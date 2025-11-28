युद्ध में अब कॉकरोच बने जासूस! पीठ पर बैग पहनकर करेंगे सरहद पार, AI कैमरे से देगा दुश्मन की जानकारी

कल्पना कीजिए- एक दुश्मन बेस में बिल्कुल चुपचाप एक छोटा-सा कीड़ा घुसता है. उसे कोई देख नहीं पाता, न रोका जा सकता है. लेकिन उसकी पीठ पर लगा एक छोटा बैकपैक लगातार कैमरा फुटेज और डेटा भेज रहा है. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि जर्मनी की नई रक्षा तकनीक की असली तस्वीर है. reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मन स्टार्टअप Swarm Biotactics ऐसे साइबॉर्ग कॉकरोच तैयार कर रहा है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से नियंत्रित किया जा सकता है, और ये दुश्मन इलाकों में जासूसी कर सकते हैं. AI और न्यूरल-स्टिम्युलेशन वाली यह तकनीक युद्ध के तरीके को फिर से परिभाषित करने वाली है.

CEO स्टेफन विल्हेल्म का कहना है कि ये “बायो-रोबोट” स्वॉर्म में भी काम कर सकते हैं, यानी एक साथ कई कॉकरोच ऑपरेशन चला सकते हैं. कॉकरोच की असली बॉडी, उसके ऊपर मिनी सेंसर, और सुरक्षित कम्युनिकेशन- इस सेटअप से यह छोटा जीव युद्ध में बड़े मिशन पूरा कर सकता है. यही वह बिंदु है जहां जर्मनी अपने defence-tech इनोवेशन को नई दिशा दे रहा है.

रूस-यूक्रेन युद्ध ने कैसे बदल दिया यूरोप का रक्षा भविष्य

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जर्मनी और पूरे यूरोप ने महसूस किया कि अब अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी अनिवार्य है. जर्मनी की कंपनी Helsing, जो AI आधारित मिलिट्री ड्रोन और डिजिटल वारफेयर सिस्टम बनाती है, आज यूरोप की सबसे वैल्यूएबल डिफेंस स्टार्टअप बन गई है. इसकी वैल्यू हाल की फंडिंग में 12 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई.

जर्मनी अब क्यों बना यूरोप की रक्षा रणनीति का केंद्र

दशकों तक जर्मनी युद्ध को लेकर सतर्क रहा. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी नीति शांतिवादी रही और रक्षा उद्योग भी छोटा था. लेकिन अब खतरे की वास्तविकता ने जर्मनी को बदलने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका की सुरक्षा गारंटी अनिश्चित होने के कारण जर्मनी 2029 तक अपना रक्षा बजट लगभग 162 बिलियन यूरो वार्षिक तक बढ़ाने की योजना बना रहा है. सरकार AI, रोबोटिक्स और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को भविष्य की रक्षा का आधार मान रही है. इसके लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि छोटे स्टार्टअप सीधे सेना के साथ काम कर सकें और फंडिंग की समस्याओं से न जूझें.

जर्मन स्टार्टअप्स: टैंक रोबोट से मिनी-सबमरीन तक

हेलसिंग के अलावा कई स्टार्टअप हाई-टेक हथियारों पर काम कर रहे हैं- AI टैंक रोबोट, अंडरवॉटर ड्रोन, मिनी–सबमरीन और नई पीढ़ी के स्पाई रोबोट. यह इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी इन नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है. जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने हाल ही में स्टार्टअप्स से कहा, “पैसे अब समस्या नहीं है.” इस बयान ने उद्योग में नई ऊर्जा भर दी है.

नाटो लक्ष्य और यूरोप में जर्मनी की नई भूमिका

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और नाटो पर सवालों के बीच जर्मनी ने रक्षा खर्च बढ़ाने का फैसला तेज कर दिया है. उसका लक्ष्य अब 2029 तक GDP का 3.5% रक्षा पर खर्च करना है, जो अधिकांश यूरोपीय देशों से तेज है. यूरोप रक्षा टेक में देर से जागा, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. अमेरिका के पास पहले से ड्रोन, सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम में बढ़त है, लेकिन यूरोपीय बाजार अब अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है.

डिफेंस टेक में निवेश का विस्फोट

यूक्रेन युद्ध के बाद निवेशक अब डिफेंस सेक्टर की ओर तेजी से झुक रहे हैं. यूरोप में नई यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स उभर चुकी हैं- जैसे Helsing, Quantum Systems और Tekever. 2024 में रक्षा टेक में निवेश 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है, और जर्मनी इस क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ता हुआ बाजार बन गया है. जर्मनी की इंजीनियरिंग क्षमता, ऑटोमोबाइल सेक्टर की खाली उत्पादन क्षमता और कुशल कर्मियों की उपलब्धता स्टार्टअप्स को और मजबूत बना रही है.

जर्मनी के लिए यह बदलाव क्यों जरूरी है

इंटरनेट, GPS और जेट इंजन जैसी तकनीकें पहले सैन्य अनुसंधान में बनी थीं और बाद में आम लोगों तक पहुंचीं. जर्मनी की कमजोर होती अर्थव्यवस्था में डिफेंस इनोवेशन नई जान डाल सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि “मजबूत रक्षा उद्योग का मतलब है मजबूत अर्थव्यवस्था और तीव्र इनोवेशन.”