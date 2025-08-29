250 करोड़ Gmail अकाउंट्स पर साइबर अटैक! कहीं आपका भी तो नहीं डेटा हुआ लीक? सिर्फ 1 मिनट में करें चेक
Hindi Newsटेक

250 करोड़ Gmail अकाउंट्स पर साइबर अटैक! कहीं आपका भी तो नहीं डेटा हुआ लीक? सिर्फ 1 मिनट में करें चेक

साइबर अपराधियों ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है. इस बार निशाना बना है Gmail को. जिसके करोड़ों यूजर्स पर डेटा चोरी का खतरा मंडरा रहा है. बताया जा रहा है कि 250 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैकर्स के हत्थे चढ़ चुके हैं. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका अकाउंट भी कहीं इसमें शामिल तो नहीं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:50 AM IST
250 करोड़ Gmail अकाउंट्स पर साइबर अटैक! कहीं आपका भी तो नहीं डेटा हुआ लीक? सिर्फ 1 मिनट में करें चेक

Gmail Biggest Data Leak: दुनिया की सबसे बड़ी ईमेल सर्विस Gmail एक बड़े साइबर अटैक की चपेट में आई है. गूगल की ई-मेल सर्विस Gmail के 250 करोड़ यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है. इसे अब तक का सबसे बड़ा Gmail डेटा लीक बताया जा रहा है.  इस डेटा लीक की वजह से करोड़ों यूजर्स का डेटा हैकर्स के पास पहुंच गया है. साइबर एक्सपर्ट्स ने जीमेल यूजर्स को तुरंत अपना पासवर्ड बदलने की सलाह दी है. जीमेल का यह डेटा लीक सीधे गूगल के सर्वर से नहीं बल्कि कंपनी के Salesforce क्लाउड प्लेटफॉर्म से हुई है, जहां Gmail का डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है. माना जा रहा है कि ShinyHunters हैकर ग्रुप के पास 250 करोड़ यूजर्स का डेटा पहुंच गया है.

Gmail पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीमेल का डेटा मैनेज करने वाली कंपनी सेल्फोर्स के क्लाउड स्टोरेज में यह अटैक जून महीने में हुआ था. गूगल के थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप (GTIG) ने बताया कि हैकर्स ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए खुद को गूगल कर्मचारी बताकर सेल्सफोर्स के आईटी स्टाफ को फोन किया. इसके बाद उन्होंने एक नकली ऐप को कनेक्ट कर डेटा चुरा लिया.

लीक हुए डेटा में जीमेल यूजर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल, बिजनेस और दूसरी अहम जानकारी है. गूगल ने भी इस डेटा लीक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. गूगल का कहना है कि उसके किसी भी यूजर का पासवर्ड लीक नहीं हुआ है.

गूगल के इस बयान को लेकर एक्सपर्ट्स भी तरह-तरह की बात कह रहे हैं. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही हैकर्स के पास पासवर्ड डेटा नहीं है, लेकिन कॉमन पासवर्ड वाले यूजर्स के अकाउंट हैक होने का खतरा काफी ज्यादा है. कई सारे यूजर्स सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें फिशिंग ईमेल आ रहे हैं. साथ ही कुछ यूजर्स का कहना है कि उन्हें स्कैमर्स के कॉल-मैसेज आने लग रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः क्या सच में खतरनाक है AI? ChatGPT पर 16 साल के बच्चे की मौत का आरोप, सफाई में OpenAI ने दिया ये जवाब

इस तरह जानें आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं?
अब आपके मन में भी यह सवाल आने लगा होगा कि कहीं हमारा डेटा तो लीक नहीं हुआ? आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी से जान सकेंगे कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं. 
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Google App ओपन करनी होगी. यहां आप मैनेज गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

अब आपको न्यूज पेज पर जाकर सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करना है और डार्क वेब रिपोर्ट पर क्लिक करके स्टार्ट मॉनिटरिंग के ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद सेलेक्शन को कन्फर्म करने के बाद डन बटन पर क्लिक करना है. कुछ देर में आपको डेटा लीक की जानकारी मिल जाएगी.

समय-समय पर बदलें पासवर्ड
आप अपने पासवर्ड मैनेजर की मदद से यह जान सकते हैं कि कहीं आपका पासवर्ड लीक तो नहीं हुआ. अगर पता चलता है कि आपका डेटा लीक हुआ है तो तुरंत नया पासवर्ड सेट करें और हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें. पासवर्ड समय-समय पर बदलने की आदत डालें, क्योंकि लंबे समय तक एक ही पासवर्ड रखने से उसके चोरी होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ेंः कंपनी की पॉलिसी का कर्मचारियों ने किया विरोध तो माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया बर्खास्त

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

cyber attackGmail Cyber AttackGmail Data Leak

