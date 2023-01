Cyber Fraud का नया तरीका! हैकर ने फोन पर कही ऐसी बात, सुनकर रह जाएंगे दंग

How to be safe from cybercrime: साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को झांसे में लेने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है. अभी तक लोगों को ऐप डाउनलोड करवाकर या बाकी तरीकों से फंसाया जा रहा था. लेकिन अब आम लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने झांसे में फंसना बंद कर दिया है. ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स अब एक नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह तरीका इतना खास है कि कोई भी इसका शिकार हो जाए. एक साइबर फ्रॉड ने Zee News में काम करने वाले ऑटो-टेक जर्नलिस्ट विशाल अहलावत को भी शिकार बनाने की कोशिश की. लेकिन साइबर फ्रॉड को लेकर जागरुकता होने की वजह से वह शिकार होते-होते बच गए. इसलिए इस तरीके के बारे में हमारे सभी पाठकों को जरूर पता होना चाहिए. आइए इस फ्रॉड के बारे में जानते हैं खुद विशाल अहलावत की जुबानी:

मुझे (Vishal Ahlawat) को एक नए नंबर (7415597696) से फोन आता है. फोन पर अनजान शख्स कहता है कि आपके भाई साहब ने आपके खाते में ₹25000 डालने के लिए कहा है. इतना ही नहीं मेरे नंबर पर एक मैसेज भी आता है, जिसमें लिखा होता है कि ₹25000 मेरे एचडीएफसी खाते में डाले गए हैं. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह थी कि यह मैसेज शख्स ने खुद अपने नंबर से भेजा था, ना कि किसी बैंक से आया था. ऐसे में मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह सब फ्रॉड का ही कोई मामला है. शख्स का फिर से फोन आता है और वह कहता है कि मुझसे गलती से आपके खाते में पैसे चले गए और यह पैसे उसे वापस कर दिए जाएं. अगर मैं सच में यह मान लेता कि मेरे खाते में पैसे गलती से आ गए हैं, तो मैं सीधे तौर पर साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता. शुरुआत से समझते हैं शख्स ने कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की.

The mobile number (7415597696) is trying to make people a victim of #cyber #fraud. First send fake Msg to people, and Say that the money has tranfered by mistake and return it. Tried with me too, but I have survived. Immediate action is needed on this.@Cybercellindia @GoI_MeitY pic.twitter.com/Rsnqv0Cfjw

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 15, 2023