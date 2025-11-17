Advertisement
trendingNow13007152
Hindi Newsटेक

WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? भूलकर भी ना करें ये गलती, पलक झपकते हो जाएंगे कंगाल

WhatsApp Scam: शादी के सीजन में WhatsApp पर फेक वेडिंग कार्ड स्कैम तेजी से बढ़ रहा है. स्कैमर्स फर्जी डिजिटल इनविटेशन भेजकर लोगों के फोन में मैलवेयर डाल रहे हैं और पलक झपकते बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. नकली मैसेज की पहचान करना और इससे बचाव बेहद जरूरी है. जानें कैसे बचें इस खतरनाक फ्रॉड से.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp पर आया शादी का कार्ड? भूलकर भी ना करें ये गलती, पलक झपकते हो जाएंगे कंगाल

WhatsApp Wedding Card Scam: आजकल शादियों के डिजिटल इनविटेशन भेजना एक आम चलन बन गए हैं. लोग रिश्तेदारों और दोस्तों को कार्ड देने के बजाय अब WhatsApp या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर इमेज, वीडियो या PDF फॉर्मेट में कार्ड भेज देते हैं. इस सुविधा ने दूर रहने वालों को इनविटेशन भेजना आसान बना दिया है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक नया और खतरनाक रास्ता खोज लिया है. व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे फर्जी वेडिंग इनविटेशन तेजी से स्कैम का रूप ले चुके हैं, जिससे देश में हजारों लोग शिकार हो रहे हैं.

वेडिंग इनविटेशन के जरिए कैसे होता है स्कैम?
यह स्कैम एक अंजान नंबर से आए मैसेज से शुरू होता है. मैसेज में किसी जान पहचान वाले की शादी का इनविटेशन और एक अटैचमेंट भेजा जाता है, जो देखने में बिल्कुल असली कार्ड जैसा लगता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को खोलता है मैसेज में जुड़ा मालवेयर या APK फाइल अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाता है. हैकर इस APK फाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि अटैचमेंट खोलते ही यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए. यह मालवेयर इंस्टॉल होते ही मोबाइल का पूरा कंट्रोल हैकर को दे देता है और यूजर को इसकी भनक भी नहीं लगती है.

मालवेयर से कैसे होता है बड़ा नुकसान?
एक बार फोन पर मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद यूजर की पर्सनल और बैंक अकाउंट खतरे में आ जाता है. मालवेयर फोन में सेव बैंकिंग डिटेल्स,कार्ड नंबर,पासवर्ड और ऑटोफिल जानकारी चुरा सकता है. हैकर्स आसानी से OTP पढ़ सकते हैं, टाइप किए गए पासवर्ड और पिन देख सकते हैं और आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..

UPI या बैंकिंग ऐप्स में सेव डिटेल्स की मदद से आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं. सबसे खतरनाक यह है कि स्कैमर्स आपके पर्सनल डेटा या मीडिया का यूज करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं.

Wedding Card Scam से बचने के 6 तरीके
अपनी मेहनत की कमाई और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये सावधानियां जरूरी हैं.
1. तुरंत WhatsApp की Storage and Data सेटिंग में जाकर Media Auto-download को बंद करें. इससे कोई भी अटैचमेंट अपने आप डाउनलोड नहीं होगा.
2. अंजान नंबर से आए मैसेज पर तुरंत भरोसा न करें और उसे खोलकर देखने की कोशिश न करें.
3. अगर किसी अंजान नंबर से आपके किसी पहचान के व्यक्ति का इनविटेशन आया है, तो उस व्यक्ति को कॉल या मैसेज करके कंफर्म जरूर करें.
4. अगर मैसेज में APK फाइल दिख रहा है तो उसे कभी डाउनलोड न करें. सही वेडिंग कार्ड ज्यादातर पर सिर्फ फोटो या वीडियो के रूप में आते हैं.
5. फोन में भरोसेमंद Antivirus ऐप जैसे M-Kavach 2 को इंस्टॉल करें.
6. मोबाइल में Other Sources से APK फाइल को इंस्टॉल करने का ऑप्शन हमेशा बंद करके रखें.

यह भी पढ़ें: Incognito Mode पर करते है छुपकर सर्च, जानें कितनी सेफ रहती है आपकी हिस्ट्री

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Whatsapp Scamcyber fraud

Trending news

'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो सिखाएंगे... आर्मी चीफ की PAK को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो सिखाएंगे... आर्मी चीफ की PAK को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू