ऑनलाइन ठगी से अब मिलेगी निजात? DoT ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी नंबर, स्पूफ कॉल्स पर भी बड़ी लगाम
Advertisement
trendingNow12908095
Hindi Newsटेक

ऑनलाइन ठगी से अब मिलेगी निजात? DoT ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी नंबर, स्पूफ कॉल्स पर भी बड़ी लगाम

ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी कॉल्स से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रहे 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं. सिर्फ इतना ही नहीं पहचान छिपाकर आने वाले स्पूफ कॉल्स पर भी 97 फीसदी तक लगाम लगाने में सफलता मिली है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन ठगी से अब मिलेगी निजात? DoT ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी नंबर, स्पूफ कॉल्स पर भी बड़ी लगाम

DoT action: देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे. इसके साथ ही फेक काल या पहचान छिपाकर किए जाने वाले स्पूफ कॉल्स को भी 97 फीसदी तक कम करने में सफलता मिली है. यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और आम यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

दूरसंचार विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. जिन्हें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े में यूज किया जा रहा था. यह जानकारी दूरसंचार विभाग के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने गोवा में आयोजित वार्षिक वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए दी है.

क्या है स्पूफ कॉल 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पूफ कॉल वह तकनीक है जिसमें कॉल करने वाला अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और नंबर से कॉल करता है. इस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जाता है. इसको लेकर सचिव मित्तल ने कहा कि हमने 97 फीसदी तक स्पूफ कॉल्स को रोकने में कामयाबी हासिल की है. इन प्रयासों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. मित्तल के मुताबिक विभाग ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है. इसके जरिए वित्तीय संस्थान फ्रॉड से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकते हैं और फ्रॉड के मामलों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं. यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे टेलीकॉम यूजर्स की संख्या बढ़ी है, वैसे-वैसे वित्तीय क्षेत्र में टेलीकॉम संसाधनों का गलत यूज भी खूब होने लगा है. इसी को देखते हुए DoT ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं.

ये भी पढ़ेंः मीठी बातों से इंसानों को फंसाएगा AI, गॉडफादर हिंटन ने दी चेतावनी, बोले हार जाएंगे इंसान!

AI की भी ली जा रही है सहायता

डिपार्टमेंट ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से अब तक 78 लाख फर्जी कनेक्शन और 71,000 प्वाइंट ऑफ सेल्स को अब तक बंद कर दिया गया है. साथ ही विभाग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है.

सचिव ने यह भी बताया कि विभाग ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया है. इसकी मदद से उन मोबाइल नंबरों की पहचान की जा रही है, जिनका यूज फ्रॉड के लिए किया जाता है. मित्तल के अनुसार DoT जल्द ही सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को अपग्रेड करेगा. साथ ही इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, जिससे इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां (Enforcement Agencies) और प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकें.

ये भी पढ़ेंः Bluetooth-WiFi हमेशा ऑन रखना पड़ सकता है भारी, कैमरा-माइक तक हो सकता है हैक

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

cyber fraudFake mobile connectionsDoT action

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;