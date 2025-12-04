Advertisement
पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ लगा नया इंटरनेट 'हथियार'! सरकार के भी छूटे पसीने, मंत्री खुद बोला- ये फैला रहे हैं आतंकवाद

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अनसेफ VPN सेवाएं नागरिकों को हैकिंग, डेटा चोरी, आतंकी गतिविधी, विदेशी निगरानी और ऑनलाइन क्राइम के लिए एक्सपोज कर रही हैं. यह खतरा इतना बढ़ गया है कि अब सरकार और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) पर दबाव बढ़ रहा है कि वह सभी अनरजिस्टर्ड और असुरक्षित VPN पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:18 AM IST
पाकिस्तान में बिना रजिस्ट्रेशन वाली और फ्री VPN सेवाएं अब “बड़ी साइबर सुरक्षा खतरा” बन चुकी हैं. अधिकारी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अनसेफ VPN सेवाएं नागरिकों को हैकिंग, डेटा चोरी, आतंकी गतिविधी, विदेशी निगरानी और ऑनलाइन क्राइम के लिए एक्सपोज कर रही हैं. यह खतरा इतना बढ़ गया है कि अब सरकार और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) पर दबाव बढ़ रहा है कि वह सभी अनरजिस्टर्ड और असुरक्षित VPN पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए और सिर्फ लाइसेंस प्राप्त, सुरक्षा-वेरीफाइड VPN के इस्तेमाल की अनुमति दे.

साइबर क्राइम नेटवर्क और विदेशी एजेंसियों के बढ़ते खतरे
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब साइबर क्राइम नेटवर्क और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान के डिजिटल सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठा रही हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पिछली कुछ घटनाओं में यह साफ दिखा है कि फ्री VPN अक्सर यूजर का डेटा चोरी करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और गुप्त रूप से उनकी ऑनलाइन गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं. इससे आम लोगों की प्राइवेसी और बैंकिंग से जुड़े डेटा पर सीधा खतरा पैदा हो जाता है.

हैकर्स और एंटी-स्टेट ग्रुप्स का नया हथियार: Unsafe VPN
अधिकारियों का कहना है कि फ्री VPN न सिर्फ डेटा बेचते हैं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैकर्स, स्कैमर्स और एंटी-स्टेट ग्रुप्स इन्हीं VPN के जरिए गुमनाम रहकर ऑपरेट करते हैं. ऐसे VPN ऐप्स में बहुत-सा मैलवेयर होता है, जिससे यूजर रैनसमवेयर हमलों, डेटा लीक, अकाउंट हैकिंग और विदेशी सर्वर की निगरानी के शिकार हो सकते हैं.

नेशनल डिजिटल सिक्योरिटी बचाने के लिए कड़ा कदम जरूरी
साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की डिजिटल सुरक्षा को बचाने के लिए सरकार को सभी फ्री और अनरजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक करना ही होगा. सिर्फ लाइसेंस प्राप्त और कानून का पालन करने वाले VPN को चलने देना चाहिए. अगर कोई यूजर अनऑथराइज्ड VPN का उपयोग करता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसे इंटरनेट सेवा बंद कर देना, जुर्माना लगाना या जांच शुरू करना. वहीं, बिजनेस जो अनरजिस्टर्ड VPN का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी बड़े कानूनी और ऑपरेशनल खतरे झेलने पड़ सकते हैं, जिनमें डेटा लीक और रेगुलेटरी एक्शन शामिल हैं.

अन्य देशों की तरह VPN पर सख्ती जरूरी
भारत, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे कई देशों में पहले से ही अनऑथराइज्ड VPN पर प्रतिबंध है. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को भी ऐसे ही नियम अपनाने चाहिए ताकि इनक्रिप्टेड इंटरनेट ट्रैफिक का गलत इस्तेमाल रोका जा सके और साइबर कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त VPN ही नागरिकों की प्राइवेसी, बैंकिंग डेटा, नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल इकोनॉमी पर भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.

पाकिस्तान में लाइसेंस प्राप्त VPN का रजिस्ट्रेशन शुरू
13 नवंबर को PTA ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना शुरू किया है. यह प्रक्रिया CVAS-Data रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है, जिससे VPN सेवाओं को कानूनन और सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सके. PTA ने कई कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं, जैसे Alpha 3 Cubic (Steer Lucid), Zettabyte (Crest VPN), Nexilium Tech (Kestrel VPN), UKI Conic Solutions (QuiXure VPN) और Vision Tech 360 (Kryptonyme VPN). ये कंपनियां अब व्यक्तियों और संगठनों को सुरक्षित, वैध VPN सेवाएं प्रदान कर सकती हैं.

VPN का गलत उपयोग आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा: तलाल चौधरी
पाकिस्तान के राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि आतंकवादी ग्रुप सोशल मीडिया को अनाम तरीके से इस्तेमाल करने के लिए VPN का उपयोग करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार IT सेक्टर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने IT कंपनियों से कहा कि वे रजिस्टर्ड VPN का ही इस्तेमाल करें ताकि कानून का पालन हो सके. उनका कहना है कि एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन टूल्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए VPN का सही रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

