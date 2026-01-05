Advertisement
trendingNow13064117
Hindi Newsटेकक्या होता है गोल्डन हावर्स? Cyber Fraud का शिकार होते ही इतने मिनट में करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पैसा

क्या होता है गोल्डन हावर्स? Cyber Fraud का शिकार होते ही इतने मिनट में करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पैसा

Cyber Fraud: क्या आप जानते हैं कि साइबर धोखाधड़ी के बाद, अगर आप सही समय पर इसकी शिकायत करते हैं, तो आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है. इस समय को गोल्डन हावर्स कहा जाता है. शिकायत में देरी पर पैसे डूबने की आशंका रहती है. यहां हम आपको गोल्डन आवर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या होता है गोल्डन हावर्स? Cyber Fraud का शिकार होते ही इतने मिनट में करें शिकायत, वापस मिल जाएगा पैसा

Cyber Fraud: देश में तेजी से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं. स्कैमर्स किसी के भी साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, फिशिंग और हैकिंग जैसे साइबर अपराध कर के आराम से घूम रहे हैं. घीरे-घीरे साइबर सुरक्षा हमारे देश के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है. लोगों को लगता है कि साइबर अपराध के बाद उन्हें अपना पैसा कभी वापस नहीं मिल सकता. लेकिन ऐसा नहीं है, साइबर एक्सपर्ट का मानना ​​है कि अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने के कुछ घंटों के भीतर शिकायत करते हैं, तो आपका पैसा वापस करवाया जा सकता है. इस समय में गोल्डन हावर्स कहा जाता है. हम यहां आपको गोल्डन हावर्स क्या हैं और कितने समय में शिकायत करने पर पैसे वापस आ सकता है इसकी जानकारी दे रहे हैं. 

क्या होता है गोल्डन हावर्स?
डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में किसी भी साइबर ठगी के बाद उसके पहले 60 मिनट के समय को गोल्डन हावर्स कहा जाता है. इससे पहले यह समय ठगी के बाद तीन से पहले का हुआ करता था. लेकिन स्कैमर्स समय के साथ और भी तेजी से घटना के बाद पैसे बाहर भेजने लगे हैं, जिसके बाद अब यह समय सिर्फ 60 मिनट रह गया है. स्कैमर्स ठगी के बाद तुरंत पैसे को कई खातों में या क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनको रोकना लगभग असंभव हो जाता है. इसलिए ठगी के जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतना अच्छा रहता है. 

यह भी पढ़ें:- Bluetooth बना हैकर्स का नया हथियार! ऑन करने से पहले हो जाएं अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

60 मिनट में शिकायत के फायदे
साइबर ठगी के मामलों में 60 मिनट के अंदर शिकायत करने के कई फायदे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में, बैतूल पुलिस के साइबर एक्सपर्ट दीपेंद्र सिंह ने बताया कि पहले पैसा धीरे ट्रांसफर होता था, इसलिए हमें दो-तीन दिन का समय मिल जाता था. लेकिन अब साइबर अपराधी इस काम को कुछ ही मिनटों में पूरा कर लेते हैं. ऐसे में अगर 60 मिनट में शिकायत आ जाए तो पैसा अभी पहले या दूसरे खाते में ही होता है. जिसको बैंक और पुलिस आसानी से रोक सकते हैं.

गोल्डन हावर्स में शिकायत करने पर क्या होता है?
नागपुर साइबर DCP लोहित मतानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर गोल्डन आवर्स के दौरान 1930 नंबर पर शिकायत कॉल आती हैं, तो हम तुरंत पैसे का पता लगाना शुरू कर देते हैं. इसमें हम उन सभी खातों को फ्रीज कर देते हैं जिनमें पैसा गया है. जिसके बाद पैसा निकल नहीं पाता. उसके बाद कोर्ट के आदेश से वह पैसा पीड़ित के खाते में वापस आ जाता है. लेकिन अगर आपकी शिकायत समय पर प्राप्त नहीं होती है और अपराधी पैसे निकाल लेता है, तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.

यहां शिकायत करें
साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने फोन से 1930 डायल करना होगा. इसके साथ आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. आपको अपने बैंक को किसी भी लेनदेन के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए. आपकी यह तेज गति आपके पैसे बचाने की संभावना को बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें:- अब Robot साफ करेंगे नदी! घूम-घूमकर समटेगा कचरा, जानिए कैसे खत्म करेगा 'डेड जोन'

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

cyber scamcyber fraudCyber Scam golden hours

Trending news

शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला