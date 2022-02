लॉन्च हुए कमाल के वायरलेस Earphones, इनमें SD कार्ड से स्टोर कर सकेंगे अपने मनपसंद गाने, जानिए सारे फीचर्स

डैमसन टेक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड (Damson Technology Pvt Ltd) की फ्लैगशिप ब्रांड, जस्ट कोरसेका (Just Corseca) ने Solitaire and Superflexx Bluetooth neckbands, दो नेकबैंड्स लॉन्च किये हैं जो कम कीमत में जबरदस्त फीचर्स दे रहे हैं. आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं..