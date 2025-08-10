साइबर ठगों ने खोज लिया नया रास्ता! ATM और UPI बंद कराने पर भी लगा दी लाखों की चपत, ऐसे रहें सतर्क
साइबर फ्रॉड के मामले हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं. स्कैमर्स ठगी के नए-नए रास्ते तलाशते रहते हैं. अब एक नया तरीका सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:35 PM IST
टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ता जा रहा है. स्कैमर्स लगातार फ्रॉड करने के नए-नए तरीके तलाश रहे हैं. आज लाखों लोग इन स्कैमर्स की शिकार बन चुके हैं. लोगों को खबर भी नहीं लगती और उनके बैंक अकाउंट्स से पैसे निकाल लिए जाते हैं. या फोन में से पर्सनल डाटा चोरी कर लिया जाता है. अब एक नया स्कैम शुरू हुआ है, जो eSIM के जरिए चल रहा है. हाल ही में मुंबई में रहने वाले एक शख्स के साइबर स्कैम का शिकार होने की घटना सामने आई है. ATM और UPI ब्लॉक करने के बावजूद उनके अकाउंट से 4 लाख रुपये निकाल लिए गए. चलिए जानते हैं कैसे इस केस में eSIM कार्ड बना वजह.

eSIM बनी मुसीबत
दरअसल, कई लोग आजकल फिजिकल सिम कार्ड की तरह eSIM का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों के जरिए एक डिजिटल सिम एक्टिवेट करवानी पड़ती है. इसके बाद आपके मोबाइल फोन में कोई सिम नहीं डाली जाती, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, जो सिम कार्ड के तौर पर काम करता है. यह eSIM भी आपकी फिजिकल सिम की तरह ही काम करती है. वहीं, अगर साइबर ठग आपके नंबर पर eSIM जारी करवा लेते हैं तो उनके पास आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी, जिससे आप बड़े स्कैम का शिकार हो सकते हैं.

दुनिया का सबसे पतला 5G फोन लाने की तैयारी में Samsung, डिटेल्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

eSIM कराया गया जारी
अब मुंबई में हुई घटना पर बात करें तो एक शख्स को किसी अनजान नंबर से एक कॉल आता है. इसके बाद उसे मैसेज में एक लिंक भेजा जाता है, जिसे वह बिना सोचे-समझे क्लिक कर देता है. यह लिंक फिजिकल सिम को eSIM में बदलने के लिए होता है. इस पर क्लिक करते ही उसके नंबर की eSIM के लिए रिक्वेस्ट कंफर्म हो गई. इसके बाद उसके फोन के नेटवर्क्स चले गए, क्योंकि अब सिम कार्ड बदल चुका था. लेकिन स्वैम में अब भी 24 घंटे का वक्त लगता है, हालांकि, ऐसे में आपके फोन पर सिर्फ कोई कॉल या मैसेज नहीं आ सकते, लेकिन OTP मिल सकता है. जिसका साइबर फ्रॉड से इस्तेमाल किया.

Musk का मास्कस्ट्रोक; Grok बोलेगा ब्रांड की भाषा! ये प्लान करेगा लोगों को परेशान

निकाले गए 4 लाख रुपये
नेटवर्क गायब होने के बाद शख्स के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाने लगे. हालांकि, उसने बैंक में कॉल कर अपना ATM कार्ड, UPI तो ब्लॉक कराया, लेकिन तब तक उसके अकाउंट से 4 लाख रुपये निकल चुके थे. इसके बाद शख्स ने तुरंत साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच अब भी चल रही है. इस तरह की घटनाओं में बचने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि अनजान नंबर्स से आने वाले कॉल्स को इग्नोर किया जाए. इसके अलावा ऐसे किसी भी लिंक पर कभी क्लिक न करें  जिनमें URL दिया गया होता है. ये सावधानियां आपको फ्रॉड के खतरे को कम कर सकती हैं.

FAQ
Q1. eSIM स्कैम क्या है और यह कैसे होता है?
Ans. eSIM स्कैम में साइबर ठग किसी यूजर को कॉल या मैसेज भेजते हैं जिसमें एक लिंक होता है. जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसकी फिजिकल सिम को eSIM में बदलने की रिक्वेस्ट एक्टिवेट हो जाती है. इसके बाद ठग उस नंबर पर eSIM जारी करवा लेते हैं और यूजर का नेटवर्क चला जाता है. इस दौरान OTP जैसे जरूरी कोड ठगों को मिल जाते हैं, जिससे वे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

Q2. अगर फोन का नेटवर्क चला जाए तो क्या करना चाहिए?
Ans. अगर अचानक आपके फोन का नेटवर्क चला जाए और आपको शक हो कि कोई eSIM स्कैम हो सकता है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और ATM कार्ड, UPI और इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक करवा दें. इसके बाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें और टेलीकॉम कंपनी से अपने नंबर की स्थिति की जानकारी लें.

भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

Cyber crimeesim

