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Hindi Newsटेकफर्जी मार्क जुकरबर्ग ने कानपुर की रिटायर्ड टीचर को लगाया 1.57 करोड़ का चूना, कहानी सुनकर उड़ जाएंगे होश!

'फर्जी मार्क जुकरबर्ग' ने कानपुर की रिटायर्ड टीचर को लगाया 1.57 करोड़ का चूना, कहानी सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Mark Zuckerberg Name Fraud: आज के इस डिजिटल दौर में एक तरफ जहां सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का जरिया बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को मार्क जुकरबर्ग बताकर एक रिटायर्ड महिला टीचर के साथ करोड़ों की ठगी कर ली.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:51 AM IST
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'फर्जी मार्क जुकरबर्ग' ने कानपुर की रिटायर्ड टीचर को लगाया 1.57 करोड़ का चूना, कहानी सुनकर उड़ जाएंगे होश!

Mark Zuckerberg Name Fraud: इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहा है. हर ठगी करने वाले अपराधी नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. साइबर ठगी का उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां ठगों ने खुद को दिग्गज टेक कंपनी मेटा से जुड़ा हुआ बताते हुए एक महिला रिटायर्ड टीचर को ही झांसा दिया. मार्क जुकरबर्ग कानपुर में स्कूल खोलना चाहते हैं, इस दावे के साथ ठगों ने रिटायर्ड टीचर का भरोसा जीत लिया और फिर करीब 1.57 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दे डाला. 

पहली बार इस तरह से हुई ठगी
मीड‍िया रिपोर्टों के मुताबिक साइबर ठगों ने महिला टीचर से फेसबुक के जरिए बात चीत शुरू की. ठगों ने खुद को जुकरबर्ग बताया. सबसे पहले अपनी बातों में फंसाया और फिर भरोसा कराने के बाद कहा कि वह कानपुर में स्कूल खोलना चाहते हैं. इसी को लेकर रिटायर टीचर से कहा कि उसे स्‍कूल का मैनेजमेंट दे दिया जाएगा. महिला से फेसबुक पर कहा गया कि मैनेजमेंट का काम देने से पहले कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी जो बाद में वापस हो जाएगी. महिला को यह भरोसा दिलाया कि वह जो प्रोसेस‍िंग फीस दे रही हैं, उनका इन्‍वेस्‍टमेंट है.

पैसा मिलते ही बंद कर दी बात
रिटायर्ड टीचर ने आरोप लगाया है कि प्रोसेसिंग फीस मिलने के बाद साइबर ठगों ने बात करना बंद कर दिया. प्रोसेसिंग फीस मिलने से पहले जो व्‍यक्‍ति‍ महिला के साथ घंटों बातें करता था उसे 1 सेकंड का भी समय मिलना बंद हो गया. रिप्लाई भी नहीं आता था. कुछ समय बाद कथित जुकरबर्ग के एक सहयोगी ने महिला से संपर्क कर खुद को जुकरबर्ग का साथी बताया. बताया कि स्‍कूल का प्‍लान ड्रॉप हो गया है. उन्‍हें उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं. और यह भी कहा कि मार्क यह बात बताने में संकोच कर रहे हैं.

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फिर इस तरह से हुई ठगी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीचर से बताया गया कि उनका पैसा एक कंपनी के जरिए से वापस किया जा रहा है. उसके बदले शिपिंग चार्ज, कस्‍टम चार्ज, वीकल मेंटनेंस फीस और पैकेज रिलीज फीस के नाम पर पैसा लिया गया. पैसे लेने के बाद कथित मार्क जुकरबर्ग का वह दोस्‍त भी गायब हो गया.

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यहीं नहीं रुका मामला
ठगी का यह मामला यहीं नहीं रुकता है. महिला के साथ तीसरी बार भी ठगी हुई. उनके पास ऑनलाइन स्कैम रिपोर्टिंग सेंटर इंडिया नाम के एक अकाउंट से मैसेज आता है. मैसेज करने वाले ने खुद को वकील बताया और महिला से कहा कि आपका पैसा हमने ट्रेस कर लिया है. बताया कि पैसा विजडम कैपिटल में इन्वेस्ट है जो 2.23 करोड़ रुपये रकम दिखा रहा है. पैसे को वापस दिलाने के लिए टैक्स, वेरिफिकेशन फीस, स्टांप ड्यूटी, रीबैलेंसिंग फीस के नाम पर टीचर से फिर से ठगी की गई. पैसे मिलने के बाद फिर से वकील गायब हो गया. तीन बार में महिला के साथ कुछ लगभग 1.57 करोड़ की जब ठगी हुई.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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