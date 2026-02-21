Anthropic के एक 'AI टूल' ने डुबो दिए अरबों रुपये; धड़ाम हुए दिग्गज कंपनियों के शेयर; जानें उस टूल के बारे में जिसने रातों-रात बदला गेम

अमेरिका की एआई कंपनी Anthropic ने अपना नया टूल “Claude Code Security” लॉन्च किया है. इस खबर के बाद साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के शेयर अचानक नीचे गिर गए. निवेशकों को लगा कि अगर एआई खुद ही सॉफ्टवेयर की कमियां पकड़कर ठीक करने लगेगा, तो पारंपरिक सिक्योरिटी कंपनियों का काम कम हो सकता है. यही डर शेयर बाजार में दिखा. खबर लिखे जाने तक, JFrog के शेयर करीब 24% टूट गए. CrowdStrike में लगभग 8% गिरावट आई. Okta और GitLab के शेयर भी 8–9% तक नीचे चले गए. इसके अलावा Palo Alto Networks, Zscaler और Rubrik Inc जैसी बड़ी कंपनियों को भी झटका लगा.

क्या है Claude Code Security?

Claude Code Security, Anthropic के वेब प्लेटफॉर्म Claude Code में जोड़ी गई एक नई क्षमता है. कंपनी ने बताया कि फिलहाल इसे सीमित रिसर्च प्रीव्यू के रूप में लॉन्च किया गया है. यह टूल सॉफ्टवेयर कोडबेस को स्कैन करता है और संभावित सुरक्षा खामियों की पहचान करता है. इसके बाद यह उन कमजोरियों को ठीक करने के लिए सटीक सॉफ्टवेयर पैच सुझाता है, जिन्हें इंसानी टीम रिव्यू कर सकती है. कंपनी का दावा है कि यह टूल उन सिक्योरिटी समस्याओं को भी पकड़ सकता है जिन्हें पारंपरिक तरीके अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.ॉ

Add Zee News as a Preferred Source

AI से ऑटोमैटिक सिक्योरिटी पैचिंग

Claude Code Security का मकसद डेवलपर्स और सिक्योरिटी टीमों को सीधे समाधान देना है. यह एआई की मदद से कोड में मौजूद खतरों को पहचानता है और उन्हें ठीक करने के सुझाव देता है. Anthropic का कहना है कि यह टूल एआई आधारित नए तरह के साइबर हमलों से बचाव के लिए तैयार किया गया है. यानी जैसे-जैसे हैकर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे-वैसे डिफेंडर्स को भी एआई टूल्स की जरूरत पड़ रही है.

निवेशकों की बढ़ती चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से ही बाजार में यह चर्चा तेज है कि एआई इंटीग्रेटेड कंपनियां पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियों को चुनौती दे सकती हैं. अब निवेशकों को चिंता है कि जेनरेटिव एआई कोडिंग टूल्स और ऑटोमेटेड एआई असिस्टेंट्स, पारंपरिक साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल और मुनाफे पर असर डाल सकते हैं. अगर एआई खुद ही कोड में खामियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने लगे, तो सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने वाली कंपनियों की सेवाओं की मांग घट सकती है. यही वजह है कि शेयर बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली.

सीमित प्रीव्यू, लेकिन बड़ा असर

Anthropic ने कहा है कि फिलहाल यह फीचर एंटरप्राइज और टीम कस्टमर्स के लिए सीमित रिसर्च प्रीव्यू में उपलब्ध है. ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स के मेंटेनर्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि टूल को जिम्मेदारी से विकसित और लागू किया जा सके. हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके लॉन्च ने बाजार में हलचल मचा दी है.

आगे क्या होगा?

साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए यह समय बदलाव का संकेत हो सकता है. एआई अब सिर्फ सहायक टूल नहीं, बल्कि खुद सुरक्षा समाधान देने वाली टेक्नोलॉजी बनती जा रही है.