Xiaomi के EV प्लांट में इंटर्न बने रोबोट: 76 सेकंड में तैयार हो रही कार, वीडियो देखकर दुनिया हैरान!

Xiaomi CyberOne Humanoid Robot: जरा सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसान नहीं बल्कि लोहे से बने हाथ गाड़ियां बना रहे हैं! स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाने के बाद चीन की दिग्गज टेक कंपनी Xiaomi ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV फैक्ट्री में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है. मात्र 76 सेकंड में एक कार तैयार हो जा रही है. इस सुपरफास्ट फैक्ट्री में अब शाओमी के CyberOne ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंटर्न के रूप में काम कर रहे हैं.

90% टास्क को किया पूरा

चीन के ये रोबोट न सिर्फ इंसानों की तरह पेच कस रहे हैं बल्कि भारी भरकम सामान को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. कंपनी के प्रेसिडेंट लू वेइबिंग के मुताबिक इन रोबोट्स ने अपने ट्रायल के दौरान 90% से ज्यादा टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

76 सेकंड की रफ्तार का मुकाबला

Xiaomi की इस फैक्ट्री की रफ्तार दुनिया भर को हैरान कर देने वाली है. इस फैक्ट्री में मात्र 76 सेकंड में एक नई कार बनकर तैयार हो जाती है. हालांकि वेइबिंग ने अभी इन रोबोट्स को फुल-टाइम वर्कर की जगह पर इंटर्न के रूप में रखा है. उनका कहना है कि ये रोबोट अभी आधिकारिक तौर पर नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि सीखने के प्रोसेस में हैं.

चीन बना रोबोटिक्स का हब

चीन में रोबोटिक्स को लेकर एक अलग ही प्रकार की होड़ मची हुई है. सिर्फ शाओमी ही नहीं बल्कि XPeng और Honor जैसी कंपनियां भी अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर तेजी से काम कर रही हैं. जानकारों का मानना है कि साल 2050 तक दुनिया का 60% रोबोटिक्स मार्केट अकेले चीन के पास होगा.

हालांकि Xiaomi का मानना है कि रोबोटिक्स का भविष्य काफी बड़ा है लेकिन अभी यह तकनीक अपने शुरुआती दौर में है. CyberOne रोबोट को कंपनी ने सबसे पहले साल 2022 में पेश किया था लेकिन अभी यह बाजार में बिक्री के लिए मौजूद नहीं है.

वहीं अमेरिका में भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अपने Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट पर तेजी से काम कर रही है, जिसे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने की योजना है. फिलहाल Xiaomi का यह ट्रायल बताता है कि आने वाले समय में रोबोट इंसानों के साथ मिलकर फैक्ट्रियों में काम करते नजर आ सकते हैं. कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि आने वाले समय में फैक्ट्री में भी इंसानों की नौकरी खतरे में होगी.

Xiaomi’s humanoid robot is now testing in a real car factory. It ran autonomously for 3 hours straight with a 90 success rate on installing self-tapping nuts,fully keeping up with the production line’s 76-second beat. pic.twitter.com/dPBVDNwhYE —CyberRobo (CyberRobooo)

