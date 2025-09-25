Advertisement
हो जाओ सावधान! स्कैमर्स ने निकाला लूटने का नया तरीका, 'I’m Not a Robot' पर क्लिक करते ही...

Online Fraud Alert: हर दिन ऑनलाइन स्कैम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. साइबर अपराधी अब AI का इस्तेमाल कर लोगों को शिकार बना रहे हैं. स्पैम इमेल के जरिए यूजर्स से पासवर्ड और पर्सनल जानकारी मांगने की खबरें सामने आई है. आइए जानते हैं कि कैसे इन फ्रॉड्स से बचा जा सकता है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:31 PM IST
Cyber Scam Using AI: लंबे समय से साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. स्कैमर्स भी अब धोखाधड़ी करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं. जिससे लोगों को फिशिंग अटैक का शिकार बनाया जा रहा है. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी से स्कैमर्स Lovable, Netlify और Vercel जैसी मुफ्त होस्टिंग और बेहद आसान वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्मस का उपयोग करके नकली Captcha बनाया जाता है. बता दें कि अगस्त महीने के आस-पास मासूम लोगों को इनकी मदद से जाल में फंसाया गया है.

यह भी पढ़ें: भरभरा कर गिरी इस स्मार्टवॉच की कीमत, Swimming से आपकी नींद तक का रखेगी ख्याल, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे!

साइबर अपराधियों की चाल

स्कैमर्स लोगों को सबसे पहले पासवर्ड रीसेट, डिलीवरी एड्रेस चेंज करने या फिर जरूरी मैसेज के नाम से स्पैम ईमेल भेजते हैं. जिसके बाद ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से यूजर्स सीधे ऐसे पेज पर चले जाते हैं, जो दिखने में बिलकुल रियल कैप्चा की तरह ही लगता है. जैसे 'I'm Not a Robot' का Captcha. अगर आप इस कैप्चा को भरते हैं, तो यह लोगों को रियल फिशिंग फॉर्म पर डायरेक्ट ले जाते हैं. यहां पर उनसे बाकी सेंसिटिव इनफॉर्मेशन मांगी जाती है. 

तेजी से तैयार कर रहे नकली पेज
हाल ही की रिपोर्ट में यह जानकारी भी सामने आई है कि कुछ वेबासाइट पर वाइब कोडिंग जैसे फीचर्स से फर्जी पेज बनाया जाता है. वहीं Netlify और Vercel प्लेटफॉर्म पर AI का यूज करके फिशिंग सेटअप को तेजी से तैयार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: AI की दुनिया में मस्क का नया धमाका! लाने जा रहे हैं Microsoft को टक्कर देने वाली कंपनी, शुरू की इंजीनियर्स की भर्ती

साइबर फ्रॉड से खुद को ऐसे बचाएं

1. अंजान ईमेल लिंक पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले भेजने वाले का Address जरूर देखें और URL चेक करें.
2. हमेशा अपने अकाउंट में Two-Factor Authentication को ऑन करके रखें.
3. ई-कॉमर्स, बैंक या किसी भी सर्विस के लिए  सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करें.
4. किसी भी संदिग्ध पेज पर भूलकर भी OTP या Password की डिटेल्स न भरें.
5. अगर किसी कैप्चा या फॉर्म में कोई भी समस्या लगे तो उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लेंट कर सकते हैं.
6. फोन में ब्राउजर के एंटी फिशिंग टूल्स और एक्सटेंशन को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है.

