क्या होता है गोल्डन हावर्स? Cyber Fraud का शिकार होते ही इतने मिनट में करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पैसा

Cyber Fraud: देश में तेजी से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं. स्कैमर्स किसी के भी साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर अपराध कर के आराम से घूम रहे हैं. घीरे-घीरे साइबर सुरक्षा हमारे देश के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है. लोगों को लगता है कि साइबर अपराध के बाद उन्हें अपना पैसा कभी वापस नहीं मिल सकता. लेकिन ऐसा नहीं है, साइबर एक्सपर्ट का मानना ​​है कि अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के कुछ घंटों के भीतर शिकायत करते हैं, तो आपका पैसा वापस करवाया जा सकता है. इस समय में गोल्डन हावर्स कहा जाता है. हम यहां आपको गोल्डन हावर्स क्या हैं और कितने समय में शिकायत करने पर पैसे वापस आ सकता है इसकी जानकारी दे रहे हैं.

क्या होता है गोल्डन हावर्स?

डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में किसी भी साइबर ठगी के बाद उसके पहले 60 मिनट के समय को गोल्डन हावर्स कहा जाता है. इससे पहले यह समय ठगी के बाद तीन से पहले का हुआ करता था. लेकिन स्कैमर्स समय के साथ और भी तेजी से घटना के बाद पैसे बाहर भेजने लगे हैं, जिसके बाद अब यह समय सिर्फ 60 मिनट रह गया है. स्कैमर्स ठगी के बाद तुरंत पैसे को कई खातों में या क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनको रोकना लगभग असंभव हो जाता है. इसलिए ठगी के जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतना अच्छा रहता है.

60 मिनट में शिकायत के फायदे

साइबर ठगी के मामलों में 60 मिनट के अंदर शिकायत करने के कई फायदे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में, बैतूल पुलिस के साइबर एक्सपर्ट दीपेंद्र सिंह ने बताया कि पहले पैसा धीरे ट्रांसफर होता था, इसलिए हमें दो-तीन दिन का समय मिल जाता था. लेकिन अब साइबर अपराधी इस काम को कुछ ही मिनटों में पूरा कर लेते हैं. ऐसे में अगर 60 मिनट में शिकायत आ जाए तो पैसा अभी पहले या दूसरे खाते में ही होता है. जिसको बैंक और पुलिस आसानी से रोक सकते हैं.

गोल्डन हावर्स में शिकायत करने पर क्या होता है?

नागपुर साइबर DCP लोहित मतानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर गोल्डन आवर्स के दौरान 1930 नंबर पर शिकायत कॉल आती हैं, तो हम तुरंत पैसे का पता लगाना शुरू कर देते हैं. इसमें हम उन सभी खातों को फ्रीज कर देते हैं जिनमें पैसा गया है. जिसके बाद पैसा निकल नहीं पाता. उसके बाद कोर्ट के आदेश से वह पैसा पीड़ित के खाते में वापस आ जाता है. लेकिन अगर आपकी शिकायत समय पर प्राप्त नहीं होती है और अपराधी पैसे निकाल लेता है, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

यहां शिकायत करें

साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने फोन से 1930 डायल करना होगा. इसके साथ आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. आपको अपने बैंक को किसी भी लेनदेन के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए. आपकी यह तेज गति आपके पैसे बचाने की संभावना को बढ़ाती है.

