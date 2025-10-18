Advertisement
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बन गए ऑनलाइन ठगी का शिकार, गंवा दिए 73 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, इस साइबर ठगी के जाल में इस बार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इस अटैकर्स के जाल में फंस गए हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:28 PM IST
साइबर फ्रॉड के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं. अमीर-गरीब या आम-खास कोई भी इस अटैक से बच नहीं पा रही है. अब पुणे के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक चालाक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार हो गए, जिसमें उनके साथ करीब 73.69 लाख रुपये की ठगी की गई. ऑनलाइन सेफ्टी की अच्छी जानकारी होने के बावजूद उन्हें धोखे से चेन्नई, भद्रक, फिरोजपुर, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड़ और गुरुग्राम जैसे शहरों के कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. यह मामला दिखाता है कि भारत में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले ऑनलाइन घोटाले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर फंसा लेते हैं.

अगस्त में शुरू हुई ठगी
यह घटना अगस्त में शुरू हुई जब पीड़ित को एक इंटरनेशनल नंबर से WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें एक लिंक दिया गया था. उस लिंक पर क्लिक करते ही वह एक ग्रुप चैट में जुड़ गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग थे और सभी एक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप से हुए मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे. ग्रुप के एडमिन ने उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग गाइडेंस दिए जाने की बात कहते हुए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और ऐप में लॉग-इन करने के लिए कहा.

अलग-अलग शहरों में पैसे कराए गए ट्रांसफर
8 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पीड़ित ने अलग-अलग शहरों के कई बैंक खातों में कुल 55 बार पैसे ट्रांसफर किए, जिनकी कुल रकम 73.69 लाख रुपये थी. जब उन्होंने ऐप में दिख रहा अपना बैलेंस 2.33 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की तो स्कैमर्स ने उनसे पहले 10% टैक्स देने की मांग की. तभी उन्हें समझ आया कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं. इसके बाद उसने पुणे साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

TCS ने कर्मचारियों पर दिखाई 'तानाशाही', एक वायरल पोस्ट ने दुनिया के सामने खोली पोल!

खुद को बताते हैं SEBI से रजिस्टर्ड एडवाइजर
जांच करने वालों का कहना है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड अक्सर WhatsApp या Telegram पर असली इन्वेस्टमेंट ग्रुप की तरह दिखते हैं. स्कैम करने वाले खुद को SEBI से रजिस्टर्ड एडवाइजर या विदेशी इन्वेस्टर बताकर लोगों को ऐसे ऐप्स डाउनलोड करने को कहते हैं जो दिखने में असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे लगते हैं. लोग सोचते हैं कि वे असली शेयर या IPO में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो ऐप ही गायब हो जाता है. SEBI और पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद ये स्कैम इतने चालाक हैं कि अच्छे-खासे प्रोफेशनल्स भी इनके जाल में फंस जाते हैं.

काम कर गई टिम कुक की रणनीति! iPhone Air ने चीन में मचाया तहलका, मिनटों में ही...

अधिकारियों ने किया अलर्ट
अधिकारियों का कहना है कि लोगों को किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले उसकी अच्छे से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. बिना मांगे आए किसी भी फाइनेंशियल ऑफर से बचना चाहिए और कभी भी अनजान अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए. इसके अलावा मोबाइल या कंप्यूटर की सिक्योरिटी अपडेट रखना, मजबूत पासवर्ड और दो-स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना, अपने बैंक अकाउंट में कोई भी अजीब गतिविधि पर नजर रखना और नए-नए ऑनलाइन स्कैम्स की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

