एक क्लिक में 0 बैलेंस...हैकर्स की मास्टर टेक्निक, जानें Cyber Attack का पूरा काला राज



 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:56 PM IST


Cyber Attack: डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी जितनी आसान बनाई है, साइबर हमलों का खतरा भी उतना ही बढ़ा दिया है. ये डिजिटल हमले ऐसे होते हैं जहां हैकर्स चुपके से आपके कंप्यूटर, ऑनलाइन सिस्टम या नेटवर्क में घुसकर आपकी जरूरी जानकारी चुराते हैं या फिर पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमले कैसे होते हैं. इसके पीछे किस खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है?

साइबर अटैक एक ऐसा तरीका है जहां हमलावर तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके सिस्टम में बिना परमिशन के पहुंच जाते हैं. उनका उद्देश्य डेटा चोरी, ब्लैकमेल करना या बैंक डिटेल्स को चुराना हो सकता है.

हैकर्स ये खतरनाक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं

साइबर अटैक कई तरीकों से किया जाता हैं और हर तरीके के पीछे एक खास तकनीक होती है. आइए जानते हैं ये तरीके-
1. फिशिंग- यह सबसे आम हमला है. इसमें हैकर्स असली कंपनी जैसा दिखने वाला नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं. जैसे ही कोई यूजर उस पर क्लिक करता है या अपनी पर्सनल जानकारी डालता है, उसका पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या पर्सनल डेटा तुरंत चोरी हो जाता है.
2. मैलवेयर- यह एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस में घुसकर फाइल्स को खराब करता है या फिर डेटा चुरा लेता है. इसमें वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन और सबसे खतरनाक Ransomware शामिल हैं. रैनसमवेयर में हैकर आपका सिस्टम लॉक करके उसे अनलॉक करने के लिए मोटी फिरौती मांगते हैं.
3. DDoS अटैक- इस टेक्नोलॉजी में किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ हजारों रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड होकर बंद हो जाता है. यह अक्सर बड़ी कंपनियों को निशाना बनाता है.
4. Keylogging- इसमें हैकर्स आपके डिवाइस में एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो कीबोर्ड पर टाइप की गई आपकी हर Key को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसकी वजह से पासवर्ड आसानी से चोरी हो जाता है.

AI और मशीन लर्निंग ने बढ़ाया खतरा
अब साइबर अपराधी AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये तकनीकें हमलों को और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज बना देती हैं. जैसे- एआई की मदद से हैकर्स नकली वॉइस कॉल या Deepfake वीडियो बनाकर लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं.

खुद को Cyber Attack से कैसे बचाएं?

- हमेशा मजबूत और यूनीक पासवर्ड का ही इस्तेमाल करें.
- अपने सभी अकाउंट्स पर Two-Factor Authentication ऑन रखें.
- किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें.
- अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखें.

