर पर डिजिटल लिटरेसी को मिशन मोड पर लाने की आवश्यकता है. वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ रही वित्तीय साख से साइबर फ्राड में तेजी देखी जा रही है. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में कार्य भी किया जा रहा है. फिर भी अभी चुनौती बनी हुई है. सतर्क रहे जागरूक बने रहे. इस तर्ज पर हमें आगे बढ़ना होगा.