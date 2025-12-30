Apple के चीन में सप्लाई पार्टनर पर बड़ा साइबर हमला! प्रोडक्ट से जुड़ी अहम जानकारी चोरी होने का डर, मामले की जांच जारी

Cyber Attack On Apple Supplier: सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple के चीन में स्थित सप्लाई चेन पार्टनर्स में से एक पर बड़ा साइबर हमला हुआ है. यह कंपनी ऐप्पल के प्रोडक्ट्स जैसे- आईफोन बनाने में मदद करती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साइबर हमले में कंपनी के प्रोडक्शन लाइन की सीक्रेट जानकारी और मैन्युफैक्चरिंग डेटा लीक होने की संभावना है. हैकिंग की इस घटना के सामने आने से टेक वर्ल्ड में हलचल मच गई है और कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल अभी कंपनी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन या विस्ट्रॉन जैसी बड़ी पार्टनर कंपनियों की चर्चा हो रही है.

मामले की गहन जांच जारी

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमले से सुरक्षा खतरे की आशंका जताई गई है और यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या अभी तक कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं. हलांकि, साइबर हमला करने वाले हैकर्स की पहुंच को सिस्टम तक रोक दिया गया था. लेकिन कंपनी अभी अंदर जांच कर रही है. हालांकि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ऐसे मामलों में अपनी तरफ से भी जांच करती हैं. वे नुकसान चेक करते हैं और सप्लायर की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच करते हैं.

इस हमले से क्या है सबसे बड़ी चिंता?

इस हमले की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर प्रोडक्ट की बनावट, तकनीक या निर्माण से जुड़ी जानकारी लीक हुई, तो इससे Apple को बड़ा नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही, बाजार में नकली या सस्ते कॉपी प्रोडक्ट आने का खतरा भी बढ़ सकता है. एक रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इस साइबर हमले में एप्पल से जुड़ी प्रोडक्शन की महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर जा सकती है. इसमें नए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स या बनाने के तरीके शामिल हो सकते हैं. आपको बता दें कि साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ने से कंपनी के सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ सकता है.

कई देशों में हैं एप्पल के सप्लाई चेन पार्टनर

आपको बता दें कि Apple की सप्लाई व्यवस्था कई देशों में फैली हुई है. कंपनी खुद सब कुछ नहीं बनाती, बल्कि अलग-अलग फैक्ट्रियों के जरिए प्रोडक्शन करवाती है. ऐसे में किसी एक फैक्ट्री पर हमला पूरी चेन के लिए खतरा बन सकता है. फिलहाल Apple और संबंधित फैक्ट्री की ओर से इस मामले पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है.

पहले भी एप्पल के सप्लाई चेन पार्टनर्स पर हुआ है साइबर हमला

आपको बता दें कि एप्पल के सप्लाई चेन पार्टनर्स पर होने वाला यह कोई पहला साइबर हमला नहीं है, इससे पहले भी हैकर्स कई बार अटैक कर चुके हैं. 2012 में एक हैकर समूह ने फॉक्सकॉन के सिस्टम में सेंध लगाई और विक्रेताओं के साथ यूजर्स के नाम और पासवर्ड लीक कर दिए थे. इससे कोई भी फेक ऑर्डर प्लेस कर सकते थे. वहीं, 2018 में एक वायरस हमले ने टीएसएमसी के कई कारखानों को ठप कर दिया था. इन घटनाओं के चलते एप्पल ने अपने सप्लाई चेन पार्टनर्स से सुरक्षा मानकों को और भी सख्त करने की मांग की है.

