ऑनलाइन ठगी से अब मिलेगी निजात? DoT ने बंद किए 2 करोड़ फर्जी नंबर, स्पूफ कॉल्स पर भी बड़ी लगाम

DoT action: देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल ठगी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे. इसके साथ ही फेक काल या पहचान छिपाकर किए जाने वाले स्पूफ कॉल्स को भी 97 फीसदी तक कम करने में सफलता मिली है. यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और आम यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

दूरसंचार विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. जिन्हें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े में यूज किया जा रहा था. यह जानकारी दूरसंचार विभाग के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने गोवा में आयोजित वार्षिक वेस्ट जोन कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी को वीडियो लिंक से संबोधित करते हुए दी है.

क्या है स्पूफ कॉल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पूफ कॉल वह तकनीक है जिसमें कॉल करने वाला अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और नंबर से कॉल करता है. इस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया जाता है. इसको लेकर सचिव मित्तल ने कहा कि हमने 97 फीसदी तक स्पूफ कॉल्स को रोकने में कामयाबी हासिल की है. इन प्रयासों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है.

डॉ. मित्तल के मुताबिक विभाग ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है. इसके जरिए वित्तीय संस्थान फ्रॉड से जुड़ी जानकारी शेयर कर सकते हैं और फ्रॉड के मामलों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं. यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे टेलीकॉम यूजर्स की संख्या बढ़ी है, वैसे-वैसे वित्तीय क्षेत्र में टेलीकॉम संसाधनों का गलत यूज भी खूब होने लगा है. इसी को देखते हुए DoT ने साइबर सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं.

AI की भी ली जा रही है सहायता

डिपार्टमेंट ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सहायता से अब तक 78 लाख फर्जी कनेक्शन और 71,000 प्वाइंट ऑफ सेल्स को अब तक बंद कर दिया गया है. साथ ही विभाग प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है.

सचिव ने यह भी बताया कि विभाग ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया है. इसकी मदद से उन मोबाइल नंबरों की पहचान की जा रही है, जिनका यूज फ्रॉड के लिए किया जाता है. मित्तल के अनुसार DoT जल्द ही सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को अपग्रेड करेगा. साथ ही इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, जिससे इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां (Enforcement Agencies) और प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकें.

