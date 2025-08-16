साइबर अटैकर्स ने तोड़ी हर दीवार, अब आपके सामने ही खाली कर रहे बैंक अकाउंट, बचना है तो ये एक तरीका मत करना नजरअंदाज
बैंक अकाउंट में अब पैसा रखना बेहद मुश्किल हो चुका है. लगातार बढ़ रहे साइबर अटैक ने नया खतरा पैदा कर दिया है. वहीं, अब इन स्कैमर्स ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो अब तक का सबसे डरावना तरीका है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:57 PM IST
टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ-साथ साइबर स्कैमर्स ठगी के भी नए-नए तरीके तलाशने लगे हैं. बीते कुछ वक्त से कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें साइबर अपराधियों ने बिना OTP मांगे ही लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया. ये तरीका इतना चालाकी भरा है कि कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ कब और कैसे धोखाधड़ी हो गई. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है.

साइबर अपराधियो ने तोड़ी हर दीवार
डिजिटल पेमेंट करते वक्त एक OTP की मदद से ट्रांजैक्शन को सुरक्षित किया जाता है, लेकिन साइबर अपराधी अब इस सुरक्षा दीवार को भी पार करने लगे हैं. वह किसी न किसी नई ट्रिक्स से ये पासवर्ड हासिल कर ही लेते हैं. बताया जा रहा है कि अब एक नया स्कैमर्स ने अपनाना शुरू कर दिया है और वह है कॉल मर्जिंग स्कैम. इस तकनीक के जरिए वे बिना OTP मांगे ही बैंक खातों से पैसे निकालने में कामयाब हो रहे हैं.

जॉब इंटरव्यूवर बनकर करते हैं कॉल
कॉल मर्जिंग स्कैम के दौरान लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ठगी की जा रही है. दरअसल, इस दौरान स्कैमर्स किसी भी शख्स को कॉल करके उसे बताते हैं कि वह जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं या खुद को किसी इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. ऐसे सामने वाला उस पर शक ही नहीं कर पाता. इसके वह किसी भी बहाने से विक्टिम का कॉल कहीं मर्ज करने की बात करता है, जिसके लिए अक्सर लोग राजी हो ही जाते हैं, लेकिन ये दूसरी कॉल बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से होती है, जिसमें OTP बताया जा रहा होता और स्कैमर्स तक ये OTP पहुंच जाता है वह तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं.

स्कैमर्स के लिए सबसे आसान तरीका
जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो OTP आमतौर पर मैसेज या कॉल के जरिए भेजा जाता है.  लेकिन साइबर ठगों को कॉल वाला तरीका ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी करना उनके लिए आसान हो जाता है. इस स्कैम में जैसे ही शिकार व्यक्ति कॉल को मर्ज करता है, उस कॉल के जरिए बैंक या कार्ड कंपनी की OTP जानकारी सीधे स्कैमर तक पहुंच जाती है. फिर वो बिना देर किए उस OTP का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं और पीड़ित को जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक नुकसान हो चुका होता है.

ऐसे रहें सावधान
ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है, सावधानी. अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स या मैसेज को नजरअंदाज करें, जिससे आप कई मुसीबतों से बचे रह सकते हैं. अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद स्पैम कॉल डिटेक्शन फीचर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. इसके लिए आपको बस कॉल सेटिंग्स में जाकर स्पैम कॉल फिल्टर को एक्टिव करना है.

